花蓮玉里宵夜推薦_米達碳烤雞排─花蓮玉里晚餐推薦，玉里雞排TOP1！在地人推薦必吃的澎派系炸雞套餐底加，雞腿、雞排套餐超有料每套都有三樣蔬菜、百頁豆腐、甜不辣，加點米血糕、豆干串，大滿足_附菜單

目錄索引

1. 關於米達碳烤雞排

2. 交通指引_米達碳烤雞排

3. 米達碳烤雞排環境開箱

3.1 米達碳烤雞排_用餐區

4. 米達碳烤雞排餐點分享

4.1 熱銷套餐

√ 炭烤雞腿套餐

√ 炭烤雞排套餐

4.2 單點

√ 炭烤米血糕

√ 炭烤豆干串

5. 消費資訊

5.1 米達碳烤雞排餐點評價

5.2 米達碳烤雞排餐點菜單

6. 花蓮玉里宵夜推薦相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於米達碳烤雞排

「花蓮玉里宵夜推薦_花蓮玉里晚餐推薦」

米達碳烤雞排在哪裡

米達碳烤雞排位於 花蓮縣玉里鎮仁愛路一段127號，近全聯福利中心玉里仁愛店、玉里國小、玉里夜市，附近有公車站、機車停車空間、汽車收費停車場。

米達碳烤雞排餐點特色

「秘製醬汁、獨家秘方酥炸粉_炭烤」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_玉里中山路一段站，走路3分鐘。

機車：附近停車空間_仁愛路一段。

汽車：統冠停車場，走路5分鐘。

Ⅱ 交通指引_米達碳烤雞排

仁愛路一段忠仁路交叉口_ 全聯福利中心玉里仁愛店斜對面

花蓮瑞穗、玉里三天兩夜遊第二天，晚餐時間到在地朋朋大力推薦的玉里雞排─米達碳烤雞排，外帶兩個套餐回飯店吃。

Ⅲ 米達碳烤雞排環境開箱

營業時間

米達碳烤雞排營業時間為：

一~日 16：00~21：00 (週二、三公休)。

■ 米達碳烤雞排_用餐區

用餐空間

炸物就是要趁熱吃才香阿~

喜歡剛起鍋火速開吃的朋朋們，可以在簡單設置的用餐區享用熱騰騰燒呼呼的碳烤雞排套餐、碳烤雞腿套餐，在現場先吃了一塊炸雞的外皮真的有~夠~酥，刷上特調醬汁碳烤的香氣讓人吃完一塊還想接著一塊入口> <

Ⅳ 米達碳烤雞排餐點分享

這餐點了：

炭烤雞腿套餐

炭烤雞排套餐

炭烤米血糕

炭烤豆干串

_套餐內容：雞腿或雞排，加三樣蔬菜、甜不辣、百頁豆腐。

■ 熱銷套餐

√ 炭烤雞腿套餐 180元

喜歡大口吃肉的朋友們，推薦可以點炭烤雞腿！

每一塊肉的厚度都很有存在感，一口一塊特過癮，口感是紮實有彈性的，享受肉汁在嘴裡化開的肉鮮味、特製醬汁交疊的多層次美味。

√ 炭烤雞排套餐 160元

雞排的骨頭明顯比雞腿多蠻多的，口感也更紮實，炸雞排的油溫、時間掌控得很好，沒有炸過頭太乾硬的問題出現。

■ 單點

√ 炭烤米血糕 40元

這米血很強！

又軟又Q的口感、隨著咀嚼在嘴裡化開的迷人醬香、炭香，有夠讚~

√ 炭烤豆干串 40元

刷上特製醬汁的豆干串，一樣可以吃到高品質豆腐的原始黃豆香氣，外層口感是微酥的、內層口感很軟Q，醬汁香氣很飽滿、不膩口。

Ⅴ 消費資訊

√ 購買日期：2024_09月。

√ 付款方式：現金。

■ 米達碳烤雞排餐點評價

花蓮玉里宵夜推薦，花蓮瑞穗玉里三天兩夜遊第二天，到在地朋朋推薦的米達炭烤雞排外帶幾份回飯店吃。

在現場吃、帶回飯店吃都可以享受到的好滋味、豐富套餐內容，完全可以感受到製作炭烤雞排、各種炭烤炸物的滿滿用心，第一次吃就被圈粉，之後有到玉里走走還要再買來回味~

■ 米達碳烤雞排餐點菜單

花蓮玉里宵夜推薦_米達碳烤雞排菜單，攝於2024_09月。

Ⅵ 花蓮玉里宵夜推薦相關資訊

米達碳烤雞排

熱門搜尋：花蓮玉里、瑞穗三天兩夜遊。

⏰ 營業時間

一~日 16：00~21：00 (週二、三公休)

📍 地址： 花蓮縣玉里鎮仁愛路一段127號

📞 電話：03 885 1171



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■ 品牌資訊

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