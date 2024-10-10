枕頭山觀景台是台南關子嶺知名的登高觀景點，觀景台旁 2023年底新開幕的「快雲時晴&覺味食飲」，因視野展望與枕頭山觀景台同一水平線，加上悠閒浪漫的戶外燈光景觀佈置，暮色幻化絢爛夜景一夕爆紅，例假日門庭若市，吸引無數遊客前來朝聖打卡。



台南白河枕頭山顛海拔 645M處，矗立多座數位電視與廣播電台的發射站，陡崖邊有座「枕頭山觀景台」，白天可 180度全視野展望嘉南平原，黃昏時刻夕陽西下暮色變化萬千，夜間夜景絢麗耀眼，是台南關子嶺知名的登高觀景點。喜歡步道健行的朋友可以從碧雲寺或水火同源步行上來，當然也可以直接開車到達。



枕頭山觀景台旁 2023年底新開幕的「快雲時晴&覺味食飲」，因視野展望與枕頭山觀景台同一水平線，加上悠閒浪漫的戶外燈光景觀佈置，暮色幻化絢爛夜景一夕爆紅，例假日門庭若市，吸引無數遊客前來朝聖打卡。



悠閒浪漫的戶外燈光景觀佈置



快雲時晴用餐環境概分「半開放室內座位」與「戶外景觀區座位」(照片) 二區。店家考量店內人手不足，加上戶外景觀區送餐不易，特別定下規則：用餐 (簡餐) 一律在半開放室內座位使用，無論平日現場或假日一律採預約制優先 (粉絲專頁私訊，不接受電話及當日預約) 保留 20分鐘，用餐時間為 50分 (用餐完畢後，請自行移到戶外景觀區)。飲品、點心類採現場點購，並自行在戶外景觀區找座位。



帳篷座位



快雲時晴的觀景台位於高低落差極大的陡崖上方，這裡視野遼闊展望極佳，不僅白河區街景盡收眼底，白河水庫歷歷在目。天氣晴朗時極目遠眺，更可見台南市新營區街景與嘉義布袋、東石海岸線，遼闊的視野讓人心曠神怡，讓整天盯著手機的眼睛睫狀肌，獲得充分的舒緩。



眼前山谷翠綠綿延，白河水庫如綠寶石般的水域，在郁郁蔥蔥綠意盎然中一片展開。夕陽西下灑落一片金黃，嘉義中埔街景如少女薄紗遮面，氤氳霧氣中隱約露出。



落日餘暉中華燈初上街燈亮起，萬家燈火璀燦夜景絢麗耀眼，彷彿千萬碎鑽閃爍在黑暗中。



店家表示，店名「快雲時晴」的發想來自大書法家王羲的「快雪時晴帖」，將「雪」改成「雲」呼應關子嶺過雨霧起，時又天青多變的天氣。



半開放室內內座位



簡餐：椒麻豬腳飯、東坡控肉飯與獨享海陸火鍋 (肉品：牛肉或豬肉)

快雲時晴&覺味食飲

地址：台南市白河區關子嶺155之6號 (Google 導航「枕頭山觀景台」)

電話：0928 708 330

營業時間：平日 下午16:00 - 晚上22:00 / 週六 早上9:00 - 晚上22:00 / 週日 早上9:00 - 晚上20:00 (週二公休)。

入園規定：入園低消每人130元，禁帶外食，用餐 (簡餐) 平日現場或假日一律採預約制優先 (粉絲專頁私訊，不接受電話及當日預約) 保留20分鐘，用餐時間為50分 (用餐完畢後，請自行移到戶外景觀區)。飲品、點心類採現場點購，並自行在戶外景觀區找座位。

FB 專頁，搜尋：快雲時晴

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