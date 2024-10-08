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桃園蘆竹每年都會在【大古山登山步道】舉辦燦爛燈光秀，2024年桃園夜景必來!

今年主題是炫YA農遊季，會在大古山登山步道上設置百萬燈光造景，實在是相當的好拍

附近也有許多間蘆竹最夯賞夜景的景觀餐廳，活動只到今年8/31號，趁暑假最後一個連假趕緊來玩一波

蘆竹大古山登山步道怎樣來?

基本上來這邊除了開車、騎車外好像沒更快的方式可以前來，但在活動期間有提供接駁車可抵達

開車的朋友也不用害怕停車問題，活動期間附近的宮廟都有提供免費停車場

假日規劃免費農遊接駁車，往返機捷A10站至大古山、坑子溪兩大遊客中心，邀請民眾一起共襄盛舉、體驗蘆竹之美。

要在哪裡停車?

停車場分別有兩個地方，一個是位於大古山步道旁大古山福山宮外的停車場，假日還有額外多開放山坡下方的停車位

我們當時假日晚上七點多來位置超多

在前往的路上這個絢麗的燈光裝飾從山腳下綿延到活動會場

真的也是挺用心的，可惜晚上有車加上附近燈光較暗，不建議在路中間拍照喔

大古山步道之前沒點燈時根本不會注意到

平常都是經過然後到附近的景觀餐廳去用餐，沒想到大古山點燈後這麼吸睛

我們好喜歡這一區

這一區顏色好豐富，尤其是掛在樹色的彩色球球

這個球球堆疊了好多層不同的顏色，在燈光投射下看起好美

後面不同顏色的燈串讓整體變得好繽紛喔

在走步道的路上有幾個燈光投影的裝置

DONG直接就變成投影布幕

我個人覺得這個大古山步道規劃的蠻用心的

讓這片可以欣賞夜景的山頭更添美色

隨處都能見到五彩繽紛的燈飾造景

天氣好的時候前來真的很美~真的建議可在秋冬的季節來辦拉

夏天來這邊雖然是位在山頭有風，但還是仍會感到一股悶熱感

到了大古山步道最上方的涼亭處

在涼亭的上方有掛著一個蘆竹大古步道的燈飾

涼亭下面也布置得挺華麗的，下面還有幾個很大的香菇燈飾

男人嘛~都會喜歡香菇形狀的東西

在這香菇燈下面拍照開個廣角，腳就看起來好長

男人也會希望香菇可以看起來很長，疑?

大古山步道的某處有一個充滿蝴蝶燈飾的區域

擁腫大叔WILLIAM很不害臊的就錯位拍了這張羞恥的擁腫肥蝴蝶照片

還說要用AI把蝴蝶的翅膀改成會飛的樣子

如果我沒記錯的話，這個花瓣的樣子應該是百合吧?

這幾朵百合的造景著實蠻吸睛的，在這邊很好拍

因為實在是太悶熱了，WILLIAM大叔的頭髮都貼頭皮了

本來就已經稀疏的髮量，看起來更少拉

這篇類似花海的燈飾也是非常壯觀美麗

但要手機或相機很好拍起來才會好看，建議要開夜景模式哦

在大古山步道出口處有一個投影裝置

它是透過像是電風扇葉片旋轉，將畫面投影在前方，進而產生疊影

但拍照的時候就會無法看的出來完整的模樣

我個人是非常喜歡大古山步道這種充滿迷幻色彩的燈光配色以及造景

桃園市近年來都有在規劃這類型的大型展演，我覺得是不錯的

但這好像是鄭文燦當市長後才有的吧?

平常大古山步道附近就是欣賞桃園機場飛機起降的觀景高地

附近也真的有蠻多間很有名的觀景餐廳，可以趁8月最後一個假日前來這邊欣賞

可以安排喝完下午茶後，靜靜看著遠方飛機起降，等待日落黃昏後再來欣賞這大古山的燈飾美景

遠處市景也算是蠻美的拉~但這次來這邊主要是看後方的百萬燈景

2024年大古山步道燈景將會於8/31號結束

所以趁8月最後一個周休二日趕緊來玩囉!

明年也還是會有~真的是錯過這次就要等明年囉

店家/景點資訊

店家名稱：桃園大古山登山步道公園

所在地址：338臺灣桃園市蘆竹區大古路228號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話： Google即時導航





交通資訊

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