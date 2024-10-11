體驗過台灣好酒的魅力嗎？通過財政部「優質酒類認證」的酒品種類，包括高粱酒、葡萄酒、啤酒等，其中不乏出國比賽屢獲佳績的酒品，只要認明「W」標誌，輕鬆享受優質酒品！2024年財政部再度結合全台8間餐飲通路，於十月中旬前，都能品味本地佳釀，與絕美料理的完美碰撞，搭配各款經嚴格審核的優質酒品，享受美食之時，感受台灣在地酒品獨特風味，讓餐桌增添更多台味驚喜！

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財政部自92年起推動「優質酒類認證制度」，國產酒通過層層審查關卡，才能拿到「Ｗ」字型優質酒類認證標誌，目前共有 49 廠線 283 項國產酒品通過認證，讓消費者更安心，看名單才了解台灣酒廠眾多，想喝好酒台灣在地就很讚！

2024年「一同見證」合作餐飲

2024年「一同見證」財政部優質酒類餐飲通路推展活動，一路從八月至十月中旬，全台共有8間餐飲通路，使用經嚴格審核的優質酒品，結合懷舊古早料理、創意台菜料理、在地食材義式經典風味菜，讓饕客們感受全新的餐酒文化體驗，在指定時段與工作人員互動玩遊戲，就可免費試飲唷

微光島嶼餐酒館

這次「一同見證」品酒會，來到位在一中商圈，氣氛超Chill的 微光島嶼餐酒館，交通位置便利，不管搭乘公車，或開車騎車前往都很適合

整體浪漫氛圍的度假感，很適合情侶、三五好友小酌盡歡

一日四季系列這次微光島嶼，搭配四款「Ｗ」優質認證酒品，針對酒款風格設計「一日四季系列」，推出春、夏、秋、冬四款調酒，搭配不同的精緻餐食，讓你一日體驗四季，感受獨特的餐酒體驗

霧峰區農會 檸檬蜂蜜酒

第一位春天選手，派出榮獲2021法國巴黎國際酒類銀牌，霧峰區農會的檸檬蜂蜜酒，檸檬清香交織著蜂蜜的雅緻甜感，純飲風味很平易近人

春-如約而至

代表春天的如約而至，使用檸檬蜂蜜酒、茉莉花利口酒、檸檬汁及桂花糖調製，蜂蜜鮮甜與檸檬酸爽，尾韻還漾著清新的茉莉花香，清爽明亮，很適合擔當第一杯

如約而至搭配餐點，是微光島嶼人氣料理玄武岩炸雞，黑漆漆樣貌看起來很時髦，外酥內嫩，肉質多汁Ｑ彈，搭配現刨起司增添濃郁，與清新酸甜的調酒很搭

台中大安甘醇 海泉珍露

陽光海洋沙灘是對夏天的記憶，而夏季酒款選用榮獲2021比利時國際風味評鑑二星 「台中大安甘醇 海泉珍露」，嚴選在地高粱、小麥，採用傳統固態發酵及蒸餾工藝製作，熟成5年，馥郁果香，酒色透亮，純飲高濃度，風味強烈

夏-良辰吉日

海泉珍露 搭配哈蜜瓜利口酒、橙皮酒、檸檬汁、彈珠汽水，充滿夏季鮮明元素，讓強烈的高粱風味，變得童趣甜香，再搭上綿密奶蓋，風味更顯溫柔圓潤

良辰吉日搭配餐點為「果律明蝦球」，薄脆麵衣裹著彈牙大蝦，入口鮮甜無比，略帶氣泡感的良辰吉日，恰到好處平衡外層醬汁偏甜風味，及炸物吃多的膩口

最遊釀酒坊 六麥神劍

未滿十八歲禁止飲酒，禁止酒駕

颯爽的秋季，選用來自屏東的六麥神劍啤酒，無論品名或酒標，都顯得相當帥氣，風味清透的金黃色酒體，果香中交織淡雅草本氣息，純飲就相當順口

秋－立秋之夢

以馥郁香甜的鳳梨汁、橙皮酒、椰子蘭姆酒，打造宛如楓紅的立秋之夢，再淋上椰奶製作成的奶泡一起品酩，濃郁椰奶香堆疊著清爽氣泡感，滋味相當合拍

啤酒搭配烤肉根本定番組合，立秋之夢餐點正巧搭配醬烤松阪豬，肉質彈脆，濃郁醬香帶些甜感，再佐以現刨起司，鹹香濃厚更添風味

信義鄉農會 山豬迷路

以玉山山簏泉水與台灣優質米，精純工法釀製蒸餾，並在18-23°C石板酒窖的頂級橡木桶存封，經由時間的淬鍊，釀製40度不嗆不辣的米威士忌，純飲米香中帶些煙燻味

冬－返家路上

米威士忌在調酒師巧手下，幻化成典雅中國茶飲，以太妃糖、檸檬汁，冷泡伯爵紅茶調製，清新茶香與濃醇酒感，是品酩還是品茗，相當有意思

搭配返家路上的餐點為油淋中卷，外層炸得香酥，肉質彈牙緊實，淋上酸甜的油醋醬，更為清爽開胃

身為無酒不歡飲性理酒的我，參與這次「一同見證」品酒會，受益良多，不僅豐富酒類知識，還結交一同品酒好友，期盼透過財政部「優質酒類認證」的推廣活動，讓全球更多喜愛品酩人士，透過台灣優質酒飲，感受台灣的風土美好