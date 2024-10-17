此食記為花見團子造訪「樂米餐盒 民生店」 (造訪日期 : 2024/09)



「樂米餐盒 民生店」民生社區健康餐盒推薦

松山區健康餐盒推薦，長庚醫院便當推薦







樂米餐盒 民生店



地址 : 台北市松山區民生東路四段81號

電話 : 02 2545 0286

時間 : 星期一~星期五 10:30–14:00, 15:30–19:30 (星期六日 休)

樂米餐盒 和平店



地址 : 台北市大安區和平東路二段125號

電話 : 02 2703 8508

時間 : 星期一~星期五 10:30–14:00, 15:30–19:30 (星期六日 休)



本次團子來到民生社區的「樂米餐盒」買幾個健康餐盒帶回家給家人享用，店家鄰近長庚醫院，主要販售美味又營養的便當餐盒，口味種類繁多，有豬、雞、魚、牛等主食一應俱全，店家很用心在研發菜色，每種菜色都經過精心調味並發揮創意開發製作，每兩個月會換一次期間限定口味。除了傳統便當，這裡的餐盒還可以客製化，還有提供會議便當，有需要者都可事先和店家洽詢。店家也有推出集點優惠活動，除了內用、自取、消費滿額也有免費外送服務。

「樂米餐盒」裝潢採用清新風格，藍白配色顯的悠閒舒服，還有一面漂亮的打卡牆，「樂米餐盒」主要是採用外帶外送的方式，但店面也有四個吧台座位，也可在此享用美味的餐點。

「樂米餐盒」的餐點很有特色，便當的米飯是營養滿分的藜麥飯，搭配著五樣豐富的時蔬配菜，配菜不定時更換每天會有所不同，當天有花椰菜、烤玉米筍、烤節瓜片、杏鮑菇，還有恰到好處的溏心蛋，柔潤的蛋黃呈現出完美的半熟狀態，為整體增加了色彩，與傳統便當店相比，更加健康及營養！冬季來了，這裡還有限定暖心湯品，從10月到2月每兩個月會換一次湯品，在寒冷的季節裡暖胃又暖心，接下來就一一品嚐吧！

孜然燒烤豬

「孜然燒烤豬」一打開孜然香氣瞬間撲鼻，軟嫩入味的豬肉很大片，鮮嫩多汁，讓我一口接一口停不下來，吃完下次絕對會想再點。

叻沙咖哩雞

「叻沙咖哩雞」雞肉鮮嫩多汁，咖哩香氣濃郁又不會過於厚重，咖哩加入無糖優格，帶來獨特的清爽口感不會辣，完美平衡了叻沙的辛香。

香檸烤鯖魚

「香檸烤鯖魚」無調味的烤鯖魚油脂豐富，直接燒烤吃得出最新鮮的滋味，搭配些檸檬，酸味恰到好處很加分，口感更加清爽不油膩。

照燒雞腿排

「照燒雞腿排」外皮帶著微微的焦香，表面撒上白芝麻，增添了風味和視覺上的點綴，照燒醬汁讓雞腿排香甜可口，男女老少都喜歡，吃久了也不覺得膩。

北海道濃厚豆乳 \ 蜂蜜檸檬汁

「北海道濃厚豆乳」滑順細膩，天然的大豆香占據整個味蕾，喜歡濃醇豆味的人一定會愛上；店家自製的「蜂蜜檸檬汁」蜂蜜的甜味剛好中和了檸檬的酸，喉韻很甘甜，整體喝起來非常清爽，沁然入心。

整體而言，團子認為「樂米餐盒 民生店」菜色豐富且營養，調味用心且價格平價親民，CP值很高。菜單每兩個月就會更新，推出期間限定口味，讓老顧客也不會吃膩，每次來都能品嚐到不一樣的滋味。

店家有推出集點活動，民生店還有專屬下午茶及晚上的滿額贈送活動，除了內用、自取、消費滿額也有免費外送服務，上班族的朋友不妨可揪同事一起訂購，直接送達更加方便，不用花大錢就能吃得飽足又滿足！

菜單





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