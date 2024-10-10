【合作邀約】台中美食開箱 串串燒烤 I 鄰近台中一中商圈鬧區的燒烤熱炒Combo

【台中串串燒烤】初訪心得

受到位於台中串串燒烤的邀約時，理智派查了一下他們的地點。位於一中商圈外圍，占據整個三角櫥窗的串穿燒烤引起了我的興趣XD。由於不是在一中商圈裡，無須擔心熱門時段會塞車或難停車，吃飽想去逛個商圈也是很近，這點超級值得推。

受邀品嚐的內容雖然熱炒和串燒都有，但理智派今天著重介紹的是串燒的部分。畢竟太多網友評價他們的熱炒還不錯。想看網友評價的話，可以直接點選目錄即可超連結過去哦XD。

整體而言，這家算是理智派如果要找朋友在台中聚餐的選擇之一。地理位置、價格、停車與餐點等都算不錯。

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【台中串串燒烤】環境簡介

台中串串燒烤的店面可謂非常霸氣，是占據整一個三角櫥窗的那種霸氣。大大的招牌上面直球點名的他們的店家名稱「醉麒麟海鮮熱炒&串串海鮮炭烤」。

店面整體視覺是簡單的白色基底，光線明亮。不說不知道，從店面外觀看起來，店家居然在燒烤上也是備料充足。

走近一看，門口擺著串燒常見的餐點，多達二三十種實在是有點厲害。必須得小建議給店家，可以在門口放個招牌告訴大家有串燒元素，不然大家大概率會和理智派一樣忽略到這家有串燒吧XD。

店內擺放了4+1排酒櫃，完全是不怕你喝的那種類型。喝完酒如果想動動身子，比起打架，不如就來點射個飛鏢吧(?。好神奇，串燒和熱炒的combo居然會有附上飛鏢台，太酷了XD。

【台中串串燒烤】餐點開箱

當天我們一行人點了兩千左右，大部分都是串燒，少部分是熱炒。看了一下網友們的平價，多數都是在講熱炒相關，理智派今天就著重在串燒部分吧。

P.S. 不是不介紹，而是重點可以放在串燒拉XD。

麻糬豬五花、蘋果豬五花

串燒第一個來介紹的，就是同為豬五花包裹的類別囉。很特別的，雖然理智派身為美食部落客，還真是第一次看到豬肉包麻糬這個品項XD。豬肉包麻糬口感很特別，吃起來有點東坡肉的口感，軟軟嫩嫩但不會油膩。因為軟嫩口感來自於麻糬，而非肥肉。店家的串燒醬汁應該是自己調製，帶點甜甜的那種感覺。

三色培根、明太子雞腿、櫻桃鴨

三色培根的青椒味道較為突出，搭配油脂豐富的培根，完全不會感覺到油膩。明太子雞腿的明太子醬非常足夠、雞腿肉則是味道濃郁了點。建議這款可以一上桌的時候就享用，吃起來會有種海陸綜合的感覺。櫻桃鴨則是中規中矩的口感和味道，如果喜歡鴨味重一點的朋友，可以選擇跳過。

香酥大腸、黃金大小腸

製作方式和大多燒烤店雷同，都是炸過在烤的口感。相較於純烤的大腸，則是多了份酥脆的香氣與口感。而黃金大小腸則是泡菜搭配大小腸，辣度可以說是點滿了XD。100%的辣度都來自於泡菜吧，我猜。對於喜歡吃辣的朋友，黃金大小腸真心推。

雞皮、一口臭豆腐、櫛瓜

雞皮脆到一整個像在吃洋芋片(?。對你沒聽錯，就是這麼誇張。可以去參考理智派的一分鐘Short速讀版，有詳細收音給你們聽XD。一口臭豆腐先不說其他，他的臭度是理智派目前吃到最臭的臭豆腐，真心不虧對他的名字XD。泡菜不是一般台式泡菜，也是偏韓式那種酸辣的泡菜。節瓜則是搭配她們的獨門醬汁燒烤而成，甜甜的燒烤醬搭配櫛瓜本身的甜。

說完了串燒部分，讓理智派來簡述一下他們家熱炒的口感吧。

鮭魚生魚片

在熱炒店點生魚片，會不會勇氣值點滿。串串燒烤告訴我不會XD，因為是水準上的好吃。不同於爭鮮吃到的一般鮭魚生魚片，串串燒烤的鮭魚生魚片是富含油脂的那種，一口咬下有種幸福的感覺。現代人都需要魚油的營養，就來吃這個就好了啊XD。

烤秋刀魚

烤秋刀魚說真的，是一般串燒或燒烤店會有的口感。畢竟講實話，理智派還真沒吃過哪一家燒烤店把烤秋刀魚做出差異化XD。可能是烤秋刀魚在燒烤或串燒店的平均水準就已經很高，所以大家都是在瞄準水準。

青龍鹹豬肉

這道菜聽起來實在像是小當家裡面會出現的菜色，有沒有，在傳說中的廚具橋段中，講完菜色還要發光的那種XD。讓理智派帶你回到現實，顧名思義就是青龍椒爆炒鹹豬肉製作而成。吼，想到小當家之後，會用爆炒這個詞彙了，給自己拍拍手XD。毫不死鹹的口感搭配青龍椒點綴了清爽，這款菜色原本是理智派的MVP，但….下一個餐點成為意外的黑馬XD。

皮蛋地瓜葉

客官阿，你說說，意不意外。今日MVP居然是由皮蛋地瓜葉獲得。理智派本以為皮蛋搭配地瓜葉聽起來就是來自地獄的料理，殊不知，恰如其分的搭配真的跌破理智派的眼鏡，一路摔到夏威夷去的那種。

冬瓜蛤蜊湯

清爽的湯頭，蛤蜊的份量也是非常足夠。調味上則是選擇常見的薑絲，極度濃郁的薑絲搭配鮮甜的蛤蜊真的是有種回到媽媽懷抱的感覺。

P.S. 許多店家的蛤蜊吃起來會沙沙的，串串燒烤的蛤蜊湯完全不會。如果下次來串燒店不想喝酒，就來碗冬瓜蛤蜊湯如何XD。

【台中串串燒烤】網友心得

好啦，理智派寫完了自己的餐點開香，就來看看網友怎麼說吧。理智派擷取了部分串串燒烤 熱炒 平價宵夜的網友評論：

。Cindy：對於食物的味道給予好評，尤其是燒烤部分。提到烏龍麵配有台式泡菜，個人喜好不同，有人覺得明太子山藥有點膩。

。喬你妹：燒烤食物價格合理且美味，尤其是去皮辣椒雞湯甜中帶點微辣，口感獨特。

。huitin chou：推薦作為宵夜聚會好去處，特別是燒烤師傅掌控火候精準。

。marvelous faye：推薦到凌晨兩點營業的這家店，臭豆腐、刺身和熱炒都很不錯，適合聚會。

【台中串串燒烤】價位 I 價目表 I 菜單一覽

台中串串燒烤的菜色有非常多，菜單上就有好幾個類別，包含了，海鮮冷盤、熱火燒烤、巧手鐵板、私房小炒、三杯煲仔、海鮮佳餚、四季時蔬、雞湯鍋類、甲飽飽與炸物等。

看了一下，其實還有酒類。不過理智派今天體驗內容沒有酒，店家也沒拿菜單出來，有興趣的朋友可以詢問店家。

。海鮮冷盤：價位落在80-360中間，從日式和風洋蔥到鮭魚生魚片都有。

。熱火燒烤：價位落在160-420中間，連無骨牛小排都有。

。巧手鐵板：價位落在280-390中間。

。私房小炒：價位落在120-320中間，從塔香煎蛋到麻油松阪豬都有。

。三杯煲仔：價位落在260-380中間。

。海鮮佳餚：價位落在180-380中間，熱炒店常見的都有。

。四季時蔬：價位落在100-200中間，居然有水蓮，真心感動。

。雞湯鍋類：價位落在180-650中間，連功夫菜砂鍋魚頭都有，有興趣的朋友可以點點看。

。甲飽飽：價位落在15-180中間，為一般主食如飯、炒飯、炒麵等類別。

【台中串串燒烤】店家資訊 I 分店一覽

名稱：串串燒烤 熱炒 平價宵夜

時間：17:00-02:00 (最後收客至1:30)

電話：無

地址：404台中市北區崇德路一段99號

付款：只收現金

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