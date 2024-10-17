韓國春川炒雞改良版的【甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽】，

今天和好姐妹們來到的是西門店，除了主餐 炒雞鍋或炒豬鍋吃到飽外 ，

自助吧還可無限享用韓式炸雞、魚板串、拌飯、Pizza、泡菜炒飯、炸物、

煎餃、燒賣、炒鍋／火鍋食材、冰淇淋、飲品等，一同來品嚐韓式炒雞的獨特美味吧！

【甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店】是位在西門町TiT大樓4樓，

也就是唐吉訶德的樓上，４樓幾乎都是韓式主題餐廳，

平日晚上的生意也很好，我們有預約還是要等了一下，後來結帳完現場排隊的人還不少。

餐廳座位分成幾個區塊，以2-4人桌為主，底部設有自助取餐區，

我們今天三人就被安排在櫃檯旁的半沙發座位區，桌面空間還算寬敞。

原價每人只要469元+10%，就能享有炒雞、火鍋吃到飽及自助吧無限取用。

而且不分平假日，憑學生證學生每人只要425元就能無限吃(另加原價10%)。

我們當時購買Gomaji的團購內容是單人412元吃到飽，跟原價比大概省了104元，

有時限100分鐘用餐時間。

團購券是服務人員會過來點餐，點餐方式是：

1.先選鍋，總共有7種鍋類可選，

2.自助吧取餐，可以先選些要加入炒雞鍋一起拌炒燜煮的食材。

3.吃完炒雞鍋後，可續點炒鍋或改吃火鍋。

自助吧有各種食材可任意加入炒雞或火鍋中煮食，還有多種特色美食，

如：韓式炸雞、魚板串、拌飯、Pizza、泡菜炒飯、煎餃、燒賣等。

也有多款飲料可選。

冰淇淋是小美品牌，有四種口味，原本以為會出現韓國冰品之類的XD~

餐具很特別，盤子用的是方盤，筷子是韓國常見的扁筷。

我們先到自助吧取用了韓式糖醋炸雞、炸餃子、泡菜炒飯、洋蔥圈及PIZZA來享用。

韓式糖醋炸雞酥嫩可口，又有糖醋香，獲得我們一致讚賞；

炸餃子外層酥香，口味也不錯，泡菜炒飯及洋蔥圈就沒留下太大印象。

藍莓的PIZZA偏甜，不太合我們的口味。

韓國進口魚板串有辣跟不辣兩種口味，辣的魚板有麻辣香氣，

Ｑ彈入味，我還蠻推薦的。

點餐後先送上主鍋炒雞鍋，我們選了 經典春川炒雞口味 ，辣度選小辣，

除了雞肉外，鍋內本身還有先放入年糕、魚板、高麗菜、洋蔥等配菜，

再加入韓國進口醬汁。

服務人員會先請我們到自助吧取用要加入炒雞鍋一起拌炒的食材，

簡單拿了豆腐、魷魚、各式年糕、魚板、青菜等，擺得還蠻像專業菜盤的吧XD~

用餐打卡再送起司絲，可免費升級起司鍋 ，不然一份要加49元。

拿好要加入炒雞鍋的食材後通知服務人員就會過來隨桌拌炒了。

韓國獨家研發的直火炙燒過程，牛豬雞肉、火鍋肉片都可以無限續點吃到飽，

口味也能無限換，炒鍋吃完一鍋想改吃火鍋或做成炒飯都可以。

經典春川炒雞 除原本鮮嫩的雞肉及基底的韓國進口醬汁香甜外，

加入魚板、魷魚、馬鈴薯、青菜等食材，及上層鹹香牽絲的起司讓口感更為豐富。

韓式炒雞 其實份量不少，韓國進口醬汁拌炒悶煮，直火炙燒後有烤雞的香氣，

也有燉雞的嫩口，充滿微辣醬汁香氣。微辣的湯頭加上多種配料提味，

湯頭嚐來多了鮮甜味。

吃完春川炒雞鍋後，我們也吃不下其它口味炒鍋，所以把剩下的食材撈起後，

我們改吃火鍋，自行到醬料區取鍋底醬料或取高湯加入鍋中，

我們直接加高湯在剩下的炒鍋醬汁中，再加些洋蔥提味。

再跟服務人員加點火鍋豬肉片，今天我們戰力很弱，只點了一次豬肉片，

是說肉片看來很薄，食量大的可能要多加點幾次。

火鍋湯喝來有點鹹香辣醬口感，豬肉片軟嫩，湯頭喝來香醇順口。

最後再來一份香甜的小美冰淇淋，這餐吃得很飽足！

【甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店】的餐點內容還算豐富，

團購價價位也還可接受，可以自由選鍋及換火鍋多了點選擇，

自助吧內容豐富也會隨時補餐，會想再度來品嚐。

【甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店】

地址：台北市萬華區西寧南路123號4樓(西門町TiT大樓4樓/唐吉訶德樓上)​

電話：02-23755580​

營業時間：周一至周四 11:00 - 22:00(收客至20:20)、周五週六 11:00 - 22:30(收客至20:50)

線上訂位：https://pse.is/5avcag 不接受當日訂位

FB：甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店

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