好康分享！桃園蜜月世紀大飯店推出299早餐吃到飽買一送一，即日起至2024/10/31，不分平假日，等於每人平均不用200元就可以在飯店吃buttet早餐，讓人忍不住想來嚐鮮，可惜每日限量，必須提前打電話預定，提供中西式早餐，有生菜沙拉、水果、咖啡、豆漿等，不用住宿也可以前往享用，成為桃園CP值高早餐。
地點就在桃園三民路上，早上6:00-9:30都可以享用。
餐廳位於地下室一樓，用餐環境乾淨舒適。影片分享
基本生菜沙拉、稀飯、配料都有，還有水果、湯品、果凍、豆漿、牛奶、果汁、咖啡等飲品無限暢飲。
西式餐點有小餐包、饅頭、吐司等。
熱食區有現炒蒔蔬、蘿蔔糕、炒麵、雞蛋等。
實際享用覺得樣式不是很多，但基本上吃到飽不是問題。放假想到飯店吃到飽早餐，又不想花太多錢可以來嚐鮮。
蜜月世紀大飯店：桃園市桃園區三民路三段55號；電話：03-3374567
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