《懷念日式手作壽司丼》這間台中日本料理很強耶！美味真的大感意外！只能說好險沒被懷念日式手作壽司丼低調外觀給唬過去～雖然已經被唬過Ｎ多年了😂阿偉本身就非常喜歡吃日本料理，每次去南區都會經過德芳南路，路過《懷念日式手作壽司丼》更是千百遍跑不掉，只能說這間大里美食、大里餐廳，阿偉是看著它成長的，不過就是沒吃過…

懷念日式手作壽司丼

《懷念日式手作壽司丼》這間台中日本料理開好多年了！在阿偉印象中，懷念日式手作壽司丼剛開幕沒多，阿偉就留意到了，不過風格真的超保守，每次要去吃大里餐廳，大里美食看一圈，目光總會被色彩鮮艷的PIZZA ROCK、品田牧場、築間酸菜魚等築間系列給吸引走，這次趁著節日，直接全家拉過去開心吃一輪，要不然…很大概率繼續存在阿偉私人的大里美食懶人包裡～

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懷念日式手作壽司丼資訊

電話：0424850457

時間：11:00–14:30、17:00–21:30

地址：412台中市大里區德芳南路200號 / 地圖

懷念日式手作壽司丼在哪

《懷念日式手作壽司丼》就位在德芳南路上，說起來這間台中日本料理，也開蠻久了！，不過《懷念日式手作壽司丼》店面跟店名都較為保守，以至於雖然阿偉對懷念日式手作壽司丼有興趣，但也一直沒有去吃這間大里美食。

《懷念日式手作壽司丼》店門口還有一副武士鎧甲，看款式應該是日本戰國時代的，德川家康、織田信長等日本名將，都曾在影劇裡穿著此甲。

懷念日式手作壽司丼環境

雖然《懷念日式手作壽司丼》外觀很低調，但料理台的氣氛直接拉到滿滿滿，很有夜店吧台的感覺，感覺上就很新潮～

懷念日式手作壽司丼內用空間其實不算大，內＋外大約可容下20人左右。

牆上也掛了不少跟日本有關的展示品，像是赤鬼面具、天狗面具跟旗幟，都很有日本代表性。

懷念日式手作壽司丼菜單

懷念日式手作壽司丼菜單選擇真的不少，有選擇困難的阿偉，直接點了懷念特選握壽司套餐，有12貫握壽司加上沙拉、手卷跟湯品，《懷念日式手作壽司丼》這套餐的CP值很高！

懷念日式手作壽司丼 / 生魚片

懷念日式手作壽司丼每種魚肉的光澤都非常棒，沒有呈現黯淡的感覺，吃起來也是鮮嫩鮮嫩的，吃完兩疊後，覺得意猶未盡，隨即又加點了。

不知道大家吃生魚片的時候，芥末是拌開還是像照片這樣的吃法，阿偉更喜歡這樣的方式。

懷念日式手作壽司丼 / 手卷

開胃小點我們點了好吃又美味的手卷，味道清爽美奶滋也不會太多，味道非常棒。

懷念日式手作壽司丼 / 握壽司

握壽司組合每一到都讓人驚艷，一個人吃簡直太爽！

懷念日式手作壽司丼 / 散壽司

《懷念日式手作壽司丼》的散壽司，阿偉很推薦！食材給的真的不少，鮮蝦生魚片等等食材，沒仔細算過，但起碼超過10樣以上。

另一側還有其他海鮮食材，蟹膏、蟹肉、花枝等等。

懷念日式手作壽司丼 / 味噌湯

味噌湯裡面竟然還有料！是湯頭的鮮味來源之一蝦頭，味噌湯熱熱喝，喝起來味道很厲害。

懷念日式手作壽司丼 / 松阪豬

松阪豬給的份量很可以！一輪吃下來，這盤差點吃不完。😂

松阪豬脆脆的口感真的很不錯，搭配油蔥微嗆更厲害。

蜆湯真的是喝湯，關於蜆肉…阿偉覺得精華都融入湯裡，蜆肉吃起來已經沒什麼味道了。

懷念日式手作壽司丼 / 炙燒鮭魚握壽司

炙燒鮭魚握壽司也是很厲害的料理，鮭魚只有表面炙燒，吃起來有炙燒後留下的香氣，鮭魚肉的嫩度與魚脂香甜，佐上烏魚子還是一點芥末就很美味。

加點的生魚片，就吃鮭魚跟甜蝦！原因當然是夠鮮也夠甜。

懷念日式手作壽司丼 / 雞翅

《懷念日式手作壽司丼》雞翅烤功非常厲害，外表處在即將”焦的邊界”上，吃起來微脆帶點焦香，上面還有五香調味粉，讓香還能更香。

懷念日式手作壽司丼 / 烤鯖魚

這應該是鯖魚吧…，魚肉清甜的滋味，相當甘甜好吃，沾椒鹽更獨特滋味。

懷念日式手作壽司丼 / 一夜干

魚種…認不出來，但魚肉口感非常嫩口，細緻的口感、甘甜的滋味，擠上檸檬汁、沾點椒鹽就非常好吃。

懷念日式手作壽司丼 / 明太子山藥

每次去吃台中日式料理，我都會點明太子山藥，這次來懷念日式手作壽司丼當然不例外，厚實脆口的山藥，帶點稠度的汁液，與明太子組合再一起，風味疊加美味加倍～

懷念日式手作壽司丼 / 清酒

清酒選擇不算多，但每一款都是非常經典的日本酒，不過我們都是騎車來，喝～就交給老爸。(未成年請勿飲酒，酒後不開車

懷念日式手作壽司丼評價

《懷念日式手作壽司丼》的外觀真的太低調！雖然開在大里交通要道上，路過次數更是不下數百，附近的赤鬼、濟州金先生炸雞、北澤壽喜燒、築間火鍋、築間酸菜魚都吃過好幾次了，懷念日式手作壽司丼倒是一次都沒吃過，雖然記在心裡很久，但低調外觀，總是讓我猶豫再三該不該去，這次趁著節日，拉著全家去好好吃一輪台中日本料理，意外發現這間《懷念日式手作壽司丼》是厲害的！食材非常新鮮，握壽司更是美味無比～

台中景點美食懶人包

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店家/景點資訊

店家名稱：懷念日式手作壽司丼

所在地址：412臺灣台中市大里區德芳南路200號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:30

店家電話：0424850457

評價：★★★★★

備註資訊：

用餐兩時段11:00–14:30、17:00–21:30 Google即時導航





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