勝博殿 桃園春日路店

桃園市桃園區春日路618號之1號2樓

(JC PARK食尚廣場 桃園春日館)

03-263-1363

週一~週五 11:00–15:00, 17:00–22:00

週六、日 11:00–22:00

用餐日期:2024/06/01(六)

二訪桃園JC PARK裡的勝博殿(桃園春日路店)，

環境的部分大家可參考上一篇圖文，

當天又被店家安排在一模一樣的位置，神奇的巧合阿！

上面是勝博殿的高麗菜絲，喜歡的話都可以免費續用，

看了看菜單，這次打算來吃點不一樣的豬排，

於是當日點了咖哩腰內豬排及蔥花蘿蔔泥腰內豬排，

一樣選擇了香Q的麥飯及豆腐味增湯！

蔥花蘿蔔泥腰內豬排 $370+10%

蔥花蘿蔔泥腰內豬排是我點的，

蔥花給的不手軟，怕蔥的朋友絕對無法理解，

炸得酥酥脆脆的腰內豬排上頭放了蘿蔔泥及蔥花，

有附一個類似日式醬油的醬汁，淋在豬排後多了一個鹹香，

個人覺得加了蘿蔔泥的豬排能減少一些油膩感，比較清爽，

不過蔥花真的很多，反而有些搶味！

咖哩腰內豬排 $390+10%

另一份選擇的是咖哩腰內豬排，

咖哩跟豬排就是一個不會錯的組合，

帶點微辣的咖哩醬汁搭配麥飯及豬排都好吃，不過就中規中矩！

提到咖哩飯又有兩派，我吃咖哩飯是不攪拌派的！

大家是咖哩飯攪拌派，後還是分配好一口醬搭配一口飯的類型呢？