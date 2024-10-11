台灣最強老字號 火鍋吃到飽 之一「新馬辣Plus」，火鍋控一定要吃過！信義遠百店正對101，高樓景觀火鍋吃到飽 只要 798 元起 ！頂級和牛、海鮮、紅.白.啤酒、哈根達斯、莫凡彼冰淇淋通通吃到飽！上百種品項真的CP值超高。加$100就享有三種和牛吃到飽，實在太過癮

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新馬辣Plus-信義遠百自助吧+環境介紹

▼新馬辣Plus在全台灣北中南都有分店，也是非常老字號的火鍋品牌從大學時期就吃到現在。最喜歡去信義遠百A13這家。google評分 4.7 分， 近 5000 則留言人氣很高！而且位在14樓，看出去的風景超好，正對101用餐超享受。開車來的話可以直接停在樓下附設停車場

▼餐區寬敞明亮相當舒適、座位數很多，且桌面也很寬敞。

▼據說這一排每到跨年時，一開放訂位就會立刻秒殺！！離101真的超近～超美景觀火鍋吃到飽餐廳竟然千元有找真的附加價值很高誒！很適合情侶約會

▼進門看到這區我直接快樂起來～整排冰淇淋的品項也太多了吧！16種哈根達斯、還有8種莫凡彼冰淇淋。哈根達斯連最近新上市的口味這裡都有

▼瑞士頂級品牌「莫凡彼」也有八種口味～超愛吃冰的我整整在這一區吃了好多球ＸＤ

▼女生都有個甜點胃啦～吃到甜的就會很快樂

▼吃到飽不用破千竟然還有 紅、白、氣泡酒無限暢飲 真的是ＣＰ值很高

▼也有現壓的生啤酒，細緻的氣泡感相當新鮮，有台啤還有海尼根。吃火鍋還可以享受微醺

▼飲料品項根本多到喝不完～咖啡、沙瓦、果汁……絕對可以找到你愛的那一味

▼茶包竟然有唐寧茶耶！

▼快樂肥宅水當然也是有的

▼安格斯牛黑咖哩超級濃郁～牛肉塊也給的很大塊相當厚實入味，醬汁超級下飯

▼最近雞蛋好貴啊～可以無限供應真的太棒了！我超愛吃雞蛋的ＸＤ不論家在湯裡還是放入配料都很搭

▼十種麵條台式、韓式、泰式都找得到

▼醬料區也很狂～配料也給太多了吧！將近快20種，絕對可以調出你最愛的那一味

菜單

吃到飽分三種價位：$798、$898、$1098。最低$798就有12種頂級原肉、15 款海鮮還有多種時蔬、火鍋料、還有上百種的自助吧無限享用，真的非常超值！

$898吃到飽價位餐點介紹

▼其實最便宜$798價位可以吃到的品項就很豐富了，如果跟我一樣喜歡吃和牛的，推薦大家+$100吃「極上三和牛」方案， 美澳三種和牛 吃到飽超級爽～海鮮還有 海虎蝦、天使紅蝦、鮑魚、干貝 通通無限供應，真的超級豐富根本吃不完XD

▼鴛鴦鍋可以選兩種湯底， 新馬辣Plus 有六款經典湯底 ，每一款都各有特色。辣跟不辣的湯底都有～

▼首推一定要點「 經典麻辣鍋 」，加入青花椒、大紅袍、朝天椒還有十多種主廚秘製香料，湯頭香麻帶勁但不會太過油膩。爽辣的湯頭最適合涮肉，不用沾醬就很夠味好吃。鍋底還吃得到軟嫩入味麻辣鴨血。別忘記點盤麻辣滷三寶：滷肥腸、滷牛筋、滷牛肚，加入鍋底一起煮超讚～

▼來吃過新馬辣Plus幾次，還是第一次喝他們的「 膠原蛋白鍋 」，漂亮的花朵是 膠原蛋白凍 ，是用鱸魚膠質搭配大量蔬菜水果熬煮做成的。加進湯裡一起煮，味道清爽無負擔。感覺喝完自己都變漂亮了XD

▼今天吃的極上三和牛方案可以吃到15 種頂級好肉，絕對是要爆點一波啊！肉片都是用原肉塊現點現切，肉質不錯。肉片切的偏薄，一下就可以吃光一整盤XD

▼美國SRF極黑和牛有霜降和雪花兩種部位。肉質柔嫩多汁，三到五分的熟度最好吃！

▼霜降軟嫩中帶點筋，口感軟嫩適中

▼美國SRF極黑和牛雪花的部位 口感更加滑嫩油花豐富，一下鍋就有濃濃的牛肉風味

▼澳洲黑毛和牛油花分布均勻，口感也相當軟嫩，肉香味十足

▼牛舌薄切肉片保有Ｑ彈脆口的口感

▼我很喜歡美國Choice無骨牛小排，肉片油花分布均勻細緻，吃起來口感相當軟嫩油脂平衡，涮個3-5秒還是粉嫩嫩顏色時最好吃！

▼美國CAB安格斯黑牛，肉質結實帶點油，口感細嫩多汁。牛肉香氣明顯、肉香味十足

▼美國牛胸腹肉，富含油脂，吃起來口感也相當軟嫩。

▼新馬辣的海鮮食材都很不錯相當新鮮。而且品項也很豐富，你想得到的海鮮食材這裡都吃的到～直接實現海鮮自由

▼愛吃蝦的有福啦～一次可以吃到四種蝦「巨大海虎蝦、阿根廷天使紅蝦、阿拉伯藍鑽蝦、鮮甜大草蝦」！蝦肉Ｑ彈緊實。

▼滿滿海鮮直接補好補滿XD 快帶男友、老公來爆吃一波啊

▼麻辣滷三寶是一定要拿的～放入麻辣鍋底煮很對味。特別愛牛筋，燉煮後軟Ｑ充滿膠質入味好吃

▼這裡還有超狂大火雞佛！連十元硬幣在旁邊都顯得錢幣太小啦XDDD

▼蔬菜品項也很多、新鮮翠綠。

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資訊＆其他

【新馬辣Plus+經典麻辣鍋-信義遠百店】

IG：@newmalahotpot_official

地址：台北市信義區松仁路58號(遠東百貨信義A13館14樓)

交通：捷運101站、市政府站

電話： 02-2720-2118

營業時間：11:30-02:00

(新馬辣全台已有 19家門店，北中南宜蘭都有分店！快點去訂位吧)

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