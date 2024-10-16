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高雄．前金區美食．漢神餐酒館．蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar．親朋好友小酌、聚餐的好去處。

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企鵝

發表篇數：340篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

蘼樂餐酒 Lee's Garden
phone07-5576188
place高雄市前金區成功一路266之1號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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高雄．前金區美食．漢神餐酒館．蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar．親朋好友小酌、聚餐的好去處。
一提到小酌，不由得就會覺得這合乎是夜晚的活動，
但不論是白天或是夜晚，想要縱情小酌或是品嘗佳餚搭配美酒，
那一定要來推薦漢神百貨的蘼樂餐酒館了！！

多種特色料理搭配各類酒款，不論是想要享用正餐，
抑或是點點小食物搭配美酒，蘼樂餐酒館應有盡有。

高雄．前金區美食．漢神餐酒館．蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar．親朋好友小酌、聚餐的好去處。

高雄．前金區美食．漢神餐酒館．蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar．親朋好友小酌、聚餐的好去處。

高雄．前金區美食．漢神餐酒館．蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar．親朋好友小酌、聚餐的好去處。

高雄．前金區美食．漢神餐酒館．蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar．親朋好友小酌、聚餐的好去處。
蘼樂餐酒館位於前金區的漢神百貨B3，是雅樂餐飲集團第二餐飲品牌，
門口的右手邊有一尊鎮店之寶的彌勒佛像，店名蘼樂應是取其音。
除了靠近吧檯的座位，裡面還別有洞天，
若是小團體6~8人想要一個比較隱匿的小空間聚餐小酌，
裡面還有提供小包廂空間可使用(建議事先預約)

高雄．前金區美食．漢神餐酒館．蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar．親朋好友小酌、聚餐的好去處。

高雄．前金區美食．漢神餐酒館．蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar．親朋好友小酌、聚餐的好去處。
蘼樂的空間環境舒適靜謐，適合想要比較安靜用餐環境的消費者，
外面的座位走典雅低調的黑色調系，小包廂的感覺就比較顯眼點。

高雄．前金區美食．漢神餐酒館．蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar．親朋好友小酌、聚餐的好去處。

高雄．前金區美食．漢神餐酒館．蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar．親朋好友小酌、聚餐的好去處。
你/妳是暢飲派還是餐酒派呢？
來蘼樂餐酒館皆有得選，除了多款紅白酒提供搭餐品嘗，也有販售不少款風味啤酒暢歡。

高雄．前金區美食．漢神餐酒館．蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar．親朋好友小酌、聚餐的好去處。
這次跟高雄的朋友相約來蘼樂聚餐～
所以點了幾款人氣單點跟一個雙人套餐來分食。
從開胃前菜的沙拉、濃湯、飲酒樂點、主餐一應俱全，且份量足夠，
非常適合聚餐分享。

高雄．前金區美食．漢神餐酒館．蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar．親朋好友小酌、聚餐的好去處。

高雄．前金區美食．漢神餐酒館．蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar．親朋好友小酌、聚餐的好去處。
單杯葡萄酒，每天提供的單杯葡萄酒的品牌不同，適合搭餐飲用，
可以嘗試跟各種食材搭配，紅酒的滋味會與食材的餘味相互變化，讓紅酒風味更有特色。

喝酒不開車~開車不喝酒！！
未成年請勿飲酒！！

 

高雄．前金區美食．漢神餐酒館．蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar．親朋好友小酌、聚餐的好去處。

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誕蘼樂＆豔夏清檸
誕蘼樂其實就是蛋蜜汁，喝起來酸甜開胃又解膩，
且沒有蛋腥或是生蛋的惱人味道，更是蘼樂店內的人氣招牌飲品之一。

而另一杯則是以洛神花＋檸檬汁製成的冰沙飲品豔夏清檸，
涼爽而酸中帶點微甜的洛神花冰沙更是消暑止渴的飲料，
搭配重口味的餐點非常適合。

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開胃沙拉-凱薩沙拉
以生火腿、大量生菜&水煮蛋、香酥的麵包塊等多種不同的風味食材集結，
鹹香的火腿單吃較重口味，但搭配生菜跟蒜香味十足的凱薩醬&生菜、番茄等一起入口，
味道會被中和成適宜的滋味，非常適合搭配今天的飲品。

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肯瓊薩索雞翅，選用的是雲林畜養的法國紅標薩索雞，
入口的特色就是皮薄，帶著Q度的肉質感，肉汁盈嘴，吃起來很過癮。

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高雄．前金區美食．漢神餐酒館．蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar．親朋好友小酌、聚餐的好去處。

高雄．前金區美食．漢神餐酒館．蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar．親朋好友小酌、聚餐的好去處。
超濃厚的地瓜濃湯，友人說湯的濃稠度真的很高，
對於喜好濃稠度較高的湯品的人來說，
這個湯品很推，味蕾可以品嘗濃厚的地瓜味，
搭法國麵包很剛好，且很有飽足感。

高雄．前金區美食．漢神餐酒館．蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar．親朋好友小酌、聚餐的好去處。

高雄．前金區美食．漢神餐酒館．蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar．親朋好友小酌、聚餐的好去處。
包裹多款蔬菜&濃厚起士的燻鴨賞起士脆餅，
這道我跟友人都覺得很滿意且十分推薦，
裡面的配料豐富，帶著煙燻香氣的鴨賞肉質Q彈，
薄脆的餅皮結合起士的鹹香可口與脆口的洋蔥、蔬菜，口感層次多樣化，
淺嚐一口紅酒再一口燻鴨賞起士脆餅很絕配。

高雄．前金區美食．漢神餐酒館．蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar．親朋好友小酌、聚餐的好去處。
波隆那肉醬麵，以番茄為主風味的肉醬麵，麵體較寬，
會吸附濃稠的番茄肉醬，吃起來酸香可口，
我自己覺得搭飲品比較對味。

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單點的紙包龍虎石斑，魚肉的鮮度極高，以蛤蠣、風乾番茄一起蒸烤，
魚皮豐富的膠質感與魚肉的Ｑ度，結合清新且不喧賓奪主的香草風味來調味，
鮮美與甘醇交織於口，再啜飲一口紅酒，回味無窮。

高雄．前金區美食．漢神餐酒館．蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar．親朋好友小酌、聚餐的好去處。

 

一打開就有裊裊煙燻氣息的流星黑金手工刈包。
整個外表看起來很高貴，外皮是竹炭麵皮，
醃漬過的手撕豬肉搭配清脆的生菜，香辣的口感一口接一口。
這款是季節限定的餐點，有興趣的人不妨嘗試看看，視覺跟味覺同時兼具的美食！！

高雄．前金區美食．漢神餐酒館．蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar．親朋好友小酌、聚餐的好去處。
蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar第一次來品嘗就有極高的評價，
不論是裝潢跟餐點及服務都可圈可點，酒類的選項也不少，而且小酌時間到晚上12點唷！！
最後點餐到20:30，喜歡靜謐舒適度高的酒館，蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar推薦給大家。

蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar
電話：07-5576188
地址：高雄市前金區成功一路266-1號B3
營業時間：11:30-14:30、17:30-00:00(最後點餐20:30)
蘼樂粉絲團：點我進粉絲團
蘼樂IG：點我進IG
 

 




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