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御多福Otafuku x蔦燒聯名料理登場！在台灣也能輕鬆品嚐日本經典美味

饅頭弟 人氣：25
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2212篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

蔦燒串燒酒場
place台北市士林區中山北路五段505巷42弄1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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如果你跟我一樣，超愛吃日式料理，那你一定要注意這次的聯名合作

來自日本廣島、擁有超過百年歷史的醬料品牌御多福Otafuku

這次跟我們熟悉的蔦燒日式居酒屋攜手，推出了超誘人的聯名餐點御多福Otafuku x蔦燒聯名料理登場！在台灣也能輕鬆品嚐日本經典美味

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大家知道嗎？御多福Otafuku可是日本家喻戶曉的品牌，尤其是他們的御好燒醬料，在日本家庭中的市占率超過80%

這數字說明了多少日本人每天都在家用他們的醬料煮飯

而且御多福Otafuku的品牌知名度高達84%，可以說是日本人的最愛萬用醬

無論是家庭主婦、料理達人，還是像我們這樣愛吃的外食族，都很難不被他們的濃郁風味所征服

 FB：https://www.facebook.com/otafukutaiwan

 IG：https://www.instagram.com/otafuku_sauce_taiwan/

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更棒的是，除了在蔦燒日式居酒屋能享受到這次的聯名餐點，御多福Otafuku也推出了適合在家使用的小包裝醬料

無論是大阪燒醬還是日式炒麵醬，都能在家樂福量販店找到

對於喜愛自己在家下廚的朋友來說，這些商品就像是神助攻

有了它們，馬上就能做出正宗的日式風味料理，無需到日本餐廳排隊吃飯

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蔦燒目前在台灣擁有8家分店，且這8家店鋪都提供與御多福聯名的限定餐點

讓每位喜愛日式美食的饕客都能輕鬆享受正宗的日本味道

御多福Otafuku的醬料為這些聯名料理增添了濃郁的風味與層次感

無論是經典的日式御好燒，還是其他道地的居酒屋菜餚，都能完美展現出日本廣島風味的精髓

這樣的聯名合作，不僅讓台灣的食客有機會體驗御多福的百年傳承，也讓蔦燒日式居酒屋的餐點更加豐富多樣

9/27~10/31推出第一波聯名菜色（南蠻風味炸鶏、柚子胡椒水章魚、大阪風章魚沙拉、極上和牛炒飯）

11/1~11/30推出第二波聯名菜色（竹輪秋葵牛五花捲、大阪燒風味鶏肉丸子、大阪燒風鶏腿肉串、柚子風味嫩鴨胸）

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有沒有發現，有時候吃一盤炒飯，竟然能吃出幸福感

就是那種你一吃就會愛上的美食，光聽名字是不是就讓你覺得很有魅力

這道極上和牛炒飯炒飯可是大有來頭，不只加入了經典的日式炒麵醬，還用了和牛肉，真的可以說是絕配

極上和牛炒飯加入了御多福Otafuku日式炒麵醬，它保留了傳統的日式風味

讓這道炒飯有著濃郁的醬香，卻不會讓你覺得過鹹或過膩

那層次感更是不得了，豐富的辛香料襯托出炒飯的香氣，每一口都讓味蕾有不同的驚喜

雖然醬汁濃郁，但整體口感卻非常溫和，吃起來不會讓你覺得負擔

和牛的肉質細膩，油脂分布得剛剛好，炒過之後依然保有那份滑嫩和香氣

而且這盤炒飯的米飯可是經過師傅細心翻炒，粒粒分明，完全沒有黏成一團的情況

當醬料與牛肉的香氣滲透到米飯裡，每一口都充滿了濃郁的風味，口感香濃得讓人一吃就停不下來

不誇張，這道極上和牛炒飯真的把日式醬料和頂級食材的魅力發揮到了極致

無論是用來當午餐還是晚餐，保證每一口都讓你感受到滿滿的滿足感

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這道南蠻風味炸鶏，真的讓我一口就愛上它御多福Otafuku x蔦燒聯名料理登場！在台灣也能輕鬆品嚐日本經典美味

酸甜適中的南蠻醬和酥脆的炸鶏簡直絕配，外皮炸得酥脆

咬下去那瞬間，南蠻醬緩緩滲透進口中，脆中帶軟的口感讓人驚喜不已

再來一勺蔦燒自製的塔塔醬，濃郁的醬香瞬間提升了整道料理的層次感

每吃一口都能感受到不同的風味交織，口感豐富，讓人無法停下筷子

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這道大阪風章魚沙拉，完美展現了大阪美食的獨特魅力

特製的御好燒醬可是用心製作，混合了約20種辛香料，再搭配大量蔬果，調出層次豐富的甜鹹風味

章魚炸得金黃酥脆，卻仍保有章魚獨特的彈牙口感，完全不乾柴

搭配新鮮洋蔥的爽脆，清爽中又帶有一點甜美，兩者形成了不一樣的對比

濃郁的醬汁和清新的蔬菜交織在一起，每一口都帶著濃濃的大阪街頭風味，讓人彷彿置身於熱鬧的攤販前大快朵頤

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這道柚子胡椒水章魚，吃起來真的有媽媽味御多福Otafuku x蔦燒聯名料理登場！在台灣也能輕鬆品嚐日本經典美味

柚子胡椒醬選用的是九州嚴選柚子，配上醬油和牡蠣的鮮味，味道超講究，每一口都能感受到那種細膩的風味層次

北海道水章魚的口感剛剛好，柔軟中帶著一點爽脆，再加上新鮮蔬菜的搭配，整體吃起來特別清新、不油膩

這道菜每一口都像回到了媽媽的餐桌，一種既熟悉又溫暖的感覺，讓人吃完還會忍不住想要再多來一盤

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這道大阪燒風味鶏肉丸子，真的是串燒迷必點

平常常見的鶏肉丸子，這次換成了大阪燒的調味手法，讓口感Q彈的丸子多了濃濃的大阪風情

每一口都能感受到大阪燒醬的甜鹹濃郁，搭配上鶏肉丸子的鮮嫩多汁，意外地超合拍

這道菜不僅吃起來有層次感，還帶給你串燒的新鮮感，完全顛覆以往對串燒的印象

如果你是大阪燒的粉絲，這絕對是你必嘗的一道創意料理御多福Otafuku x蔦燒聯名料理登場！在台灣也能輕鬆品嚐日本經典美味

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這道柚子風味嫩鴨胸，真的超適合喜歡清爽口感的人

鴨胸先用舒肥的方式處理，保證每一口都嫩得恰到好處，然後再來個直火炙烤，讓外皮有一點點焦香，光看就很誘人

最特別的是那柚子胡椒醬，搭配新鮮柳橙調製而成，酸甜清新

吃完一點負擔都沒有，整個嘴巴都充滿了柚子的香氣和柳橙的活力感

無論是當作主菜還是分享美味，讓人不自覺想多來幾口

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大阪燒風鶏腿肉串，絕對是燒烤愛好者的夢幻組合！靈感來自日本大阪的經典風味，融合了亞洲燒烤文化的精髓

鶏腿肉串先經過炙烤，外皮香脆、內裡嫩滑，再搭配上特製的大阪燒醬，甜鹹濃郁，每一口都讓人彷彿置身大阪的美食街

再來點水果醋拌蘿蔔泥和柴魚絲，酸甜清爽，讓整道菜的口感層次瞬間拉高，不僅解膩，還增添了更多的味覺驚喜

無論是聚餐還是烤肉派對，這道鶏腿肉串絕對會成為全場焦點

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這道竹輪秋葵牛五花捲，用上油脂豐厚的牛五花，把魚漿製成的竹輪和爽脆的秋葵包裹其中

再搭配濃郁的日式炒麵醬，一上鍋直火煎烤，瞬間讓牛肉的香氣撲鼻而來，還帶著竹輪的鮮味

咬一口，牛肉的柔嫩和竹輪的彈性完美結合，秋葵的清脆口感更是讓味覺層次更加豐富

簡單的家常做法卻能展現豐富的口感，這道菜絕對是居家料理的好選擇

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如果你是愛吃辣的U，一定要試試店家的七味粉

這一抹辣勁直接點燃味蕾，讓整道料理更有衝擊力，辣中帶香，超適合嗜辣族

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這家餐廳的整體氛圍令人彷彿走進了日本江戶時代，充滿懷舊風格的裝潢讓人瞬間沉浸在濃厚的日式文化氛圍中

無論是牆上的畫作、燈籠，還是木質桌椅，都展現出獨特的古風美感

餐點方面則以新鮮食材和炭火串燒為主打，每一串串燒都能感受到炭火的獨特香氣，肉質鮮嫩、口感多汁，讓人無法抗拒

再加上上菜速度快，即使忙碌的用餐時段也不會讓你久等，非常適合想要快速享受美味的顧客

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由於店內位置不多，建議大家提前預約，確保能享受到這場視覺與味覺的雙重盛宴

整體來說，這裡不僅是品味佳餚的好去處，更是享受江戶時代氛圍的完美場所

御多福Otafuku x蔦燒聯名料理登場！在台灣也能輕鬆品嚐日本經典美味蔦燒日式居酒屋

電話：02 2880 1080

地址：台北市士林區中山北路五段505421

營業時間：17:00–00:00

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