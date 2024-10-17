身為一個商業午餐愛好者怎麼能錯過沾美西餐廳，因為平日中午可是Buffet形式，這樣的老牌西餐廳已經不多見了，從1949年開業至今，這裡真的是陪伴許多人成長和渡過無數美好回憶的地方，晚上還有鋼琴演奏呢！讓我們一起去一探究竟吧～

沾美西餐廳位於仁愛圓環附近，捷運出來步行約六分鐘算是交通便利，位在地下室的沾美有種神秘感，讓我越來越期待了。

服務生帶位後會拉椅子，真的是西餐廳才會有的服務，也會提供置物籃放包包滿貼心的。

這邊的服務生都是比較資深的叔叔阿姨，服務真的很好很親切，紙巾上面的服務生透露出小細節好喜歡。

取餐檯滿滿人潮，大家都非常有秩序地排隊拿餐點，這邊客群也大多是比較年長的，所以服務生還會幫忙帶你回座位，因為人多空間小不好走。

從冷盤開始取餐，這邊的蝦子新鮮Q彈可以放心吃，另外蝦鬆也是超人氣商品，左邊的蟹肉是真的（隔壁桌有客人問）忘記吃了太可惜。

一般都吃冷盤的淡菜，這邊加了美乃滋做炙燒，吃起來甜甜的意外好吃耶！而且都蠻大顆的。

雞肝慕斯（右下）也很多人推，馬鈴薯沙拉（右上）醬稍微少了點，不過是好吃的，旁邊的水果沙拉醬太多了，兩個調整一下會更好。

鹽烤蝦常常被掃光，第二次才發現有這一道菜，蝦子鮮新肉質扎實，烤得恰到好處。

竟然還有生魚片，這樣小碟子裝美觀也衛生，吃起來當然不能跟日本料理店相比，是平價壽司的味道，不過也算是很有誠意了。

沙拉吧算是人相對比較少的一區，不過檯面上配料真的很豐富，有椰子粉和魚鬆很稀奇，另外醬料也很多，像是凱薩醬、義大利沙拉醬、藍莓醬、和風醬和千島醬。

最期待的烤牛排～現烤現切真的超美味，師傅會把牛排切厚片後拿到後面用炭火烤，再切成小片給大家取用。

熟食區也是人潮滿滿，上排由左至右從豬腳、炸魚、炒飯到螃蟹，下面烤肋排、鐵板牛肉到大蒜麵包，想吃什麼就夾什麼，都有一定的水準。

炸魚是一整隻，出爐時也是常常被大家拿光的一道，肉質軟嫩也很新鮮。

烤肋排油油亮亮的看起來好美味，調味不錯鹹中帶點甜，不過肉質較硬，牙口不好的人要斟酌一下。

經過兩次都看到這個空鍋，真的很好奇是什麼，第三次終於被我遇到了。

原來是烤生蠔，這完全是秒殺，我請前面一位先生留一個給我，因為這些他都拿了，不然我又吃不到，吃起來鮮甜又大顆難怪秒殺。

海蜇皮那一類的小菜較重口味些，其他都很不錯，蝦鬆真的是人氣商品，我看好多阿姨姐姐都拿一整盤。

大蒜麵包超好吃，蒜味很濃又很香，搭配濃湯一起吃完美！炒飯炒得粒粒分明，料很多絕對不是空虛的，搭配鐵板牛肉一起還不錯。

炸蝦可以不用拿因為外皮粉比較厚，還是直接吃蝦子最好吃。

烤牛肉肉質軟嫩，比我在一般Buffet吃得好吃太多了，再搭配特製的黑胡椒醬，媽呀！這醬也太好吃了，黑胡椒香氣十足又不會太辣口，讓我完全被這黑胡椒醬折服，它還有保溫小爐，淋在牛肉上面讓整體不會涼涼的，真的是絕配。

湯品一共有三種，左邊是洋蔥湯，右邊是蘿蔔丸子湯，洋蔥湯一定要喝，跟紅屋的味道是一樣的，推薦大家可以加起士粉，再搭配大蒜麵包真的超幸福。

有一個隱藏湯品在下面爐子，山藥蓮藕排骨湯，加了枸杞和蛤蜊整個味道鮮甜到不行，蓮藕和山藥已經煮到很鬆非常好入口，這道湯品有驚豔到我，因為我本人不太喝中式湯品，你就知道有多好喝了。

菜其實都補得很快，中午用餐可以吃到下午三點算是很悠閒，難怪滿滿的人潮，真的是座無虛席。

新鮮的蘿美生菜配上Buffet少見脆口的蝦鬆，吃起來非常清爽，難怪是熱門開胃料理。

第二輪就拿自己喜歡的，蝦子真的很推，新鮮又Q彈，涼拌或是鹽烤的都不錯。

很幸運的遇到羊排，因為聽說已經沒有供應了，可能還有一點庫存，不過還是牛肉最好吃。

壯觀的甜點水果們，光是蛋糕就有12種，真的會選擇困難，每個都想吃吃看耶！水果種類很多切的也很漂亮，重點是都很甜！

這一區還發現一個很少見的東西，竟然是「花生豆花」太酷了啦！沒吃過Buffet有豆花的，算是甜湯了。

旁邊還有四種冷飲，看到豆花太興奮了沒拍到，有西瓜汁、柳橙汁、冰咖啡和冰紅茶，紅茶不會甜約微糖，是古早味的喔！

焦糖布丁看起來超美的，吃起來也很綿密，雞蛋味濃郁真材實料，重點是不甜。

我想吃的有很多，但我真的不行了～特別推薦一下輕乳酪蛋糕，意外的好吃綿密細緻，一開始看到的蛋糕到後面不一定還有，所以沾美西餐廳真的要去好幾次才行。

整個用餐下來食物表現和服務真的沒話說，資深的叔叔阿姨果然就是親切，而且行為舉止都非常優雅，不會讓你吃的很急迫或是有壓力，要說缺點就是場地太小，擺放太多張桌椅所以走路空間很小，但桌子椅子都是夠大的，用餐起來很舒適，其他真的沒有什麼問題了。

漲價公告 12月起中午歐式自助餐調整為1200+10％

想吃的朋友記得趕快去訂位，午餐時段11︰30-15︰00可以吃這麼久，漲價100元真的還好啦！

另外晚餐則是半自助吧，點一份主餐，沙拉、甜點、水果都是自取，晚上七點現場還會有鋼琴演奏，很適合慶生約會。

【沾美西餐廳 】

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地址︰ 台北市大安區仁愛路四段77號B1

電話︰（02）2711-7750

營業時間︰ 11:30–15:00、17:30–22:30

交通︰捷運板南線忠孝復興/忠孝敦化「東區地下街地下街12.13號出口」步行約6分鐘

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