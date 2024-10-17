為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [台北大安區]韓國超人氣咖啡廳OUVERT SEOUL來台灣囉!超吸睛巨型可頌好看又好拍＠光復店

[台北大安區]韓國超人氣咖啡廳OUVERT SEOUL來台灣囉!超吸睛巨型可頌好看又好拍＠光復店

奶昔樂園 人氣：14
share
窩客好文

奶昔樂園

發表篇數：149篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店
phone02-27715815
place台北市大安區光復南路308巷18號1樓
作者本次評價：
2.50
美味度
2.50
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
2.00
share place
寫文章

[台北大安區]OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店

韓國超人氣咖啡廳【OUVERT SEOUL】海外第一間店選在UR LIVING光復店一樓，開幕到現在三個月過去了，人氣還是不減，今天特地早點來很幸運地有位置，因為這邊是不提供訂位的，一律現場登記候位。

[台北大安區]OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店

戶外也有位置，薄荷綠的品牌色系拍起來很漂亮UR LIVING 2.3樓是PAZZO服飾店，吃完還可以逛街真的很不錯。

[台北大安區]OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店

內用座位不多，只有6張桌子，平日/假日限時90分鐘（若無候位客人則不限）
[台北大安區]OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店不提供訂位，一律現場登記候位。

[台北大安區]OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店

桌上的號碼牌可以掃QR CODE看菜單，線上點或到櫃台點餐都可以。

[台北大安區]OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店

使用介面如圖，如果有詳細說明會更好，像大可頌套餐裡面有什麼其實看不出來，是到櫃檯詢問才知道。

[台北大安區]OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店

[台北大安區]OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店

大可頌套餐＄780
內含迷你可頌、大可頌和OUVERT鮮奶油摩卡奇諾，可頌一定要搭配奶油一起吃才不會太乾，單吃會有點硬。

[台北大安區]OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店

38公分的大可頌相當於8個正常尺寸的可頌，可見熱量驚人，和迷你可頌形成強烈對比，一定要找朋友一起來分擔幸福的熱量。

[台北大安區]OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店

淺焙馥芮白（H）＄140
果香味濃喜歡淺焙的人不要錯過，順便科普一下和拿鐵卡布的不同在於-奶泡非常薄，能夠感受到咖啡的香氣，又稱澳白、平白。[台北大安區]OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店

烤焦糖馥芮白（I）＄180
外表像焦糖布丁般，奶泡撒上糖烤過，像是一道甜品很推薦大家，咖啡也很順口。

[台北大安區]OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店

OUVERT鮮奶油摩卡奇諾＄170（套餐已含）

咖啡可可味濃，山形奶油非常吸睛，喝起來像在吃甜點般，搭配可頌好吃好看又好喝。

[台北大安區]OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店

大小的強烈對比，實在是很有趣，真的要找2-3個朋友一起來吃才不會太膩。

[台北大安區]OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店

門口的巨型可頌真的是大家必打卡的裝置，就連路過的人也忍不住拍照。

[台北大安區]OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店

吃飽喝足到2.3樓逛逛，PAZZO以前在網路購物就有買過了，現在有實體店面當然不能錯過，真的是女生會很愛的一個行程！

[台北大安區]OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店

別忘了到頂樓看看，還有戶外的位置，天氣好的時候可以欣賞101美景呢！

[台北大安區]OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店

晚上來又是不同的風景呢！今天下雨太可惜了。

[台北大安區]OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店

OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店  】

IG

臉書粉絲團

地址︰ 台北市大安區光復南路308巷18號1F

電話︰（02）2771-5815

營業時間︰ 08:00-20:00

交通︰捷運板南線「國父紀念館站2號出口」步行約5分鐘

[台北大安區]OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店希望大家喜歡今天的分享喔 [台北大安區]OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店

文章標籤
ouvertseoultaipei urliving光復店 國父紀念館美食 巨大可頌 韓國咖啡廳 OUVERT SEOUL 韓國可頌 台北咖啡 韓國咖啡 台北美食 台北咖啡廳 國父紀念館站咖啡廳 板南線美食 台北下午茶 pazzo URLIVING 台北可頌
創作者介紹
創作者 奶昔樂園 的頭像
奶昔樂園

奶昔樂園的愛吃旅遊生活




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

[台北大安區]牛排吃到飽真的太讚了！超過一甲子

[台北信義區]台灣第一間BachaCoffee夿萐咖啡～

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up