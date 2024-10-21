秋天，從 9月到11月之間，是美人樹（Chorisia speciosa）開花的季節，台灣各地，陸續出現滿樹粉紅大花朵的盛況。一般美人樹最高可以生長到12-15公尺左右，我遇過可能超過15公尺的美人樹，但生平見過開起花來最茂盛的一棵，絕對非桃園楊梅雅聞魅力館的莫屬！

↓季節對了，一樹粉紅——注意，這是一棵樹上開的花，不是幾棵樹合起來的景況喔！

↓就在觀光工廠的正門，廠區守護神一般的存在。除了做為遊客打卡的熱門背景，更見證了雅聞魅力館多年來的發展，象徵著雅聞不斷茁壯、綻放出無限可能的品牌故事。

↓初初盛開的時候。

雖然粉花滿空，但因都開在極高處，遠到也沒辦法用長鏡頭拉近來呈現單朵，這樣形容，應該就可以讓人了解雅聞這棵美人樹誇張的地方了吧？

世情往往如此，沒有就沒有吧，凡事一旦開了個頭，就會接二連三、沒完沒了。2023年前，我雖持續參加國旅，可是雅聞全省四家分館，竟意外均無緣造訪。然而一年時間內，楊梅雅聞，我已經來過不下於8次了！從而見識到了美人樹一年四季分明的變化，發現了有趣的生態記錄。

↓當花朵開至荼靡，入冬後，全樹的葉片幾乎落盡，才知道原來結的果實仍都掛在樹枝上。

↓冬盡春來，天氣逐漸炎熱，樹葉又慢慢長回來，直至枝繁葉茂。

↓夏季果實爆開，竟出現了一大團棉球？這就是美人樹特有的種子傳播方式。美人樹屬於木棉科，果實成熟後裂開，裡面的種子會包裹在柔軟的白色棉絮中，隨風飄散，在更廣的範圍外進行自然繁殖。

↓鳳凰木火紅於盛夏5-8月。

接續鳳凰木花季，美人樹陸續開始落葉，結花苞，在金秋時，滿樹粉紅。花開花落，一年又一年。人的青春，一去不回頭，只有花兒謝了，明年還是一樣地開。

雅聞魅力博覽館以美麗的玫瑰花園著稱，然實際上四時花卉不絕，不遜於玫瑰，我每次來，拍個幾朵，不知不覺記憶卡裡面一大堆，沒空整理。

↓特別喜歡類似「洋蓍草」這種一小簇簇、素雅的的小花。

↓百子蓮。

↓大約3月份起吧？園區內新增了一座座微型的泥作歐風小屋、城堡，圍繞著多肉植物或亮麗小花，更是成為遊客拍照的焦點。

很精緻、很漂亮啊！說穿了我們每次來就是借個廁所或補點貨(他們的卸妝油俗又大碗又不錯用)，卻有不定期更新的藝術造景以及繁花可欣賞，無怪乎旅行社每逢順路行程都要將人載來一下，短暫停留，賓主盡歡。

我這一篇，花了整整一年四季的時間才能生成的延時記錄，還算用心吧？至於玫瑰園的部分，尚有許多許多花，那便容後再敘吧！

桃園楊梅【雅聞魅力博覽館】

地址：桃園市楊梅區中山北路一段21巷1號

營業時間：08:30－17:00

電話：(03)488-3800

免門票

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