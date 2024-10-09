台北士林居酒屋_蔦燒日式居酒屋士林店─士林捷運站美食餐廳推薦，八道期間限定聯名日式料理一次看Ft.日本百年品牌「御多福」經典醬汁，堆疊濃厚道地日本風味餐食_附菜單，士林聚餐餐廳推薦、Dcard推薦士林美食

目錄索引

1. 關於蔦燒日式居酒屋士林店

2. 交通指引_蔦燒日式居酒屋士林店

3. 蔦燒日式居酒屋士林店環境開箱

3.1 蔦燒日式居酒屋士林店_接待區

3.2 蔦燒日式居酒屋士林店_製餐區

3.3 蔦燒日式居酒屋士林店_用餐空間

4. 蔦燒日式居酒屋士林店Ft.日本百年品牌御多福期間限定餐點分享

4.1 關於日本百年品牌御多福

4.2 第一波_期間限定聯名餐點

√ 大阪風章魚沙拉

√ 極上和牛炒飯

√ 柚子胡椒水章魚

√ 南蠻風味炸雞

4.3 第二波_期間限定聯名餐點

√ 大阪燒風味雞腿肉串

√ 大阪燒風味雞肉丸子

√ 竹輪秋葵牛五花捲

√ 柚子風味嫩鴨胸

5. 消費資訊

5.1 蔦燒日式居酒屋士林店Ft.日本百年品牌御多福期間限定餐點評價

5.2 蔦燒日式居酒屋士林店菜單

6. 台北士林居酒屋推薦相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於蔦燒日式居酒屋士林店

「台北士林居酒屋推薦_Dcard推薦士林美食」

「士林捷運站美食餐廳推薦_士林聚餐餐廳推薦」

蔦燒日式居酒屋士林店環境_餐點特色

「懷舊復古日系風格空間」

蔦燒日式居酒屋士林店空間整體裝潢以木造為主，自帶濃濃的懷舊復古感、溫度感。

蔦燒日式居酒屋士林店交通_停車資訊

大眾運輸：捷運_士林捷運站2號出口，走路1分鐘；公車_捷運士林站，走路2分鐘。

機車：附近機車停車格_文林路。

汽車：附近汽車停車格_大東路；福林第一停車場，走路2分鐘、USPACE福林二場，走路3分鐘。

Ⅱ 交通指引_蔦燒日式居酒屋士林店

中山北路五段505巷、中山北路五段505巷42弄交叉口_士林捷運站2號出口

緊鄰士林捷運站、士林官邸附近；選址於蔦燒日式居酒屋士林店位於 台北市士林區中山北路五段505巷42弄的 蔦燒日式居酒屋士林店，周邊有捷運站、公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，擁有相當便捷的大眾運輸交通網絡、好停車。

Ⅲ 蔦燒日式居酒屋士林店環境開箱

居酒屋門口

台灣蔦燒日式居酒屋 Ft.日本御多福聯名日式料理嚐鮮會，搭乘捷運到士林捷運站下車後，由2號出口走2分鐘即抵達位於 台北市士林區中山北路五段505巷42弄的 蔦燒日式居酒屋士林店。

等候區

居酒屋門口貼心設置一張座椅，提供給較早抵達的朋朋們稍坐等候。

■ 蔦燒日式居酒屋士林店_接待區

接待區

走進蔦燒日式居酒屋士林店，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位。

付款方式

在蔦燒日式居酒屋士林店用餐，可使用：現金、ApplePay、信用卡(支援VISA、MasterCard、JCB)等方式付款結帳。

■ 蔦燒日式居酒屋士林店_製餐區

製餐區

每道料理均採按照點單順序、現點現做方式出餐，讓每個走進蔦燒日式居酒屋士林店的朋朋們都可以享受到最佳溫度狀態下的絕妙好滋味。

■ 蔦燒日式居酒屋士林店_用餐空間

用餐空間

在使用大量木頭打造的復古日系風格空間裡，規劃4人桌、6人桌。

4人以上用餐建議提早至少3天打電話或使用線上訂位系統訂位，方便外場人員協助安排相鄰座位用餐。

4人桌

在用餐的朋朋們入座前，早已將用餐時會使用到的分食盤、筷子、濕紙巾、紙巾、桌上型垃圾桶、佐料備妥於桌面上。

6人桌

Ⅳ 蔦燒日式居酒屋士林店Ft.日本百年品牌御多福期間限定餐點分享

台灣蔦燒日式居酒屋 Ft.日本御多福_八道期間限定聯名日式料理

√ 第一波聯名料理（預計販售時間：2024年9月27日~10月31日）：

大阪風章魚沙拉、極上和牛炒飯、柚子胡椒水章魚、南蠻風味炸雞。

√ 第二波聯名料理（預計販售時間：2024年11月1日~11月30日）：

大阪燒風味雞肉丸子、大阪燒風味雞腿肉串、竹輪秋葵牛五花捲、柚子風味嫩鴨胸。

■ 關於日本百年品牌御多福

1922年在日本廣島成立的百年品牌─御多福（Otafuku)，以製造各種料理調味料聞名，特別是御好燒醬(大阪燒醬)，這款醬汁使用了大約20種辛香料搭配蔬菜水果調製而成，於1975年在原始配方中加入增添營養價值的椰棗。

致力於提供健康、高品質、不添加人工色素、不添加香料與防腐劑的御多福（Otafuku)，不僅在日本廣受歡迎、市佔率達80%以上，出口到全球道超過50個國家。

家樂福量販店有販售中小包裝的御多福大阪燒醬、日式炒麵醬，御多福大阪燒醬在日本被當作萬用醬使用，御多福 FB粉絲頁定期分享大阪燒醬的應用食譜。

御多福官網

御多福FB粉絲頁

御多福IG

御多福Youtube

蔦燒日式居酒屋與御多福攜手推出的8道聯名創意居酒屋日式料理，使用了「御好燒醬」、「日式炒麵醬」、「柚子胡椒醬」及「南蠻醬汁」等4種醬料。

■ 第一波_期間限定聯名餐點

√ 大阪風章魚沙拉

大量的高麗菜絲、紫洋蔥絲鋪在底層 → 放上裹上特選麵衣料理至金黃可口的酥炸章魚 → 淋上御多福御好燒醬、多種辛香料增添香氣層次 → 上桌。

淋上御多福御好燒醬的酥嫩章魚，可以吃到醬汁中蘊藏著相當豐富的水果香氣，搭上清爽脆口的高麗菜絲、紫洋蔥絲一起吃，很適合做為開胃菜享用。

√ 極上和牛炒飯

以特選米、優質和牛為基礎，在料理過程中加入御多福日式炒麵醬做為主要調味，起鍋後灑上蔥花點綴 → 上桌。

將上層的蔥花拌入熱騰騰的炒飯中，每一口都可以吃到御多福日式炒麵醬獨有的鹹甜滋味，與米飯一同炒製的牛肉口感是紮實、不乾硬保有肉汁且無牛腥味的，整體香氣十分飽滿、鹹度中等多一點點。

√ 柚子胡椒水章魚

海鮮控超愛這一道！

在料理過程添加御多福柚子胡椒醬一同炒製，完美地襯托章魚原始鮮甜感，搭配甜嫩蘆筍、滑嫩杏鮑菇一起吃，整體鹹度很剛好、口感層次豐富。

√ 南蠻風味炸雞

炸雞控新歡再加一！

優質生菜沙拉、蔦燒特製塔塔醬、淋上御多福南蠻醬汁的大塊酥炸無骨雞腿肉，加上用心擺盤呈現的視覺效果，光用看得已直流口水> <

每一塊炸雞都蠻大塊的，外皮炸至金黃酥香內層雞肉鎖住滿滿肉汁、淋上御多福南蠻醬汁多一重醬汁香氣，搭著清甜爽脆的生菜沙拉、濃郁系蔦燒塔塔醬一起吃，好滿足。

■ 第二波_期間限定聯名餐點

√ 大阪燒風味雞腿肉串

以特選優質台灣產雞腿肉為主角，燒烤一番後淋上御多福御好燒醬、灑上柴魚片增添香氣層次。

完全沒有骨頭的雞腿肉串，大口吃享受軟嫩入口在嘴裡散開的雞肉香氣、香氣層次豐富的御多福御好燒醬香，吃完一串還想再吃一串。

√ 大阪燒風味雞肉丸子

以特選優質台灣產雞腿肉製作的雞肉丸子為主角，燒烤一番 → 擺盤 → 淋上御多福御好燒醬、灑上柴魚片 → 上桌。

√ 竹輪秋葵牛五花捲

這一道超特別！

最外層是牛五花片包裹著竹輪、竹輪中塞入秋葵，在料理過程中刷上御多福日式炒麵醬做為主要調味 → 擺盤上桌。

剛好一口一個的大小，先吃到了帶有鹹甜醬香、軟嫩多汁的牛五花，接著是軟Q竹輪，最後則是軟滑甜嫩的秋葵，整體口感層次相當豐富。

√ 柚子風味嫩鴨胸

八道裡面最愛的就是它！

以舒肥料裡方式處理的宜蘭櫻桃鴨肉為主角，淋上帶有獨特清香、可以襯托肉鮮味的御多福柚子胡椒醬 → 灑上花生米、香菜末增添口感香氣層次 → 上桌。

一口一片軟嫩櫻桃鴨肉嚐嚐淋在上層平衡油脂感的御多福柚子胡椒醬，在嘴裡散開的柑橘香氣，香氣層次豐富、清爽不膩口，好~好~吃！

Ⅴ 消費資訊

√ 嚐鮮日期：2024_10月。

√ 付款方式：現金、ApplePay、信用卡(支援VISA、MasterCard、JCB)。

■ 蔦燒日式居酒屋士林店Ft.日本百年品牌御多福期間限定餐點評價

台北士林居酒屋推薦，跟著愛吃美食的朋朋們參加台灣蔦燒日式居酒屋 Ft.日本御多福_八道期間限定聯名日式料理的嚐鮮會。

在以大量木頭元素裝潢的復古日系風格空間裡，聽著料理長分享八道料理的製作過程、與御多福醬料如何搭配、享用八道熱騰騰出爐、就像在日本居酒屋吃著原汁原味的八道餐點，享受一場相當不錯的美食饗宴，會想帶家人、朋友再來吃。

■ 蔦燒日式居酒屋士林店菜單

台北士林居酒屋推薦_蔦燒日式居酒屋士林店菜單，來源：蔦燒日式居酒屋士林店FB粉絲頁，2024_10月。

Ⅵ 台北士林居酒屋推薦相關資訊

蔦燒日式居酒屋士林店

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設施：洗手間。

⏰ 營業時間

每天 17：00~深夜00：00

📍 地址： 台北市士林區中山北路五段505巷42弄1號

📞 電話：02 2880 1080



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■ 品牌資訊

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