

一提到小酌，不由得就會覺得這合乎是夜晚的活動，

但不論是白天或是夜晚，想要縱情小酌或是品嘗佳餚搭配美酒，

那一定要來推薦漢神百貨的蘼樂餐酒館了！！

多種特色料理搭配各類酒款，不論是想要享用正餐，

抑或是點點小食物搭配美酒，蘼樂餐酒館應有盡有。



蘼樂餐酒館位於前金區的漢神百貨B3，是雅樂餐飲集團第二餐飲品牌，

門口的右手邊有一尊鎮店之寶的彌勒佛像，店名蘼樂應是取其音。

除了靠近吧檯的座位，裡面還別有洞天，

若是小團體6~8人想要一個比較隱匿的小空間聚餐小酌，

裡面還有提供小包廂空間可使用(建議事先預約)



蘼樂的空間環境舒適靜謐，適合想要比較安靜用餐環境的消費者，

外面的座位走典雅低調的黑色調系，小包廂的感覺就比較顯眼點。



你/妳是暢飲派還是餐酒派呢？

來蘼樂餐酒館皆有得選，除了多款紅白酒提供搭餐品嘗，也有販售不少款風味啤酒暢歡。



這次跟高雄的朋友相約來蘼樂聚餐～

所以點了幾款人氣單點跟一個雙人套餐來分食。

從開胃前菜的沙拉、濃湯、飲酒樂點、主餐一應俱全，且份量足夠，

非常適合聚餐分享。



單杯葡萄酒，每天提供的單杯葡萄酒的品牌不同，適合搭餐飲用，

可以嘗試跟各種食材搭配，紅酒的滋味會與食材的餘味相互變化，讓紅酒風味更有特色。

喝酒不開車~開車不喝酒！！

未成年請勿飲酒！！



誕蘼樂＆豔夏清檸

誕蘼樂其實就是蛋蜜汁，喝起來酸甜開胃又解膩，

且沒有蛋腥或是生蛋的惱人味道，更是蘼樂店內的人氣招牌飲品之一。

而另一杯則是以洛神花＋檸檬汁製成的冰沙飲品豔夏清檸，

涼爽而酸中帶點微甜的洛神花冰沙更是消暑止渴的飲料，

搭配重口味的餐點非常適合。



開胃沙拉-凱薩沙拉

以生火腿、大量生菜&水煮蛋、香酥的麵包塊等多種不同的風味食材集結，

鹹香的火腿單吃較重口味，但搭配生菜跟蒜香味十足的凱薩醬&生菜、番茄等一起入口，

味道會被中和成適宜的滋味，非常適合搭配今天的飲品。



肯瓊薩索雞翅，選用的是雲林畜養的法國紅標薩索雞，

入口的特色就是皮薄，帶著Q度的肉質感，肉汁盈嘴，吃起來很過癮。



超濃厚的地瓜濃湯，友人說湯的濃稠度真的很高，

對於喜好濃稠度較高的湯品的人來說，

這個湯品很推，味蕾可以品嘗濃厚的地瓜味，

搭法國麵包很剛好，且很有飽足感。



包裹多款蔬菜&濃厚起士的燻鴨賞起士脆餅，

這道我跟友人都覺得很滿意且十分推薦，

裡面的配料豐富，帶著煙燻香氣的鴨賞肉質Q彈，

薄脆的餅皮結合起士的鹹香可口與脆口的洋蔥、蔬菜，口感層次多樣化，

淺嚐一口紅酒再一口燻鴨賞起士脆餅很絕配。



波隆那肉醬麵，以番茄為主風味的肉醬麵，麵體較寬，

會吸附濃稠的番茄肉醬，吃起來酸香可口，

我自己覺得搭飲品比較對味。



單點的紙包龍虎石斑，魚肉的鮮度極高，以蛤蠣、風乾番茄一起蒸烤，

魚皮豐富的膠質感與魚肉的Ｑ度，結合清新且不喧賓奪主的香草風味來調味，

鮮美與甘醇交織於口，再啜飲一口紅酒，回味無窮。

一打開就有裊裊煙燻氣息的流星黑金手工刈包。

整個外表看起來很高貴，外皮是竹炭麵皮，

醃漬過的手撕豬肉搭配清脆的生菜，香辣的口感一口接一口。

這款是季節限定的餐點，有興趣的人不妨嘗試看看，視覺跟味覺同時兼具的美食！！



蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar第一次來品嘗就有極高的評價，

不論是裝潢跟餐點及服務都可圈可點，酒類的選項也不少，而且小酌時間到晚上12點唷！！

最後點餐到20:30，喜歡靜謐舒適度高的酒館，蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar推薦給大家。

蘼樂餐酒館Lee’s Garden Wine Bar

電話：07-5576188

地址：高雄市前金區成功一路266-1號B3

營業時間：11:30-14:30、17:30-00:00(最後點餐20:30)

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