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[桃園市]JC PARK食尚廣場 勝博殿 桃園春日路店|外酥內嫩日式炸豬排，米飯、湯、高麗菜絲免費無限續

三重菜菜子 人氣：32
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窩客好文

三重菜菜子

發表篇數：407篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

新宿勝博殿日式豬排
phone02-2279-6566
place桃園市桃園區春日路618號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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[桃園市]JC PARK食尚廣場 勝博殿 桃園春日路店|咖哩

 

勝博殿 桃園春日路店

桃園市桃園區春日路618號之12

(JC PARK食尚廣場 桃園春日館)

03-263-1363

週一~週五 11:00–15:00, 17:00–22:00

週六、日 11:00–22:00

 

[桃園市]JC PARK食尚廣場 勝博殿 桃園春日路店|咖哩

[桃園市]JC PARK食尚廣場 勝博殿 桃園春日路店|咖哩

 

用餐日期:2024/06/01(六)

二訪桃園JC PARK裡的勝博殿(桃園春日路店)

環境的部分大家可參考上一篇圖文，

當天又被店家安排在一模一樣的位置，神奇的巧合阿！

 

[桃園市]JC PARK食尚廣場 勝博殿 桃園春日路店|咖哩

[桃園市]JC PARK食尚廣場 勝博殿 桃園春日路店|咖哩

[桃園市]JC PARK食尚廣場 勝博殿 桃園春日路店|咖哩

[桃園市]JC PARK食尚廣場 勝博殿 桃園春日路店|咖哩

 

上面是勝博殿的高麗菜絲，喜歡的話都可以免費續用，

看了看菜單，這次打算來吃點不一樣的豬排，

於是當日點了咖哩腰內豬排蔥花蘿蔔泥腰內豬排

一樣選擇了Q的麥飯及豆腐味增湯

 

蔥花蘿蔔泥腰內豬排 $370+10%

[桃園市]JC PARK食尚廣場 勝博殿 桃園春日路店|咖哩

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[桃園市]JC PARK食尚廣場 勝博殿 桃園春日路店|咖哩

 

蔥花蘿蔔泥腰內豬排是我點的，

蔥花給的不手軟，怕蔥的朋友絕對無法理解，

炸得酥酥脆脆的腰內豬排上頭放了蘿蔔泥及蔥花，

有附一個類似日式醬油的醬汁，淋在豬排後多了一個鹹香，

個人覺得加了蘿蔔泥的豬排能減少一些油膩感，比較清爽，

不過蔥花真的很多，反而有些搶味！

 

咖哩腰內豬排　$390+10%

[桃園市]JC PARK食尚廣場 勝博殿 桃園春日路店|咖哩

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[桃園市]JC PARK食尚廣場 勝博殿 桃園春日路店|咖哩

 

另一份選擇的是咖哩腰內豬排

咖哩跟豬排就是一個不會錯的組合，

帶點微辣的咖哩醬汁搭配麥飯及豬排都好吃，不過就中規中矩！

 

提到咖哩飯又有兩派，我吃咖哩飯是不攪拌派的！

大家是咖哩飯攪拌派，後還是分配好一口醬搭配一口飯的類型呢？

 

 
文章標籤
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三重菜菜子

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