113. 8. 2 (五) Labu cafe

把握暑假安排姐妹淘聚會，史努比帶著女兒出席

這天小齊正好休假，他也主動說要參加聚會同樂

我們約在東門捷運站附近的「Labu cafe」吃午餐

這裡供應燉飯、義大利麵、三明治、甜點和各式飲品

平日中午也客滿，建議先訂位較保險 (用餐時間限兩小時)

庭院也有座位，當天太熱沒有客人選坐這一區

吧台前方也有座位，很適合獨自用餐者，豆腐造型坐墊創意十足

這是我們的座位區，窗邊光線明亮，牆面還有彩繪圖，用餐心情更愉快

除了牆面彩繪，還有喵星人和汪星人的立體公仔，超可愛

B1也有座位，經過服務生同意，我下樓參觀拍照

B1座位區的牆面懸掛一些油畫作品，增添不少童趣

三隻店狗的Q版立牌讓人會心一笑，可惜沒在店裡看見牠們

趁餐點製作時間先拍合照，兩個孩子都長高不少

只有我們三個沒長高...

好久不見子晴，一轉眼已是美少女，落落大方非常活潑

找出舊照片比對，更能感受孩子成長的速度驚人，我們都被追老了

美好的情誼延伸到下一代，這種感覺真好

墨魚燉飯 $350

這是小齊喜愛的料理，看他吃得津津有味也是一種幸福

青醬雞肉野菇義大利麵 $320 (商業午餐附飲料)

雞肉鮮嫩可口，搭配我最愛的青醬非常對味

微辣海鮮義大利麵 $340 (商業午餐附飲料)

明太子干貝鮮蝦義大利麵 $360

油封鴨腿佐松露燉飯 $420

這道料理最"搞工"，現點現做需耐心等候

鹹奶蓋阿薩姆紅茶

熱帶水果茶

蜂蜜檸檬氣泡飲

藍色夏威夷氣泡飲

這杯是小齊的飲品，使用藍柑橘調出大海的顏色，好夢幻

自家烘焙烏龍茶布丁 $130

小齊表示布丁散發淡淡的茶香，滑順不膩口

用餐完畢，我們準備到附近續攤喝午茶

午茶選在「SODA by coffeeflair」，感謝店家保留大桌給我們

入座後，服務生送上六款咖啡豆，可依個人喜好選擇咖啡豆

冷萃咖啡 $230

咖啡以玻璃瓶盛裝，質感滿分

選用中烘焙的咖啡豆，小齊說味道濃郁還帶有果香

台茶拿鐵 $240

店家把台灣茶和拿鐵咖啡融合，是一款很特別的飲品

漂浮冰黑咖啡 $240

小山園抹茶牛乳 $250

壹加壹 $260

濃縮咖啡+拿鐵的組合，一次嘗試不同風味

芋頭奶油脆皮麵包 $200

我和好姐妹都是芋頭控，一起分享的快樂加倍

抹茶提拉米蘇 $220

我們也是抹茶控，看到抹茶口味一定要嚐鮮

咖啡提拉米蘇 $220

跟對的人在一起，不管吃什麼都覺得美味

我們不趕時間聊到傍晚才散會，太開心了

謝謝史努比從韓國帶回來的首爾塔鑰匙圈

特別挑選我最愛的粉紅色，就甘心～

緣起部落格，相識十幾年的我們情比姐妹深，我愛妳們

＜Labu cafe＞台北市中正區信義路2段161巷2弄7號

(02) 2351 - 6210 營業時間11:30～16:00 / 17:30～20:30 (週一公休)

捷運東門站8號出口步行約3分鐘

FB粉絲頁：Labu café