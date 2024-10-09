華西街夜市的「阿義魯肉飯 」真的是心中最愛滷肉飯之一，近六十年歷史，吃完一定印象深刻，尤其是蚵仔魯肉飯的蒜香加上魯肉香，真的一吃就會把飯扒光光，實在是太開胃，用餐環境也乾淨，魯肉飯味道比隔壁小王煮瓜清淡些，但是多了蚵仔就大勝！

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阿義魯肉飯 營業資訊

阿義魯肉飯

評分： / 4

/ 4 地址：108台灣台北市萬華區華西街19號( 地圖 )

電話：02 2361 7776

營業時間

星期一: 11:00 – 20:00,

星期二: 11:00 – 20:00,

星期三: 11:00 – 20:00,

星期四: 11:00 – 20:00,

星期五: 11:00 – 20:00,

星期六: 11:00 – 20:00,

星期日: 11:00 – 20:00

星期一: 11:00 – 20:00, 星期二: 11:00 – 20:00, 星期三: 11:00 – 20:00, 星期四: 11:00 – 20:00, 星期五: 11:00 – 20:00, 星期六: 11:00 – 20:00, 星期日: 11:00 – 20:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

阿義魯肉飯 位置｜環境

「阿義魯肉飯」位於華西街夜市裡，隔壁一連三家都是得過米其林必比登推薦的小吃，小王煮瓜、源芳刈包、昶鴻麵店，不過吃完印象最深刻的還是「阿義魯肉飯」，沒得過但是我覺得最好吃。

「阿義魯肉飯 」已經有近六十年歷史，創立於1967年到現在，內用環境寬敞乾淨，有冷氣就很加分。

阿義魯肉飯 菜單

必吃的就是魯肉飯啦，蚵仔魯肉蓋飯價位稍高140元，不過小魯肉飯才35元，算是很平價，其他小菜類也很豐富，燙蚵仔、虱目魚皮、魯魚肚、魯白菜、筍絲等，都是跟魯肉飯超搭的小菜。

阿義魯肉飯 餐點

魯肉飯 小

「阿義魯肉飯 」的口味偏台南口味，偏甜一點點，手切魯肉，看起來肥肉很多也偏大塊但吃起來清爽不膩口，灑點胡椒粉更好吃，魯肉飯配鴨蛋一定要，魯肉飯搭配的醬瓜也好好吃。

蚵仔魯肉蓋飯

魯肉飯上加上了十幾顆蚵仔以及滿滿蔥花，蚵仔大顆新鮮，跟滷肉飯搭配起來毫無違和感，吃起來還有滿口的蔥香、蒜香，對於我這種蔥蒜愛好者，真的是吃一口就愛死，不過同行朋友覺得普通魯肉飯比較好吃。

虱目魚皮湯

味道普通，虱目魚魚皮味道新鮮沒錯，但還是遠不及在台南吃到的好吃啦！

華西街夜市美食真的很多，這次就一次吃了阿義魯肉飯、亞東甜不辣以及涼粉伯三家店，這三家都是我的最愛，距離都很近一次就可以掃完唷！

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