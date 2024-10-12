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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 南投車埕火車站：車埕貯木池環湖步道、車埕木業展示館（休館中）、車埕車站、車埕鐵道觀光小學堂、路易莎咖啡、木茶房木桶便當

南投車埕火車站：車埕貯木池環湖步道、車埕木業展示館（休館中）、車埕車站、車埕鐵道觀光小學堂、路易莎咖啡、木茶房木桶便當

Princess 人氣：37
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窩客好文

Princess

發表篇數：158篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：南投縣 > 水里鄉

公主使用的大眾交通方式/運輸：

從台中火車站搭火車去二水站轉集集鐵道支線火車往車埕火車站下車，大約兩小時車程

 

車埕火車站是「集集鐵道支線」的終點站，建於日治時代，從第一站二水站開始至車埕站，全長29.7公里，可以說是台鐵支線中「最長」的一條路線。1916年開始，埔里糖廠以台車運送糖到車埕車站，再將生產的糖運出，導致在車埕車站前有許多台車停放，就像是「車場」一般，有人以閩南語發音稱之「車埕」因而得名（資料來源自南投旅遊網）

 

前往車埕車站的火車來咯，預備上車

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這是公主第一次遊集集鐵道支線，因爲鐵道的問題，火車在集集火車站就給大家下車轉搭預早準備好的接駁公車前往車埕車站，回程的時候也是一樣使用接駁在集集火車站搭火車回返台中市

集集火車站，在這裡轉搭接駁車前往車埕車站

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抵達車埕車站後，就在車站附近走走逛逛，第一次來車埕車站，所以就當熟悉一下環境，也順道跟車站背後的大草坪、舊的車埕火車站、鐵道軌道、以及以前用過的火車，拍個照片打個卡

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接著，就前往車程車站遊客中心看看有沒有些什麼資料拿取的，遊客中心裡的爺爺人很好，對公主做很多車埕徒步景點介紹，很棒的爺爺

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離開了遊客中心，公主往車程老街方向走去，順便要找個地方吃午餐

經過的老街，短短一條老街並不會很多人潮

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午餐是在車埕車站比較有名有特色的木茶房用餐，木茶房最有名的就是木桶便當，因爲點木桶飯，用餐完畢以後，可以直接把木桶帶走，而且餐廳門前也有一個特大的木桶，可以供遊客拍照打個卡。

只是這一次的行程還有一些地方要去才回到台北市，所以公主為了不想拿太多的東西，這一次就沒有點木頭便當，只點了一般普通套餐

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木茶房的菜單

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煙燻烤雞肉骨腿餐

雞肉的煙燻味道不錯，份量也覺得很十足，有附加一杯紅茶和甜點

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午餐之後就在附近走走，木茶房的對面就是車埕貯木池環湖步道，公主公主就在湖邊走了一圈以及拍照

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經過車埕木業展示館目前正在維修修館中

離開車埕車站之前走過去車埕鐵道觀光小學堂走走。因為要等接駁車的關係，時間還有一個小時左右，就在車站前方的路易莎買了個蛋糕跟一杯熱茶來喝坐著休息等待接駁車的時間

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回程時在等待回台中市的火車時，出去二水車站轉一轉，剛好遇上二水南天宮神出遊，這是公主第一次那麼近距離看到神出遊，真的突然就興奮起來

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公主後記：

回程時經過泉源站，剛好是3月底，看到很多人在拍照賞花旗木。如果不是有一點累了，以及早上下雨延誤了出發的時間，真想停一停泉源站賞花旗木。可是擔心錯過下一班回程的火車時間，所以只好作罷，就等下一次再來賞花旗木了。

這天的車埕車站一日遊真的是一個很豐富的鐵道文化一日遊。有來台中市玩的朋友們，公主真心推薦這個集集支線鐵道一日遊

 

謝謝閱讀。分享。推薦度：4🌟

 

 

 

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