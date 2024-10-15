說到台中茶餐廳，就會想到這間平價「有春茶館」，可以喝茶聊天又能吃正餐的好地方，平日不限時又不收服務費，一進門就充滿台味的復古懷舊氛圍～有春茶館的餐點、飲料都很符合年輕人的口味，餐點選擇很多元，重點是價格親民～前陣子推出的香辣系列套餐，只要$300多元就能吃到，皆附飲料及仙草凍，飽足感更夠！必點「麻辣豆腐魚鍋」，還附銷魂的招牌滷肉飯、油條，裡面有大塊入味的豆腐、鴨血，真的每一口都是料～也很推薦「麻辣嫩雞皮蛋皮麵」，霸氣給你整顆皮蛋，香辣涮嘴的滋味，搭配大片炙燒雞胸肉，真的有夠開胃好吃～想吃飯也有「紅油舒肥雞蔬菜飯」可以選擇！飲料部分，每次來必點這杯「芋泥波波奶綠」，芋泥加上芋圓，再融合茉莉花茶香氣，真的神好喝～美美漸層的還有這杯「麵茶杏仁凍冰沙」，每一口都是濃郁的穀物香氣，還吃得到咕溜的杏仁凍。「有春茶館」有別於一般茶館，餐點跟得上流行，而且價格親民，絕對是來台中必吃茶餐廳首選之一。

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台中「有春茶館大墩店」就位在台中IKEA附近的大進街上，從水安宮捷運站步行過去約15分鐘內即可抵達，開車族建議停在不遠處的「大新停車場」。

「有春茶館」走的是台式懷舊復古裝潢，融入喜氣的台灣紅、竹編籃等等元素，營造出溫馨氛圍，讓人彷彿回到過去的美好時光。

店內也有不少自家商品可以選購，有興趣的朋友可以看看～

▲有春茶館大墩店菜單價格

新推出的香辣系列套餐還附上飲品蜜桃凍飲、蜜香紅烏龍或蜜芋頭冷熱冰三選一，真的份量十足～

🔺麻辣豆腐魚鍋 $320

「麻辣豆腐魚鍋」套餐包含滷肉飯、油條、嫩仙草、飲料，一整套份量十足，吃完很有飽足感！

小火鍋裡面有大塊又入味的豆腐、鴨血及魚肉、青菜等等食材，幾乎每一口都有料，湯頭香麻又夠味。

油條沾著吃很不錯，覺得太辣，可以來一口嫩仙草解解辣～

🔺麻辣嫩雞皮蛋皮麵 $300

嗜辣的朋友，推薦你這盤「麻辣嫩雞皮蛋皮麵」，沒看錯直接給你整顆皮蛋拌著吃！本身已經是小辣程度，覺得不夠辣一旁還有「流淚麻辣醬」可以自行調整辣度。

上頭是超大片的雞胸肉，炙燒過的顏色超美，吃起來也很涮嘴好吃。

麵條完美吸附滷肉、青花椒辣醬及皮蛋的滋味，我就問誰能不愛？

🔺紅油舒肥雞蔬菜飯 $300

辣度最低的是「紅油舒肥雞蔬菜飯」，白飯淋上滷肉、辣醬，周圍鋪滿了青菜，最後放上炙燒雞胸肉，再以青花椒妝點，拌在一起吃香麻微辣～另外還附上一碗蘿蔔湯，兼具營養及美味。

🔺芋泥波波奶綠 $85

🔺麵茶杏仁凍冰沙 $90

🔺烏龍春珍珠奶茶 $80

「有春茶館」整體飲料走平價大份量路線，大部分價格百元有找。喜歡茶感重的，推薦你右邊這杯「烏龍春珍珠奶茶」，使用碳焙烏龍春茶，加上絲滑濃郁特選奶精，再加上彈牙珍珠，整杯只有濃醇香可以形容。

這杯是套餐附的「蜜桃凍飲」，喝起來是蜜桃綠茶的清爽香氣，裡頭還有滑Q彈牙的綠色香蘭果凍，可以讓你舒緩辣度。

若只是來這喝茶聊天的話，推薦你試試左邊這杯有美美漸層的「芋泥波波奶綠」，濃郁芋泥加上彈牙的小芋圓，再搭配基底茉香奶綠，喝起來相當濃郁且有層次感，不愧是店內招牌之一！右邊這杯「麵茶杏仁凍冰沙」充滿穀物的濃郁香氣，再加上咕溜的杏仁凍，同時還有麵茶掛杯漸層，根本是兼具顏值及美味的一杯飲料～

想找台中平價好吃的茶館餐廳，我的首選推薦就是這間「有春茶館」，平日來用餐還不限時間、不收取服務費，整體菜單選擇又多元，來這吃正餐、喝下午茶都很適合～