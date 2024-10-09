上次來新店逛IKEA的時候，在附近不遠的地方遇見了一家感覺超文青的個人小火鍋&滷味店家，

默默的收入了口袋名單。就在最近天氣漸漸轉涼的時候，

胖達也跟店家預約了用餐時間，那就跟著胖達一起來開箱這家「灼酌湯品」啦~~。

灼酌湯品

灼酌湯品位於新店小碧潭捷運站二號出口，

出來後走過來約五分鐘左右的路程，雖然在七張的支線上，

不過卻也值得轉乘過來品嘗看看喔!

門面略顯低調，一盞燈箱映著營業的光輝。

推門而入後，一陣滷製的香氣會直接撲鼻而來，

我想就是這滷的超級入味的牛腱&牛肚的香氣所致!!

裡面空間寬敞，也有20個左右的座位，整個擺設都非常整齊、乾淨、簡約，

感覺很有隔壁IKEA的風格。

而胖達選了一個超有氛圍感的長桌，桌面的檯燈照明灑於桌上，氣氛真的很棒。

*旁邊也有醬料&餐具自助區

*冰箱也有豐富的酒類，拿來配上滷味感覺很適合~直接CHILL起來

灼酌湯品 菜單

灼酌湯品目前提供的餐點主要以「個人火鍋」、「蓋飯」、「麵食」、「香辣與秘製滷味」為主喔!

滷味光從推門而入的那陣香氣就告訴我是必點的!所以胖達毫不猶豫先選了「滷三寶綜合拼盤」~!

最後再加上「塔香清燉牛雜鍋」、「牛角肉燥飯」、「滷豆腐」與「麻辣鵪鶉蛋」~

直接狂點一波吃起來。

灼酌湯品 塔香清燉牛雜鍋

店家這邊是屬於開放式廚房，所以烹飪的過程也可以看見，

在烹煮的過程中，其中有一段是會再涮上幾下九層塔讓味道融入再清燉的湯頭裡面，

香氣更添加不少。

上桌之後會在附上高麗菜、豆腐、炸豆皮；

單純先用湯匙撈一下牛雜鍋，也可以看到裡面放著滿滿的料。

清燉湯頭

胖達今天選的是清燉湯頭，喝起來的感受非常清爽且層次分明，

這湯頭喝起來很讚捏!!也讓我好奇地去詢問了店長~

老闆人很好也跟我說了他們的烹飪方式~~湯頭透過長時間熬煮的，

清燉的使用了大量的牛雜（就是牛內臟）去燉煮，

目的就是把它燉煮成最經典原汁原味的清燉牛雜湯，

再搭配九層塔的香氣，喝下去能夠有清爽感還有更多牛雜的層次感喔!

雖然胖達沒有品嘗到紅燒系列，老闆也有分享紅燒湯是使用牛大骨與牛肋條（牛腩）大鍋燉煮，

口味也不會到重鹹，因為無論湯或是滷味，老闆秉持著希望來吃的朋友都可以品嘗到最細緻的味道~。

牛雜

再來就是裡面的牛雜啦!裡面滿滿一鍋~誠意真的是給好給滿，

幾乎舀起來的每一匙都可以見到牛雜們，牛雜無非是牛內臟們的烹煮，

其中還有搭上幾塊牛肉，吃起來煮的軟嫩，且依附著清燉湯頭給的清香，

讓牛雜的每一樣吃起來都有著不錯的風味。

灼酌湯品 綜合滷味三寶拼盤

三寶拼盤有著「牛筋」、「牛肚」、「牛腱肉」三種，端上桌來真的頗香~!

牛肚

牛肚入口非常柔嫩，除了原有的香氣之外，牛肚更能吸附的滷汁~讓品嘗起來的味道更加濃郁。

牛腱

牛腱肉滷的軟嫩不乾柴，入口後肉香滿滿，愈咀嚼香氣愈盛，滷的入味，富有口感。

牛筋

滷的Q彈滑嫩，牛筋裡也吃得到到濃郁的滷香。

特製辣醬

整體來說不會太辣喔!不過滷味沾著吃~除了提升風味之外還有不錯的解膩效果喔!

以滷味來說是胖達近期在新店吃到最好吃的，

店家透過長時間的大鍋熬煮以及獨門香料提供的香氣，

讓滷味呈現很棒的風味，分享給想嘗鮮的朋友們啦～!

灼酌湯品 麻辣鵪鶉蛋

鵪鶉蛋，做成有點冰涼的下酒菜，口感軟滑，有吸附湯汁，

讓吃起來有一點鹹香、味道有一點點甜味與辛味，尾韻會留存一點辛香。

灼酌湯品 滷豆腐

豆香味濃厚，柔嫩卻保有口感，咬下去還會吃到吸附在裡面的湯汁，

吃起來的感受上會覺得更加入味。

灼酌湯品 牛角肉燥飯

肉燥伴於飯上，入口不會太死鹹，還透著有點像八角&香料的香氣，

加上滷汁，入口絲滑，配上一口三寶拼盤，非常下飯。

灼酌湯品 結語

灼酌湯品是一間略顯低調，而透著質感的店家，

裡面提供的每一樣餐點，呈上來的風貌與擺盤，無不展示著精緻的路線，

吃起來的風味也很不錯，分享給入秋冬之際想來一鍋~或者想吃吃滷味的朋友們啦~~!

胖達也把資訊放在下面囉~!

店名: 灼酌湯品

地址: 新北市新店區中央五街12號

電話: 02 2218 5789

灼酌湯品 IG : IG 粉絲團