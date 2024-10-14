跟大家分享最近吃到的一款超好吃的牛軋糖，據說是高雄第一好吃，六度本舖，聽過沒？不知道有點落伍，快來看我介紹！真的是好吃不黏牙。

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六度本舖

六度本舖是高雄10年的老字號店家，主要販售手工牛軋糖，挑選簡單又天然的食材，不刻意加工，使用法式製作糖果的方式，呈現食材最純粹的美味！這次很開心能夠吃到他們家的牛軋糖、牛軋餅，而且口味好多款式，超乎以往對牛軋糖的印象！

六度本舖 牛軋餅

先來說說牛軋餅，16入提繩禮盒裝，外觀紙盒雕花超美，可以買來自己吃，或者送人也很有面子！

這次吃到三款新口味，有烏魚子、洋蔥、蒜辣牛軋餅，先打開給各位看看！來來來，我先疊高高給大家瞧瞧側面，這個古早味餅乾配上中間的牛軋餡，誘人到不行。

誰說牛軋餅只有甜口味？打破你傳統的刻板印象！六度本舖的牛軋餅新品真的是好吃，我吃完之後忍不住一直繼續吃…

蒜辣口味牛軋餅

先來說說這款蒜辣口味的牛軋餅，蒜辣口味的內餡顏色比較深，是三款口味裡面顏色最深的。第一口吃下去你會吃得得出淡淡的蒜頭香，但沒有蒜頭的辣味，辣度的部分會是後面才釋放出來，絕對不是那種一口咬下去就會讓你辣到的那種。

你說他不會辣嗎？其實我覺得還是有一點，但那個辣度非常低，大概就是微微辣在你舌頭上而已，不會到喉嚨。我覺得這是一款大人口味的牛軋餅，總結：喜歡！

烏魚子口味牛軋餅

新口味除了蒜辣會辣以外，其餘的兩種鹹口味都不會辣，先來說一下烏魚子口味的牛軋餅，這款從外觀可以看得到餡料裡面有一點一點的，就是烏魚子啦！

一口咬下滿滿海鮮味！就是烏魚子的香氣，整個撲鼻超香！真的沒想到烏魚子融合在牛軋餅裡面竟然這麼搭！重點是兒子也超愛這款，吃完一直跟我說「我要魚口味的那個餅乾」！

洋蔥口味牛軋餅

最後一款洋蔥口味的牛軋餅，真的也是非常香，洋蔥的滋味配上鹹鹹的餅乾，吃起來有種鹹中帶微甜的感覺，也讓人吃得停不下來。

牛軋糖-抹茶/蔓越莓/伯爵茶/巧克力/烏魚子

六度本舖的牛軋糖目前有蠻多口味的，我看了官網，目前有10種。除了我這次吃的抹茶、蔓越莓、伯爵茶、巧克力、烏魚子之外，還有牛奶、蒜辣、核桃桂圓、香橙、洋蔥口味；真的是選擇好多，讓人每一種都想吃吃看欸！

蔓越莓牛軋糖

先來說一下蔓越莓口味，他們家的蔓越莓口味搭配上杏仁果，咬下去還能吃得到乳香的牛軋，吃起來就是酸甜又有口感，完全不膩口！

抹茶牛軋糖

喜歡抹茶口味的朋友絕對不能錯過，他們家抹茶一口咬下去就有「很抹」的感覺！用的是日本抹茶配上紐西蘭乳源製作而成，沒有抹茶的澀味，帶點奶香的氣息，好吃。

巧克力牛軋糖

巧克力口味我也好喜歡，裡頭還有搭配花生，是店家牛軋糖口味裡熱銷的前三名之一！我個人本來就很喜歡吃巧克力，所以一吃到這巧克力口味更喜歡啦！

伯爵茶牛軋糖

這款我個人也很喜歡，有著柑橘香氣的英式伯爵茶，香氣也是一口就吃得到，配上他的牛軋糖完全不黏牙，而且咬起來好軟嫩，茶香十足又配上美國杏仁豆，整體完美搭配。

烏魚子牛軋糖

烏魚子口味的牛軋糖SIZE比較小，一口一個好適合，外觀就看得到橘色點點狀的烏魚子，可以想像他的滋味有多麼濃郁！沒錯，一吃下去滿口烏魚子香氣撲鼻，這款年節送禮真的很合適！

這次吃完六度本舖的幾款新品，我個人都挺喜歡的，他們家的產品都不加人工色素和防腐劑，而且獨立包裝這點我很喜歡，不會打開一個外包裝就得全部要吃完怕潤掉(台語)。口味上我自己最喜歡蒜辣牛軋餅，而牛軋糖方面，我個人覺得伯爵茶和巧克力口味，烏魚子口味也是一款令人吃完很著迷的，分享給大家這個來自高雄的知名伴手禮，喜歡的快去他們官網購買吧！

店名：六度本舖

粉絲團：https://www.facebook.com/ 6paramitas

官方網站：https://6do.1shop.tw/