為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 娛樂 > 戲劇電影 > 【電影首映會】韓國雙週票房冠軍 #辣手警探2，黄晸玟連手丁海寅抓連環殺人犯，劇情超反轉【電影欣賞】【電影推薦】

【電影首映會】韓國雙週票房冠軍 #辣手警探2，黄晸玟連手丁海寅抓連環殺人犯，劇情超反轉【電影欣賞】【電影推薦】

～17七公主的小天地～ 人氣：46
share
窩客好文

～17七公主的小天地～

發表篇數：413篇

文章類別：娛樂-戲劇電影

#88元看電影 https://magichour.app/premium?code=RN69838E

車庫娛樂邀約搶先看首映電影 #辣手警探2

【電影首映會】韓國雙週票房冠軍 #辣手警探2，黄晸玟連手丁海2-辣手警探2_國際版主海報_10月18日在臺上映

劇情：重案犯罪搜查隊刑警徐道哲（黄晸玟 飾）和作為老么加入的朴善宇（丁海寅飾），一起追查造成全國恐慌的連環殺人犯。

3-辣手警探2_新聞稿照01_《辣手警探2》蟬聯韓國雙週票房冠軍！觀影人次狂飆超越《破墓》《犯罪都市4》！4-辣手警探2_新聞稿照04_《媽媽朋友的兒子》丁海寅新作扮刑警 佩服黃晸玟如新人般的熱情！

2015年上映的辣手警探，距離已將近十年，終於等到辣手警探2啦！講述的是搜查隊抓補連環殺人犯，拳拳到肉的近身搏鬥畫面太強大！其中在雨中屋頂的精彩動作戲及類似跑酷的追補，都讓人大呼過癮！

5-辣手警探2_新聞稿照03_黃晸玟為無縫接軌資深刑警角色 續穿9年前戲服！6-辣手警探2_新聞稿照05_導演透露感謝黃晸玟、丁海寅重視彼此！

導演用「人物特寫」的畫面運境方式，深刻感受到資深警察黃晸珉從懷疑到確定嫌犯的瞳孔變化，及認真追捕嫌犯丁海寅微微抽動的嘴角，亦正亦邪的真實身份，超反轉的劇情真的不能錯過！

7-辣手警探2_新聞稿照02_丁海寅母親淚灑坎城影展 丁海寅：不敢回頭看她！8-辣手警探2_新聞稿照06_導演柳昇完，與主演黃晸玟、丁海寅這次都帶家人一起參加坎城影展！

劇情超反轉 #辣手警探2，全台10月18日（五）上映！

【電影首映會】韓國雙週票房冠軍 #辣手警探2，黄晸玟連手丁海【電影首映會】韓國雙週票房冠軍 #辣手警探2，黄晸玟連手丁海

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 ，祝好人平安

#辣手警探2 精彩預告：https://www.youtube.com/watch?v=Z8DrPGoaHmE

GaragePlay FB：https://www.facebook.com/garageplay.tw

GaragePlay IG：https://www.instagram.com/garageplay.tw/

GaragePlay官網：https://garageplay.tw/

#車庫娛樂 #GaragePlay #電影推薦 #樂聲戲院 #樂聲影城 #西門町 #西門町電影街 #MAGICHOUR #電影欣賞 #電影首映會 #MagicHour特映免費看 #MagicHour #特映免費看 #88元看電影 #MHPremium #辣手警探2 #韓國電影 #黃晸玟 #丁海寅 #韓國電影 #票房冠軍

 
文章標籤
車庫娛樂 GaragePlay premium 丁海寅 黃晸珉 電影推薦 樂聲戲院 樂聲影城 西門町 西門町電影街 MAGICHOUR 電影欣賞 電影首映會 MagicHour特映免費看 MagicHour 特映免費看 88元看電影 韓國電影 MHPremium 票房冠軍
創作者介紹
創作者 七公主 的頭像
七公主

～17七公主的小天地～




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#車庫娛樂
morechevron_right
文章關鍵字
車庫娛樂 GaragePlay 電影推薦 樂聲戲院 more
檢舉
share
chevron_left

台北食記【西門町早午餐】能解決一日三餐的鹿境
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up