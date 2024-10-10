如果你跟我一樣，超愛吃日式料理，那你一定要注意這次的聯名合作

來自日本廣島、擁有超過百年歷史的醬料品牌御多福Otafuku

這次跟我們熟悉的蔦燒日式居酒屋攜手，推出了超誘人的聯名餐點

大家知道嗎？御多福Otafuku可是日本家喻戶曉的品牌，尤其是他們的御好燒醬料，在日本家庭中的市占率超過80%

這數字說明了多少日本人每天都在家用他們的醬料煮飯

而且御多福Otafuku的品牌知名度高達84%，可以說是日本人的最愛萬用醬

無論是家庭主婦、料理達人，還是像我們這樣愛吃的外食族，都很難不被他們的濃郁風味所征服

FB：https://www.facebook.com/otafukutaiwan

IG：https://www.instagram.com/otafuku_sauce_taiwan/

更棒的是，除了在蔦燒日式居酒屋能享受到這次的聯名餐點，御多福Otafuku也推出了適合在家使用的小包裝醬料

無論是大阪燒醬還是日式炒麵醬，都能在家樂福量販店找到

對於喜愛自己在家下廚的朋友來說，這些商品就像是神助攻

有了它們，馬上就能做出正宗的日式風味料理，無需到日本餐廳排隊吃飯

蔦燒目前在台灣擁有8家分店，且這8家店鋪都提供與御多福聯名的限定餐點

讓每位喜愛日式美食的饕客都能輕鬆享受正宗的日本味道

御多福Otafuku的醬料為這些聯名料理增添了濃郁的風味與層次感

無論是經典的日式御好燒，還是其他道地的居酒屋菜餚，都能完美展現出日本廣島風味的精髓

這樣的聯名合作，不僅讓台灣的食客有機會體驗御多福的百年傳承，也讓蔦燒日式居酒屋的餐點更加豐富多樣

9/27~10/31推出第一波聯名菜色（南蠻風味炸鶏、柚子胡椒水章魚、大阪風章魚沙拉、極上和牛炒飯）

11/1~11/30推出第二波聯名菜色（竹輪秋葵牛五花捲、大阪燒風味鶏肉丸子、大阪燒風鶏腿肉串、柚子風味嫩鴨胸）

有沒有發現，有時候吃一盤炒飯，竟然能吃出幸福感

就是那種你一吃就會愛上的美食，光聽名字是不是就讓你覺得很有魅力

這道極上和牛炒飯炒飯可是大有來頭，不只加入了經典的日式炒麵醬，還用了和牛肉，真的可以說是絕配

極上和牛炒飯加入了御多福Otafuku日式炒麵醬，它保留了傳統的日式風味

讓這道炒飯有著濃郁的醬香，卻不會讓你覺得過鹹或過膩

那層次感更是不得了，豐富的辛香料襯托出炒飯的香氣，每一口都讓味蕾有不同的驚喜

雖然醬汁濃郁，但整體口感卻非常溫和，吃起來不會讓你覺得負擔

和牛的肉質細膩，油脂分布得剛剛好，炒過之後依然保有那份滑嫩和香氣

而且這盤炒飯的米飯可是經過師傅細心翻炒，粒粒分明，完全沒有黏成一團的情況

當醬料與牛肉的香氣滲透到米飯裡，每一口都充滿了濃郁的風味，口感香濃得讓人一吃就停不下來

不誇張，這道極上和牛炒飯真的把日式醬料和頂級食材的魅力發揮到了極致

無論是用來當午餐還是晚餐，保證每一口都讓你感受到滿滿的滿足感

這道南蠻風味炸鶏，真的讓我一口就愛上它

酸甜適中的南蠻醬和酥脆的炸鶏簡直絕配，外皮炸得酥脆

咬下去那瞬間，南蠻醬緩緩滲透進口中，脆中帶軟的口感讓人驚喜不已

再來一勺蔦燒自製的塔塔醬，濃郁的醬香瞬間提升了整道料理的層次感

每吃一口都能感受到不同的風味交織，口感豐富，讓人無法停下筷子

這道大阪風章魚沙拉，完美展現了大阪美食的獨特魅力

特製的御好燒醬可是用心製作，混合了約20種辛香料，再搭配大量蔬果，調出層次豐富的甜鹹風味

章魚炸得金黃酥脆，卻仍保有章魚獨特的彈牙口感，完全不乾柴

搭配新鮮洋蔥的爽脆，清爽中又帶有一點甜美，兩者形成了不一樣的對比

濃郁的醬汁和清新的蔬菜交織在一起，每一口都帶著濃濃的大阪街頭風味，讓人彷彿置身於熱鬧的攤販前大快朵頤

這道柚子胡椒水章魚，吃起來真的有媽媽味

柚子胡椒醬選用的是九州嚴選柚子，配上醬油和牡蠣的鮮味，味道超講究，每一口都能感受到那種細膩的風味層次

北海道水章魚的口感剛剛好，柔軟中帶著一點爽脆，再加上新鮮蔬菜的搭配，整體吃起來特別清新、不油膩

這道菜每一口都像回到了媽媽的餐桌，一種既熟悉又溫暖的感覺，讓人吃完還會忍不住想要再多來一盤

這道大阪燒風味鶏肉丸子，真的是串燒迷必點

平常常見的鶏肉丸子，這次換成了大阪燒的調味手法，讓口感Q彈的丸子多了濃濃的大阪風情

每一口都能感受到大阪燒醬的甜鹹濃郁，搭配上鶏肉丸子的鮮嫩多汁，意外地超合拍

這道菜不僅吃起來有層次感，還帶給你串燒的新鮮感，完全顛覆以往對串燒的印象

如果你是大阪燒的粉絲，這絕對是你必嘗的一道創意料理

這道柚子風味嫩鴨胸，真的超適合喜歡清爽口感的人

鴨胸先用舒肥的方式處理，保證每一口都嫩得恰到好處，然後再來個直火炙烤，讓外皮有一點點焦香，光看就很誘人

最特別的是那柚子胡椒醬，搭配新鮮柳橙調製而成，酸甜清新

吃完一點負擔都沒有，整個嘴巴都充滿了柚子的香氣和柳橙的活力感

無論是當作主菜還是分享美味，讓人不自覺想多來幾口

大阪燒風鶏腿肉串，絕對是燒烤愛好者的夢幻組合！靈感來自日本大阪的經典風味，融合了亞洲燒烤文化的精髓

鶏腿肉串先經過炙烤，外皮香脆、內裡嫩滑，再搭配上特製的大阪燒醬，甜鹹濃郁，每一口都讓人彷彿置身大阪的美食街

再來點水果醋拌蘿蔔泥和柴魚絲，酸甜清爽，讓整道菜的口感層次瞬間拉高，不僅解膩，還增添了更多的味覺驚喜

無論是聚餐還是烤肉派對，這道鶏腿肉串絕對會成為全場焦點

這道竹輪秋葵牛五花捲，用上油脂豐厚的牛五花，把魚漿製成的竹輪和爽脆的秋葵包裹其中

再搭配濃郁的日式炒麵醬，一上鍋直火煎烤，瞬間讓牛肉的香氣撲鼻而來，還帶著竹輪的鮮味

咬一口，牛肉的柔嫩和竹輪的彈性完美結合，秋葵的清脆口感更是讓味覺層次更加豐富

簡單的家常做法卻能展現豐富的口感，這道菜絕對是居家料理的好選擇

如果你是愛吃辣的冰U們，一定要試試店家的七味粉

這一抹辣勁直接點燃味蕾，讓整道料理更有衝擊力，辣中帶香，超適合嗜辣族

這家餐廳的整體氛圍令人彷彿走進了日本江戶時代，充滿懷舊風格的裝潢讓人瞬間沉浸在濃厚的日式文化氛圍中

無論是牆上的畫作、燈籠，還是木質桌椅，都展現出獨特的古風美感

餐點方面則以新鮮食材和炭火串燒為主打，每一串串燒都能感受到炭火的獨特香氣，肉質鮮嫩、口感多汁，讓人無法抗拒

再加上上菜速度快，即使忙碌的用餐時段也不會讓你久等，非常適合想要快速享受美味的顧客

由於店內位置不多，建議大家提前預約，確保能享受到這場視覺與味覺的雙重盛宴

整體來說，這裡不僅是品味佳餚的好去處，更是享受江戶時代氛圍的完美場所

蔦燒日式居酒屋

電話：02 2880 1080

地址：台北市士林區中山北路五段505巷42弄1號

營業時間：17:00–00:00

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