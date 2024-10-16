位於 嘉義東市場和城隍廟周邊的攤車「懶的想早餐」

有多種現烤三明治及飲品， 三明治不論甜、鹹、素食通通有

老闆是偉士牌愛好者，也是愛貓人士，對附近的店貓和街貓們都十分熟悉

可以滔滔不絕分享各位貓貓們的特色

【相關文章】

[嘉義東區]懶的想早餐。最愛九層塔厚蛋現做三明治

嘉義縣市旅遊資訊可參考

KLOOK客路 嘉義縣市旅遊活動

kkday 嘉義縣市自由行推薦

ezTravel易遊網 嘉義市住宿

餐廳名稱：懶的想早餐(嘉義市東區公明路286號)

餐廳連結：FB粉絲專頁 Instagram

營業資訊：0965385187 6:20-11:00；不定休

餐點介紹：鹹的/甜的/素的/季節限定/經典飲品

用餐日期：2024.10



檢視較大的地圖

【附近美食】

[嘉義東區]苜見‧好吃不胖 手工苜蓿芽捲

[嘉義東區]森恬 陝西肉夾饃

[嘉義東區]小愛越南美食 法國麵包

[嘉義東區]六十年傳承專業 正老牌無刺虱目魚粥·草魚湯

▲懶的想早餐 店面

白配黃的攤車給人乾淨又有朝氣的感覺

附近知名嘉義美食有北迴水晶餃、劉里長火雞肉飯，還有很多小吃

上次來吃也是沒有肉的「OO蛋」系列→ [嘉義東區]懶的想早餐。最愛九層塔厚蛋現做三明治

煎蛋真的是個百搭的食物啊，加九層塔、胡蘿蔔絲、番茄、蔥花、......我都喜歡

(客串演出: J哥)

▲懶的想早餐 店面

攤位後方的空間有沙發座、長板凳可以內用

▼[短片] 懶的想早餐 香菜酥蛋三明治製作過程

▲懶的想早餐 香菜酥蛋三明治製作過程

在不鏽鋼杯中打進一顆雞蛋，撒入少量黑胡椒粗粒後充分攪拌，再倒進淋了油的玉子燒鑄鐵鍋上加熱煎熟

▲懶的想早餐 香菜酥蛋三明治製作過程

之後鋪上滿滿全素的白芝麻香菜酥，以及滿滿滿滿的新鮮生香菜(好啦，這份量是我有拜託老闆再「加量」的)

▲懶的想早餐 香菜酥蛋三明治製作過程

將煎蛋摺疊起來後，放在一片剛烤好的去邊吐司上，再依序放一片生萵苣葉、另一片烤吐司，就完成啦

香菜酥蛋三明治 NT 45

預設外帶的三明治不會切，並放在L型開口的牛皮紙袋內；若要內用的話老闆可以將三明治切半並放在小紙盒內

▲滿滿的香菜酥和香菜，但主要是香菜酥和煎蛋上的的黑胡椒粗礪造就出醬油鹹香和胡椒辛辣

香菜的味道也能嚐得到，只是沒那麼明顯

▲香菜酥和香菜都是乾爽的食材，所以吃的時候會剝落

我一開始點餐時就有先說不要任何醬料，不知道老闆這款三明治口味原本是否會抹奶油或是美乃滋?

儘管我其實很討厭美乃滋，但不得不承認這口味搭少量美乃滋，甜鹹甜鹹的另一番滋味應該會更好吃

當初看到這新品是用「香菜」這評價兩極的蔬菜時，馬上就連想到另一個也充滿爭議性的食材「皮蛋」

好在兩者都是我很喜歡的食物，若是推出個香菜配蒜味辣皮蛋應該會...超讚啦

嘉義縣市旅遊資訊可參考

KLOOK客路 嘉義縣市旅遊活動

kkday 嘉義縣市自由行推薦

ezTravel易遊網 嘉義市住宿

懶的想早餐 菜單(拍攝日期：2024.10)

【附近美食】

[嘉義東區]苜見‧好吃不胖 手工苜蓿芽捲

[嘉義東區]森恬 陝西肉夾饃

[嘉義東區]小愛越南美食 法國麵包

[嘉義東區]六十年傳承專業 正老牌無刺虱目魚粥·草魚湯