不知不覺就來到了2024年的年底

最近實在太忙碌了

往往都是依靠外食解決三餐

但是這樣很容易忽略蔬菜攝取

當我發現每天在廁所的時間好像越來越久

才驚覺這樣下去不行！

可是我又很懶得去菜市場買菜

去大賣場買的菜又容易出水

口感爛爛的

這時候媽媽告訴我可以考慮選擇冷凍蔬菜

於是我就立刻上網挑選

最後選擇了專業的「巧食家」

一邊挑選食材也一邊思考

要做哪一道料理呢~

在逛官網的時候

發現巧食家冷凍蔬菜的種類好多

逛著逛著就突然好想吃蒜香蝦球

因為蒜香蝦球是一道不需要花太多時間

又香氣撲鼻、味道濃郁的料理

光用想的就覺得口水直流

對於下班回來已經很累的上班族來說

真的是很方便的即食料理！

收到之後意外發現

巧食家的冷凍蔬菜居然不會包冰

(包冰就是在食品表面包覆一層水

水結凍後會包覆在食品上)

甚至不需要解凍

這也太方便了吧！

就讓我來教大家做超~簡單的蒜香蝦球吧！

蒜香蝦球需要準備的材料有：

蝦仁、青花菜、白花椰菜、蒜頭、鹽

值得一提的是

我今天使用的是電子炒鍋~

本來以為會需要大火快炒

就會變得比較麻煩

但其實用電子炒鍋就可以做這道料理了！

【蒜香蝦球料理步驟1】

一般來說第一個步驟就是剝蝦殼、開背去腸泥

但是巧食家的蝦仁超貼心

已經幫你處理好了所有的前置作業

所以只需要先用熱水汆燙食材

差不多煮2-3分鐘

依照個人喜歡口感即可

【蒜香蝦球料理步驟2】

接著炒鍋中小火、油適量

放入蒜末炒香

【蒜香蝦球料理步驟3】

將剛剛汆燙過的蝦仁與蔬菜下鍋

讓他們裹上蒜香

【蒜香蝦球料理步驟4】

非常迅速地來到了最後一步

已經可以盛盤上桌啦~~

是不是超級快！

因為巧食家已經幫我們處理好食材

基本上只是把食材丟進去煮一煮、炒一炒

是簡單又營養的即食料理！

當我迫不及待地準備大快朵頤時

就能聞到濃郁的蒜香撲鼻而來

讓人忍不住深吸一口氣

胃口瞬間大開

夾起一顆蝦仁送入口中

內裡保留了蝦肉的彈性與鮮嫩

不說的話真的會以為是剛買來的蝦子！

隨著咀嚼

蒜香逐漸滲入蝦肉之間

鮮甜的口感伴著淡淡的鹹味在舌尖迸發

濃烈而不膩

蒜香與蝦肉的融合帶來層次豐富的口感

一道美味的料理

真的很能夠撫慰疲憊的身心

不過我真的很好奇

巧食家是怎麼做到讓冷凍蔬菜不會包冰的呢？

抱著疑問的我去官網查了一下

才發現原來他們擁有專業的急凍鎖鮮技術

不僅能迅速將蔬菜冷凍

還能有效控制包冰率

採用的還是國際標準呢！

因此蔬菜不會結成一大塊冰

拿出來就能迅速解凍

保留了鮮甜的口感和質地

而且冷凍蔬菜的營養價值其實幾乎不受影響

很多人可能會以為冷凍蔬菜比不上新鮮的蔬菜

但事實上

由於蔬菜在最佳熟度時急凍

營養被很好地鎖住了

甚至有時比長途運輸的新鮮蔬菜還要新鮮

是不是很意外！

巧食家真的有超多即食料理可以選擇

無論是忙碌的工作日

還是想偷閒的週末都能輕鬆應對

想要試試自己下廚做些簡單又美味的料理嗎？

強烈推薦去逛逛巧食家的官網

看看他們豐富的產品選擇

也許會像我一樣發現一些新鮮有趣的靈感呢！

也附上今天的食材連結

巧食家生鮮食品－冷凍熟白蝦仁

巧食家冷凍蔬菜－青花菜/白花菜

官網在這邊給大家做參考：冷凍食品推薦－巧食家