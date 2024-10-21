





第一次初訪就覺得 波赫士領地精品咖啡館 根本是「 被甜點耽誤的咖啡店 」，提供台北整顆千層蛋糕外帶，還有提拉米蘇外送，記得去年過年的伴手禮，就是選擇波赫士領地精品咖啡館的提拉米蘇，1盒NT$460，2盒一組900元送精美保冷袋，年節送禮，體面大方又實用。



台北甜點外送推薦 ，購滿 2盒 或 NT$900 以上，享台北市、新北市免運費外送； 台北甜點外帶推薦 ，滿 2盒 自取，（昌吉店、明水店自取），另外再送店內手工餅乾。









台北甜點必吃 | 波赫士領地精品咖啡館昌吉店 地理位置 交通資訊

波赫士領地精品咖啡館 昌吉店 座落於捷運民權西路站約7分鐘腳程，旁邊是知名的「 昌吉街豬血湯 」，習慣開車的朋友，附近也有收費停車場以及路邊停車位設置，非常方便。











台北甜點外送 | 波赫士領地精品咖啡館昌吉店 環境介紹

店內 德國麥森MEISSEN咖啡杯牆 ＆ 大片落地窗 為波赫士領地精品咖啡館的主要特色，白天的波赫士領地精品咖啡館給人溫馨舒適，有種“家”的自在感，而夜晚的波赫士領地精品咖啡館卻擁有另一種神秘感，從外面看進去，就像巴黎街頭的精品店，難掩高貴典雅的傲氣，一杯精品咖啡、一塊手作蛋糕，靜靜的，讓人可以待很久，都不想離開。























台北甜點外帶 | 波赫士領地精品咖啡館昌吉店 人氣菜單

提供 早午餐、下午茶，也有精緻排餐，是一間可以從早吃到晚的咖啡館，手工蛋糕有提供外帶、外送，很多朋友都是現場好吃，再買外帶回家，店內手工提拉米蘇為 每日限量 ，建議可以提前預約甜點自取或是甜點外送，避免售罄而捶心肝。





巴斯克蜂蜜乳酪蛋糕

以 黃檸檬 和 與 萊姆酒提香 的奶油乳酪，吃起來特別清爽不油膩，精緻細膩、綿密絲滑的口感，佐上一球法國鮮奶油，更顯手作蛋糕的獨特品味。













提拉米蘇

以現萃的咖啡濃縮液、奶酒、咖啡酒做為提拉米蘇的靈魂，融入上白糖、高溫殺菁後的蛋黃液、法國馬斯卡邦奶油以及法國諾曼地產區的優質動物鮮奶油，創造綿密柔滑的細緻口感，上層可可粉不帶苦味，保留嘴裡漫延的香氣，趕緊啜飲一口熱拿鐵，彷彿沉靜於雅緻的咖啡鄉一般。

















熱拿鐵

使用不規則薄杯緣的德國麥森MEISSEN咖啡杯，今天的熱拿鐵喝起來特別有層次感，風味更加迷人。



















台北甜點外帶 | 波赫士領地精品咖啡館昌吉店 外帶甜點

波赫士領地精品咖啡館 的每款手作蛋糕均提供外帶、外送，巴斯克蜂蜜乳酪蛋糕的外帶盒特別可愛，而且還可以充分使用，響應環保又實用；2盒提拉米蘇附的精美保冷袋超好看，帶點小文青風格，拎出門也超有面子。







▼ 精美保冷袋





▼ 提拉米蘇 外帶盒











▼ 精美保冷袋▼ 提拉米蘇 外帶盒







［ 店家資訊 ］



波赫士領地精品咖啡館昌吉店

地址：

台北市大同區昌吉街22號

電話：

02 2598 3999

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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。