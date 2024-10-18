想吃美味牛排那麼沃克牛排絕對是不容錯過，不僅提供極致的牛排體驗，還帶饕客們一個輕鬆、愜意的用餐環境~~以專業烹調技術提供豐富多樣的餐點選擇，沙拉、麵包、湯品可無限續，絕對可以吃很飽唷!!

~沃克牛排台中朝富店~

店家地址:407台中市西屯區朝富路100號2樓

營業時間: 11:30-03:00 17:30-22:00 (六日全天營業)

聯絡電話：0422518677

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沃克牛排台中朝富店｜地理位置

沃克牛排台中朝富店位於朝富路老虎城附近，路邊有停車格、對面有嘟嘟房停車場，停車相當方便～～

沃克牛排台中朝富店｜菜單MENU

走進沃克牛排台中朝富店，迎接是一個優雅而溫暖的氛圍，沃克牛排位於2樓全家樓上，落地窗讓整個空間充滿自然光線!!內部裝潢以現代簡約為主，木質桌椅與柔和的燈光營造出一種低調卻高雅的氛圍~~

沃克牛排的菜單設計以經典歐式料理為基礎，不僅是牛排愛好者的天堂，還提供了多種不同的肉類選擇，從牛排、羊排、豬排、鮭魚排到雞腿排，每一款都值得細細品嚐，就算不吃牛也可以享用美味餐點~

沃克牛排的服務生態度親切且專業，從入座到點餐，服務人員都會細心介紹，並會確認餐點位置，也會不斷的桌邊詢問是否需要補水，以及需不需要續沙拉、麵包及湯品，看到桌上有用完的餐具也會隨時來收，這種高水準的服務體驗讓人倍感尊榮~

沙拉

沙拉有可選凱薩醬or和風芝麻醬兩者可以選擇~裝成沙拉的碗是餅乾，可以搭配著沙拉一起吃，若不吃服務人員會收走，沙拉也可以續唷~

麵包

沃克牛排有餐前麵包可以無限續，有蔓越莓麵包、香草麵包、可頌及巧克力麵包，多種口味都可以續加，麵包都是現烤的很好吃呢!!

湯品

湯品每天不盡相同，有牛肝菌清湯 /番茄蔬菜湯/巧達濃湯，可依自己的喜好選擇想喝的湯品，湯品可以續也可以換口味，每種口味都可以品嚐唷~

飲品

飲品只要100元就可以無限暢飲，同價位的飲品都可以點唷，不論是想喝可樂/雪碧或是日月潭紅茶都可以唷!!

紅酒炙烤羊排 $798

小海豚一看到有4支大大的羊排就決定點他了，點餐完全是以份量取勝啊!!羊排經過紅酒的醃製，散發出獨特的香氣，搭配完美的炙烤技術，讓肉質細嫩且多汁，且完全沒有羊騷味，紅酒香氣與微微的甜味在口中交織，吃完還想舔舔手指頭上的香氣呢~~

重磅嫩煎牛排 $678

到沃克牛排怎能錯過招牌的重磅嫩煎牛排~牛排內部卻鎖住了滿滿的肉汁。無論是喜歡五分熟的粉嫩口感，還是七分熟的紮實口感，都讓人回味無窮!!厚切的肉質入口後濃郁的牛肉風味瞬間征服了味蕾，搭配一旁的香煎蔬菜與特製醬汁超好吃!!

歐式香草烤雞腿排 $528

雞腿肉經過歐式香草的醃製，烤至外皮酥脆金黃，內裡鮮嫩多汁~每一口都吃的到香草的香氣，軟嫩的雞肉很適合不吃牛肉的朋友~

沃克牛排提供的服務及餐點品質頗高，餐點不輸給高檔餐廳但價格更貼近大眾，高品質的肉品、麵包/沙拉/湯品無限供應，無論是熱愛牛排的肉食控，還是偶爾想要來頓豐盛大餐的饕客，平價奢華的體驗超適合想犒賞自己、三五好友或親朋好友共度美好時光，都是不錯的選擇!!

~沃克牛排台中朝富店~

店家地址:407台中市西屯區朝富路100號2樓

營業時間: 11:30-03:00 17:30-22:00 (六日全天營業)

聯絡電話：0422518677