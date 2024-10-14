「國立臺灣博物館」是個認識臺灣的好地方。這裏的常設展從發現臺灣、博物臺灣、及臺灣．我的家-兒童探索展，不同的面向讓大人及小孩都可以用輕鬆自在的角度來認識臺灣。不過，這裏豐富的館藏作品要一件件認識真的是件大工程。因為「智慧觀臺灣APP 」的出現幫助我們用現代的科技來更了解精采的文物，像是利用AR 擴增實境的功能，讓臺灣黑熊及雲豹可以活靈活現在眼前生動跳躍，也可以利用APP上的功能讓文物來告訴大家他們的真實名稱!! 就像隨身導覽人員一樣，想知道什麼，手機一指就一目了然，真的太方便了

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國立臺灣博物館 景點資訊

地址：臺北市中正區100襄陽路二號

營業時間：09:30 - 17:00 周一休館

電話：電話：(02)2382-2566

官網

國立臺灣博物館 交通停車

自行開車： Google導航輸入 「國立臺灣博物館」 即可到達(台北市館前路直走到底)

Google導航輸入 即可到達(台北市館前路直走到底) 大眾運輸：附近有台大醫院捷運站及台北車站

國立臺灣博物館 門票價位

臺博館鐵道園區優惠門票搶先買： 國立臺灣博物館四館聯票130元： 國立臺灣博物館＋袖珍博物館＋台北當代藝術館 三館聯票260元：

臺博館本館及古生物館一次購票(當日)可參觀兩館

全票：每張 30元｜半票：每張 15元

四館聯票 全票：130元 ｜半票：65元

會員卡 全票：300元 會員卡申辦請按此

國立臺灣博物館 空間環境

國立臺灣博物館建物以前身「臺灣總督府博物館」之名被列為中華民國國定古蹟。

博物館外部造型採希臘復古樣式，入口正面為希臘神廟式的建築式樣，逐級而上的階梯、巨大的多立克柱式和飾有華麗花葉紋飾的山牆為主要的特徵，搭配頂端的羅馬圓頂，塑造出莊嚴神聖的權威意象。(此文字引用自國立臺灣博物館網站)

國立臺灣博物館的建築風格為新古典主義建築，並運用三角形山頭和古典柱式，本身就非常有看頭，喜歡建築的朋友一定不要錯過這裏

大廳的穹窿圓頂採用臺灣最大的鑲嵌玻璃天花板

國立臺灣博物館的主要館藏主要涵蓋臺灣人文史料和自然產物，以地質、礦物、動物、植物、原住民以及歷史為主要收藏

此外，還收藏農業、水產、工藝、貿易、林業等相關資料，並保存近四萬件標本~維基百科

我們在會場中也看到不少外國人來這裏，如果要短暫的時間內要了解臺灣，來這裏就對了

智慧觀台博APP如何使用，四大必看亮點

當然囉，隨著科技的進步「智慧觀臺博」App再升級！

現在只要利用手機下載APP，就可以提供更多樣的觀展體驗，像是利用AR擴增實境的功能，入本館後即可透過手機看到臺灣黑熊、雲豹在展廳內自在地走來晃去，還有臺灣3D古地圖及解謎任務等等

也利用APP 上的解說功能，輕鬆得知文物的名稱，就像隨身導覽人員一樣，讓觀展增添不少趣味，很適合爸媽們帶著孩子來博物館，為暑假活動增添科技帶來的驚奇感。

民眾下載APP就可以開始體驗囉

第一次展出的當天，好多人都開心的使用這項新功能

這功能真的太方便了

「智慧觀臺博」APP 真的很有趣，除了AR擴增實境的功能外

對於博物館內的各項收藏品，只要拿著手機對一下，就可以得知收藏品的名稱，好像有個隨身的導覽人員一樣呢

7/20(六)、8/3(六)、8/10(六)來臺博館觀展並下載「智慧觀臺博」App

即可到一樓活動推廣人員兌換實用的小禮物，像是：臺博文創陶瓷杯墊、可愛動物筆、動物迴紋針等等

另外7/20當天還有快閃的小型音樂會，在百年古蹟聆聽宛如天籟般的弦樂四重奏，真的是心靈饗宴啊

活動當日，大家都聚精會神欣賞這難得一見的表演，琴聲悠揚、餘音繞樑真的太精采了

好啦，這個「智慧觀臺博」APP的使用方法也很簡單，只要照著指示，將手機對準目標物就可以開始體驗了

先來揭曉一下

必訪亮點 :一樓大廳花瓶展品的位置，會出現兒玉源太郎、後藤新平銅像哦

必看亮點 :二樓「自然臺灣」常設展，原本靜坐的臺灣黑熊及雲豹真的動起來

臺灣黑熊不但動起來而且還會在展間行走呢

臺灣雲豹也會在眼前飛奔起來!!! 真的太有趣了

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「浮生臺灣」常設展，3D古地圖「康熙臺灣輿圖」也會「躍然紙上」 還有相關地點解說，另外也有解謎知識、探索任務～哦

另外還有一樓地板的擴增實境花紋，美不勝收紋路竟是建館時期！

國立臺灣博物館「自然. 臺灣」

「自然臺灣」以臺灣這方島嶼的環境與生命為主角，描述過去、現在，甚至是想像未來的生命樣貌，和生命在環境中互相擾動、交融的現象~維基百科

再白話一點，就是從大自然的角度來看臺灣

這是臺灣的各種石頭，用這樣的方式來呈現很有趣，也很知識性

用手機掃描就可以清楚得知這是早坂犀牛復原骨架模型

下方還有解說它的出處~~~真的解惑了，很方便吧

另外，上圖中有小小的"3D", 按下去就會在螢幕上出現3D圖樣可以旋轉

這些都是在臺灣生活的生物，這些都是和我們的生活習習相關的

現在有了APP 就方便了，只要手機對準生物。就會出現它的名字了

同時，在APP上如果有看到一個小小的耳朵圖案，按下去就可以聽到動物的叫聲唷!!! 這樣的設計很聰明吧

來聽聽看臺灣不同的聲音吧

國立臺灣博物館「浮生. 臺灣」

「浮生臺灣」則透過臺博館百年的人文收藏呈現古往今來臺灣的芸芸眾生，以及他（她）們在各自時空下所留下的浮光掠影，呈現出一個關於「臺灣與臺灣人」的故事。~維基百科

這裏意思是用人文的角度來看臺灣

畫面中的藍地黃虎旗是臺灣民主國國旗摹繪本

鄭成功的畫像!! 當年從荷蘭人的手中搶回臺灣，奠立了今日台灣的基礎

當年的熱蘭遮城-也就是今日的安平古堡

這部份其實滿有趣的。臺灣在不同時期擁用不同的信仰

神靈世界就是將不同信仰的神明齊聚一堂

國立臺灣博物館「發現臺灣」

「發現之道」聚焦於20世紀初博物學家的調查傳統，以及當時博物學家「標本中發現自然秩序」的信念，展示包含森丑之助與菊池米太郎的蒐藏文物及現地採集的物質；第二個單元「臺灣新象」描述國立臺灣博物館歷史上重要的博物學者及其重要發現，包含寬尾鳳蝶標本、黑長尾雉標本、北投石標本、龍宮翁戎螺標本、早坂犀標本等；第三個單元「過去的未來」則反思博物館在社會中的角色，探討博物館的意義，包含臺灣雲豹標本~維基百科

這裏其實大多是日治時期的日本科學家在探訪臺灣時，留下的各式珍貴記錄

當年的原住民被統稱高砂族

國立臺灣博物館的前身其實是這二位 "第四任台灣總督兒玉源太郎與民政長官後藤新平"，共同創立的

早期雕像放在一樓，現移到三樓，但現在透過APP 可以在一樓看見原銅像的影像

當年的日本科學館也致力於臺灣各項自然與人文的記錄與保存

不同領域的科學在各自的領域中都留下記錄，這也是今日認識臺灣的基礎啊

國立臺灣博物館 臺灣．我的家-兒童探索展與特展

這裏是為兒童設計的展區，分為六大單元：「石頭會說話」、「森林遊樂園」、「候鳥的小島旅行」、「小島的從前從前」、「海島的輪廓」、以及「生生不息」

透過自然與人文的角度來認識臺灣

這裏的互動遊戲也很有趣

真的也是很棒的親子空間哦

國立臺灣博物館 附近景點美食

國立臺灣博物館的門票30元，一票玩兩館，看完本館別忘了到對面土銀ㄓ展示館看恐龍