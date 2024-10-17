韓國超人氣咖啡廳【OUVERT SEOUL】海外第一間店選在UR LIVING光復店一樓，開幕到現在三個月過去了，人氣還是不減，今天特地早點來很幸運地有位置，因為這邊是不提供訂位的，一律現場登記候位。

戶外也有位置，薄荷綠的品牌色系拍起來很漂亮，UR LIVING 2.3樓是PAZZO服飾店，吃完還可以逛街真的很不錯。

內用座位不多，只有6張桌子，平日/假日限時90分鐘（若無候位客人則不限）

不提供訂位，一律現場登記候位。

桌上的號碼牌可以掃QR CODE看菜單，線上點或到櫃台點餐都可以。

使用介面如圖，如果有詳細說明會更好，像大可頌套餐裡面有什麼其實看不出來，是到櫃檯詢問才知道。

大可頌套餐＄780

內含迷你可頌、大可頌和OUVERT鮮奶油摩卡奇諾，可頌一定要搭配奶油一起吃才不會太乾，單吃會有點硬。

38公分的大可頌相當於8個正常尺寸的可頌，可見熱量驚人，和迷你可頌形成強烈對比，一定要找朋友一起來分擔幸福的熱量。

淺焙馥芮白（H）＄140

果香味濃喜歡淺焙的人不要錯過，順便科普一下和拿鐵卡布的不同在於-奶泡非常薄，能夠感受到咖啡的香氣，又稱澳白、平白。

烤焦糖馥芮白（I）＄180

外表像焦糖布丁般，奶泡撒上糖烤過，像是一道甜品很推薦大家，咖啡也很順口。

OUVERT鮮奶油摩卡奇諾＄170（套餐已含）

咖啡可可味濃，山形奶油非常吸睛，喝起來像在吃甜點般，搭配可頌好吃好看又好喝。

大小的強烈對比，實在是很有趣，真的要找2-3個朋友一起來吃才不會太膩。

門口的巨型可頌真的是大家必打卡的裝置，就連路過的人也忍不住拍照。

吃飽喝足到2.3樓逛逛，PAZZO以前在網路購物就有買過了，現在有實體店面當然不能錯過，真的是女生會很愛的一個行程！

別忘了到頂樓看看，還有戶外的位置，天氣好的時候可以欣賞101美景呢！

晚上來又是不同的風景呢！今天下雨太可惜了。

【OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店 】

IG

臉書粉絲團

地址︰ 台北市大安區光復南路308巷18號1F

電話︰（02）2771-5815

營業時間︰ 08:00-20:00

交通︰捷運板南線「國父紀念館站2號出口」步行約5分鐘

希望大家喜歡今天的分享喔