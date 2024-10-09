之前到新竹去的景點好像每次都差不多，城隍廟吃小吃，晚上到東門市場逛逛，再去南寮漁港看海景，其他市區周圍的景點還真的很少去，這次參加的「新竹小旅行」參觀了好幾處從來沒去過的景點，距離新竹市區都不遠，像是香山區「老鍋休閒農莊」的手作米粉體驗、青草湖SUP水上活動、清大附近的金城新村將軍村文青小聚落，真的很有趣又新鮮感十足，推薦大家可以來個與眾不同的新竹小旅行一日遊！

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新竹小旅行景點｜美食

老鍋休閒農莊

地址：新竹市香山區西濱路六段569號 地圖

電話：03-5373-075

營業時間：08:30～17:00 週三公休

官網：https://oldpot.com.tw/

講到新竹名產，一想到的不是貢丸就是米粉，位於新竹香山區的「老鍋休閒農莊」為全台第一家可以體驗手作米粉的休閒農莊，在這可以體驗到米粉與米食的實際製作過程。

「老鍋休閒農莊」園區寬敞，廣場前有時還有機會拍到曬米粉的壯觀場景喔！體驗課程會有老師指導如何整理米粉、分裝米粉、包裝米粉，還有濕粉製作，做完可以直接帶回家。

現場還有伴手禮區，不只有米粉可買，還有多款沖泡麵食，包裝設計很用心，當成伴手禮送人很可以耶！

青草湖水域遊憩中心

地點：新竹市東區明湖路775巷 地圖

電話：0972-299-582

記得上次來青草湖已經是20年前了吧，久久沒來青草湖，以前只記得有青草湖夜市跟香腸攤，老實說連湖面長得怎樣都沒什麼印象，不過現今的青草湖經過市政府的整頓已經變成全年齡水域與陸域都適合來走走的休閒遊憩中心，SUP立槳、腳踩天鵝船、電動天鵝船，有專業教練指導教學，沒玩過SUP立槳的人也不用擔心，可以選擇多人一組的大型龍舟板，再不然就是選擇0難度只要手動就好的電動天鵝船，乾淨平靜的水面非常適合進行水上活動，周圍還有親水步道，可以欣賞到青草湖湖光山色美景，距離新竹市區只要二十分鐘就有如此悠閒自在的遊憩區，

將軍村（金城新村）

地址：新竹市東區金城一路69號

開放時間：周二~周日10:00 – 18:00 每周一公休

將軍村建於民國48年，當時共有89棟建眷舍，目前保留了15棟，曾有多名高階將軍級將領居住於此，星星累積到上百顆，因此得名「將軍村」、「百顆星星的家」，百顆星星將級將領的官眷。

門口都還有標示當時住在這的將軍名字。

由於當初的建築參考美軍顧問團宿舍的形式，所以看起來跟陽明山上的美軍宿舍有點類似，本來沒有圍牆，是後來才增建的，整體又帶著日本和風，將軍村隨便一個角落都是網美打卡點。

上次來將軍村時，還有多間眷舍在整理修復，這次再訪多了好幾間餐飲還有展覽空間，看得到當時眷舍中的傢俱擺設，還有多道眷村菜食譜可以直接撕下來帶回家唷！

將軍村九月～十二月每月第二週都會舉辦「眷戀部舍」活動，有文創商品、手作美食以及體驗式活動為主的常態性市集，又多了一個可以輕鬆走走的好去處。此外，在金城一路與金城三路的交叉口，還有像是烏龜形狀的防空洞，現今還完整保留著喔！

六燃大煙囪下的家

地址：新竹市東區建美路38號 地圖

開放時間：週四～五 14:00-19:30、週末10-19:30，週一～三休館。

高聳的大煙囪是二戰時期留下來的工廠結構，光復後變為眷舍，未來還會還會繼續活化修復成為「新竹博物館文化園區」，現在是個具有教育意義的園區，有珍貴的霜毛蝠在這裡出沒！

每年四到九月稀少的霜毛蝙會回到大煙囪內繁殖，傍晚時還可以看到霜毛蝙在大煙囪周圍飛舞，一旁的建築屋頂上還用信箱做了好幾個專門給霜毛蝠棲息的住所。

進駐這裡的志工統計今年回到大煙囪的霜毛蝠多達近四百隻，六燃大煙囪下的家展示空間內還可以看到霜毛蝠的標本，非常具有教育意義。

草根廚房

地址：新竹市東區柴橋路350號 地圖

電話：03-520-0351

營業時間：11:30–14:00、17:30–21:00

位於二高茄苳交流道附近的「草根廚房」是深受竹科人喜愛的中式料理，端出來的每道都是費工大菜，最知名的就是他們的烤鴨，以北平烤鴨的做法，皮脆肉多汁，師傅還會現場片鴨，一推出來香氣四溢，金黃油亮的烤鴨超誘人，外皮酥脆油脂豐富，鴨架還可做成鴨湯寬粉鍋，多種吃法真的超滿足！

這次的新竹小旅行，去了久違的青草湖，嚐試了從來沒體驗過的米粉手作體驗，還有文青感十足的將軍村、大煙囪的家看霜毛蝠，中午吃草根廚房的烤鴨，晚上再到城隍廟吃小吃，輕鬆漫遊新竹小旅行，推薦大家可以到新竹走走唷！

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