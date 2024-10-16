《漿糊味》這間新開的沙鹿早午餐很厲害！漿糊味主打的是台式粉漿蛋餅，吃起來是QQ的很有口感，炸物系列也很強，這次去一共吃了5種炸物，基本沒雷！說起漿糊味早午餐，會知道這間台中美食過程很有趣，恰好要去沙鹿小旅行，就順道來踩《漿糊味》這間新開的台中沙鹿早餐店，因為漿糊味地點也在沙鹿火車站附近，可以連同華得來跟One bear一隻熊甜點這兩間沙鹿美食，一起順道吃喝～

漿糊味實在厚漿蛋餅店餐廳

這次要介紹的沙鹿新店，是沙鹿車站附近剛開幕的漿糊味實在厚漿蛋餅店餐廳，說起來也很有趣，會知道這間《漿糊味》，也是店家去FB社團沙鹿之美宣傳開幕消息，單單放了漿糊味菜單就被嫌貴，心想這也太有趣了，加上剛好要去沙鹿一日遊小旅行，就去踩踩漿糊味這間新開的沙鹿早餐店！這次的餐點內容跟在市區點的台中早餐雷同，但餐點上桌後，真的是嚇慘了！吃到最後竟然還有一半沒吃完…

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漿糊味實在厚漿蛋餅店餐廳資訊

電話：0981563336

時間：05:30–12:30

地址：43351台中市沙鹿區鎮南路二段562號 / 地圖

台中沙鹿車站美食

不知道大家去沙鹿旅遊時，會吃那些沙鹿美食？肉圓清？肉圓福？還是移花宮柚一鍋？今天要來介紹一間新開的沙鹿早午餐，同樣是在沙鹿車站附近，但位置比較靠近華得來，建議騎車開車前往，開車停對向車道會方便許多，不然就跟阿偉一樣停到光田醫院對面停車場，取車時來能順路買華得來跟One bear一隻熊甜點。(有點為吃喝而停的感覺😂

漿糊味厚漿蛋餅在哪

漿糊味就位在沙鹿車站附近道路上，阿偉跟阿新之前介紹過的One bear一隻熊甜點也在附近，當然說到名氣最響的，就是稱霸海線台中飲料的華得來，吃完《漿糊味》來一杯是剛剛好的完美～

《漿糊味》才剛開幕，9/8~9/10號連續三天滿額就送飲料跟煎餃，煎餃每天有限量，送完為止～

漿糊味亮黃色店外觀，真的很有吸引力，最近常來沙鹿溜搭，上次經過就有注意到大黃色的店面，這次再來，就直接好好享受一頓美味了😂

漿糊味 / 內用環境

《漿糊味》內用區空間感非常棒！乾淨明亮還有冷氣😎不得不說，天氣大好時，用餐環境溫度真的很影響食慾。

沙鹿早午餐怎麼比台中早餐店還要來的放鬆？高腳椅、乾淨明亮空間，這也太享受了！

牆上所掛的美食照片，大多是招牌或是主打美食，阿偉有試過，去不認識的店，就點牆上的推薦，有超過8成是厲害又好吃的台中美食。

《漿糊味》店內員工人手主要分配在烹飪食物，大家用完餐後，就跟去百貨美食街用餐一樣，直接把盤子跟底盤，都放到自助回收台上就可以了。

漿糊味 / 點餐機

話說真沒想到沙鹿早餐店竟然引入高科技，點餐機通常出現在麥當勞、肯德基、摩斯漢堡跟台中拉麵店，但《漿糊味》也有一台！點餐都靠一指搞定有夠方便。(也有線上點餐服務！

漿糊味菜單

漿糊味菜單除了正常單點系列外，還有組合套餐可以選擇，漿糊味招牌是蛋餅系列，吐司可以選擇加厚，也能升級成漢堡或加料，自由度相當高。

漿糊味店員分工配合很流暢，我們點的雖然不算多，但加上其他客人的，從點完餐點到上桌，大約15~20分鐘，出餐速度並不慢。

漿糊味醬料也很特色，都是漿糊味店家自己製作調配，整體味道是甜與辣並存，甜度很好的襯托蛋餅的味道，辣度也恰到好處，不會辣口辣上頭。

漿糊味餐點

點了3人左右的台中早餐份量，但《漿糊味》份量超乎預期的多，兩個蛋餅、一個漢堡加上炸物，就把整盤裝得滿滿滿。

放上桌後更是偷偷吞了口水，這份量…真的有點誇張了！

漿糊味招牌

漿糊味招牌必吃，其實就藏在店名漿糊味裡，沒錯！就是台中蛋餅兩大派系之一的古早味台中粉漿蛋餅！我跟阿新都各點了一份，但上桌後真的有點小後悔，這間沙鹿早午餐份量…讓我跟阿新翻船了😂

漿糊味 / 起司大豬排蛋餅

一整盒裝得很滿很滿，光是原味就很香，但如果能吃辣，就不要錯過辣醬，辣醬是《漿糊味》店家獨門秘方，辣醬的辣度與甜度落在7:3左右，辣度最大程度的刺激蛋餅美味，辣度也不會上頭，早上來一點很醒腦！

中間的起司大豬排，不是簡單的一層豬排一層起司，而是豬排上下各一層，把起司夾在正中間，每一塊、每一口除了酥香厚實的豬排口感，還有迷人的起司香氣在其中。

兩個疊再一起，幾乎就跟漢堡一樣厚實了！畫面非常有衝擊力，不經想到吃完蛋餅後，我真的還吃的下嗎😂

漿糊味 / 泡菜蛋餅

泡菜蛋餅本身就很夠味，粉漿蛋餅裡的黃金泡菜放不少，吃起來爽脆很夠味！

而且粉漿蛋餅跟泡菜屬性很搭！都是需要咀嚼的，隨著咀嚼越吃是越香，口感也非常棒。

漿糊味 / 炸物拼盤

《漿糊味》的炸物拼盤非常適合2人以上來點，主要由雞塊、雞薯條、炸煎餃、薯條4品項組合，說是小四喜組合也不為過，份量也超有誠意～

《漿糊味》的煎餃真的可以列入必點項目！外皮超級焦脆，酥口的滋味口感超棒，內餡份量適量，搭配漿糊味店家自製醬油，鹹甜滋味非常好吃 ！

雞塊跟雞薯條味道很相似，雞塊口感扎實，雞薯條更為香甜。

漿糊味 / 酥炸香酥雞

香酥雞有先醃製作，炸過後是香酥可口！吃起來胡椒香氣棒，滋味微微甜，肉感滿滿～

漿糊味 / 厚切火腿漢堡

在漿糊味招牌蛋餅耀眼光芒對比下，漢堡稍顯平庸，雖然還是好吃，視覺上就弱了一點點，不過最值得提的一點，就是漢堡尺寸真的夠大，有回到10年前的感覺🥰

漿糊味 / 桂花紅茶

《漿糊味》桂花紅茶茶香非常棒，桂花香氣很明顯，入口清香，尾韻淡雅，超好喝！

漿糊味 / 泰泰奶茶

泰泰奶茶是正常甜度！茶香奶韻都很棒，早上來一瓶，心情可以愉快一整天！

漿糊味評價

《漿糊味》餐點份量真的有嚇到我！就台中早餐來說，在《漿糊味》點的份量，兩人吃應該是剛好，可我跟阿新兩人竟然吃不到一半😥漿糊味招牌是台中粉漿蛋餅系列，在粉漿蛋餅原基礎上，加入蔬菜增加自然甜味跟水潤感，一份早餐蛋餅吃出中餐的感覺，本以為《漿糊味》價格是偏高，但阿偉卻吃出滿滿的CP值來～

台中景點美食懶人包

台中旅遊資訊小彙整！很多懶人包文章會陸續整理更新上來～

台中吃到飽懶人包

店家/景點資訊

店家名稱：漿糊味 實在厚漿蛋餅沙鹿總店

所在地址：43351臺灣台中市沙鹿區鎮南路二段562號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 05:30-12:30

店家電話：

評價：★★★★★ Google即時導航





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