花蓮玉里宵夜推薦_米達碳烤雞排─花蓮玉里晚餐推薦，玉里雞排TOP1！在地人推薦必吃的澎派系炸雞套餐底加，雞腿、雞排套餐超有料每套都有三樣蔬菜、百頁豆腐、甜不辣，加點米血糕、豆干串，大滿足_附菜單
目錄索引
1. 關於米達碳烤雞排
2. 交通指引_米達碳烤雞排
3. 米達碳烤雞排環境開箱
3.1 米達碳烤雞排_用餐區
4. 米達碳烤雞排餐點分享
4.1 熱銷套餐
√ 炭烤雞腿套餐
√ 炭烤雞排套餐
4.2 單點
√ 炭烤米血糕
√ 炭烤豆干串
5. 消費資訊
5.1 米達碳烤雞排餐點評價
5.2 米達碳烤雞排餐點菜單
6. 花蓮玉里宵夜推薦相關資訊
6.1 品牌資訊
Ⅰ 關於米達碳烤雞排
「花蓮玉里宵夜推薦_花蓮玉里晚餐推薦」
米達碳烤雞排在哪裡
米達碳烤雞排位於花蓮縣玉里鎮仁愛路一段127號，近全聯福利中心玉里仁愛店、玉里國小、玉里夜市，附近有公車站、機車停車空間、汽車收費停車場。
米達碳烤雞排餐點特色
「秘製醬汁、獨家秘方酥炸粉_炭烤」
交通_停車資訊
大眾運輸：公車_玉里中山路一段站，走路3分鐘。
機車：附近停車空間_仁愛路一段。
汽車：統冠停車場，走路5分鐘。
仁愛路一段忠仁路交叉口_全聯福利中心玉里仁愛店斜對面
花蓮瑞穗、玉里三天兩夜遊第二天，晚餐時間到在地朋朋大力推薦的玉里雞排─米達碳烤雞排，外帶兩個套餐回飯店吃。
營業時間
米達碳烤雞排營業時間為：
一~日 16：00~21：00 (週二、三公休)。
用餐空間
炸物就是要趁熱吃才香阿~
喜歡剛起鍋火速開吃的朋朋們，可以在簡單設置的用餐區享用熱騰騰燒呼呼的碳烤雞排套餐、碳烤雞腿套餐，在現場先吃了一塊炸雞的外皮真的有~夠~酥，刷上特調醬汁碳烤的香氣讓人吃完一塊還想接著一塊入口> <
這餐點了：
炭烤雞腿套餐
炭烤雞排套餐
炭烤米血糕
炭烤豆干串
_套餐內容：雞腿或雞排，加三樣蔬菜、甜不辣、百頁豆腐。
■ 熱銷套餐
√ 炭烤雞腿套餐 180元
喜歡大口吃肉的朋友們，推薦可以點炭烤雞腿！
每一塊肉的厚度都很有存在感，一口一塊特過癮，口感是紮實有彈性的，享受肉汁在嘴裡化開的肉鮮味、特製醬汁交疊的多層次美味。
√ 炭烤雞排套餐 160元
雞排的骨頭明顯比雞腿多蠻多的，口感也更紮實，炸雞排的油溫、時間掌控得很好，沒有炸過頭太乾硬的問題出現。
■ 單點
√ 炭烤米血糕 40元
這米血很強！
又軟又Q的口感、隨著咀嚼在嘴裡化開的迷人醬香、炭香，有夠讚~
√ 炭烤豆干串 40元
刷上特製醬汁的豆干串，一樣可以吃到高品質豆腐的原始黃豆香氣，外層口感是微酥的、內層口感很軟Q，醬汁香氣很飽滿、不膩口。
Ⅴ 消費資訊
√ 購買日期：2024_09月。
√ 付款方式：現金。
花蓮玉里宵夜推薦，花蓮瑞穗玉里三天兩夜遊第二天，到在地朋朋推薦的米達炭烤雞排外帶幾份回飯店吃。
在現場吃、帶回飯店吃都可以享受到的好滋味、豐富套餐內容，完全可以感受到製作炭烤雞排、各種炭烤炸物的滿滿用心，第一次吃就被圈粉，之後有到玉里走走還要再買來回味~
花蓮玉里宵夜推薦_米達碳烤雞排菜單，攝於2024_09月。
米達碳烤雞排
熱門搜尋：花蓮玉里、瑞穗三天兩夜遊。
⏰ 營業時間
一~日 16：00~21：00 (週二、三公休)
📍 地址：花蓮縣玉里鎮仁愛路一段127號
📞 電話：03 885 1171
■ 品牌資訊