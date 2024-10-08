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電話：0965 610 360

營業時間

「目前店家沒有列出營業時間，請先聯繫店家確認識否營業」

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

官網訂房

小巷清風 環境

小巷清風的停車場位於外圍，停好車後會有工作人員開來高爾夫球車來載行李，還好園區雖大但不用自己扛行李。

一開始會先停靠到櫃檯區辦理入住手續，介紹園區地圖，然後先點好第二天的早餐。

辦理好入住手續後工作人員會再開著高爾夫球車把我們載到今晚住宿的露營車前，提醒大家小巷清風除了不提供一次性用品，毛巾也要自行攜帶，沒帶的可以跟櫃台購買！

小巷清風一旁就是鯉魚潭水庫，周圍種植了很多可食用蔬果，園區內還看得到雞鴨貓狗在園區內散步，是在城市中感受不到的自然環境，連大廳都是直接用天然素材搭建的喔！

小巷清風 Airstream 露營車

園區內的露營車是採用有露營車界勞斯萊斯等級之稱的 Airstream 露營車，有兩種車型大小，28吋 (8.53公尺) 與22吋(6.7公尺)，這次跟朋友入住的都是28吋的露營車，兩台露營車中間自成一個小空間，搭上帳篷、沙發，晚上還會升起小螢火可以烤棉花糖。

下午入住時剛好露營車正對太陽西曬，露營車中雖有冷氣，但是還是有點熱，不過大約傍晚時間就會正常，越吹越冷還要溫度調高一點。

一開始工作人員會介紹露營車設備，車上的設備齊全，電熱水壺、沙發、餐桌、衛浴、冷暖氣、冰箱，冰箱還是附有冷凍庫的大冰箱喔，而且冰箱內的飲料都是免費提供，就露營車的空間來說，兩人入住還算是寬敞，就是淋浴空間有點憋，長太高的要坐著洗澡。

Airstream 露營車原裝進口沒有另外改裝，露營車上原來就有的烤箱、IH爐因為安全考量，但是依舊保留在車上，沒有另外改裝，原汁原味可以體驗到原本Airstream 露營車的原始風貌。

淋浴間裡有沐浴用品，牙膏、牙刷、毛巾、刮鬍刀、毛巾等個人用品要自行攜帶，入口處可以換穿拖鞋。

廁所馬桶的沖水設備類似飛機上的馬桶，需要用腳往下踩，水量較小，要注意衛生紙不能丟進馬桶內喔！

標準雙人床尺寸，搭配窗外的田園景色，真的非常有悠閒的度假感，超美的！

廚房的桌面有注意須知，大家一定要看一下，另外還有附上小點心鳳梨酥以及咖啡茶包。

小巷清風 活動

彩繪風箏DIY

下午的活動是彩繪風箏DIY，一組客人會免費送一組風箏，可以自行彩繪，這次跟圖文畫家不死兔出來玩耍，畫畫這種小事就交給她了。

彩繪好的風箏可以到戶外的空地放飛唷！

西班牙親子電動三輪車

入住的房客可以免費體驗「西班牙親子電動三輪車」30分鐘。

除了西班牙親子電動三輪車外，還有超酷的越野車，據說這一台就要十幾萬！

小巷清風 餐飲 ｜玻璃屋餐廳 Le.Alley

小巷清風的餐廳都是在美美的玻璃屋餐廳「Le.Alley」享用，大片的落地窗，自然採光很好，可以清楚看得到戶外的果園植栽。

手作甜點下午茶

兩人份的手作甜點下午茶，包含兩份飲料以及一盤手作甜點，份量算是很有誠意，甜點味道也不錯。

主廚精選BBQ＋鍋物套餐

晚餐則是BBQ與鍋物套餐，肉盤包含了美國翼板牛、美國牛小排、西班牙伊比利梅花豬、義式麻油松阪豬、義式香料雞腿肉、精選菜盤、精選海鮮等，鍋物則是主廚雞湯，白飯無限續，生菜、泡菜以及蔥鹽有免費一盤，不夠想再續的話則是50元一份。

各種肉品都非常新鮮，種類多元連海鮮都很優質，真的令人有點出乎意料。

熱騰騰雞湯，有自然的紅棗、枸杞與蔬菜鮮甜味。

店狗還在一旁盯著工作人員上菜，真的超可愛！

除此之外還有生啤酒可以單點喔，邊吃烤肉邊配啤酒，人生一大樂事。

健康蔬果早午餐

小巷清風的早午餐真的超級豐富，總共七種選擇，這次一夥人點了太陽蛋煙燻鮭魚酸麵包、小巷招牌早午餐、西班牙辣味臘腸帕里尼、煙燻鮭魚帕里尼等，早午餐盤的配料豐富，新鮮沙拉、水果，飲料自取，吃光這盤真的飽到下午不誇張！

前前後後去了不少間豪華野奢露營區，「小巷清風」的環境以及設計算是最貼近大自然的，餐點豐富美味，很難得可以體驗到原裝的頂級露營車 Airstream ，真的超級帥氣，想來個不一樣的露營體驗，推薦苗栗卓蘭「小巷清風」。