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車庫娛樂邀約搶先看首映電影 #辣手警探2

劇情：重案犯罪搜查隊刑警徐道哲（黄晸玟 飾）和作為老么加入的朴善宇（丁海寅飾），一起追查造成全國恐慌的連環殺人犯。

2015年上映的辣手警探，距離已將近十年，終於等到辣手警探2啦！講述的是搜查隊抓補連環殺人犯，拳拳到肉的近身搏鬥畫面太強大！其中在雨中屋頂的精彩動作戲及類似跑酷的追補，都讓人大呼過癮！

導演用「人物特寫」的畫面運境方式，深刻感受到資深警察黃晸珉從懷疑到確定嫌犯的瞳孔變化，及認真追捕嫌犯丁海寅微微抽動的嘴角，亦正亦邪的真實身份，超反轉的劇情真的不能錯過！

劇情超反轉 #辣手警探2，全台10月18日（五）上映！

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