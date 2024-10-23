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捷運東門．Labu cafe (義大利麵 / 燉飯 / 甜點) ．SODA by coffeeflair

齊媽 人氣：39
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窩客好文

齊媽

發表篇數：132篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

Läbu Café
phone02-2351-6210
place台北市中正區信義路二段161巷2弄7號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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113. 8. 2  (五)                                   Labu cafe

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

把握暑假安排姐妹淘聚會，史努比帶著女兒出席

這天小齊正好休假，他也主動說要參加聚會同樂

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

我們約在東門捷運站附近的Labu cafe吃午餐

這裡供應燉飯、義大利麵、三明治、甜點和各式飲品

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

平日中午也客滿，建議先訂位較保險 (用餐時間限兩小時)

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

庭院也有座位，當天太熱沒有客人選坐這一區

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

吧台前方也有座位，很適合獨自用餐者，豆腐造型坐墊創意十足

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

這是我們的座位區，窗邊光線明亮，牆面還有彩繪圖，用餐心情更愉快

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

除了牆面彩繪，還有喵星人和汪星人的立體公仔，超可愛

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

B1也有座位，經過服務生同意，我下樓參觀拍照

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

B1座位區的牆面懸掛一些油畫作品，增添不少童趣

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

三隻店狗的Q版立牌讓人會心一笑，可惜沒在店裡看見牠們

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

趁餐點製作時間先拍合照，兩個孩子都長高不少

只有我們三個沒長高...台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

好久不見子晴，一轉眼已是美少女，落落大方非常活潑

捷運東門．Labu cafe (義大利麵 / 燉飯 / 甜點

捷運東門．Labu cafe (義大利麵 / 燉飯 / 甜點

找出舊照片比對，更能感受孩子成長的速度驚人，我們都被追老了

美好的情誼延伸到下一代，這種感覺真好

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

墨魚燉飯  $350

這是小齊喜愛的料理，看他吃得津津有味也是一種幸福

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

青醬雞肉野菇義大利麵  $320  (商業午餐附飲料)

雞肉鮮嫩可口，搭配我最愛的青醬非常對味

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

微辣海鮮義大利麵  $340  (商業午餐附飲料)

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

明太子干貝鮮蝦義大利麵  $360

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

油封鴨腿佐松露燉飯  $420

這道料理最"搞工"，現點現做需耐心等候

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

鹹奶蓋阿薩姆紅茶

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

熱帶水果茶

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

蜂蜜檸檬氣泡飲

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

藍色夏威夷氣泡飲

這杯是小齊的飲品，使用藍柑橘調出大海的顏色，好夢幻

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

自家烘焙烏龍茶布丁  $130

小齊表示布丁散發淡淡的茶香，滑順不膩口

用餐完畢，我們準備到附近續攤喝午茶

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

午茶選在SODA by coffeeflair，感謝店家保留大桌給我們

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

入座後，服務生送上六款咖啡豆，可依個人喜好選擇咖啡豆

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

冷萃咖啡  $230

咖啡以玻璃瓶盛裝，質感滿分

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

選用中烘焙的咖啡豆，小齊說味道濃郁還帶有果香

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

台茶拿鐵  $240

店家把台灣茶和拿鐵咖啡融合，是一款很特別的飲品

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

漂浮冰黑咖啡  $240

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

小山園抹茶牛乳  $250

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

壹加壹  $260

濃縮咖啡+拿鐵的組合，一次嘗試不同風味

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

芋頭奶油脆皮麵包  $200

我和好姐妹都是芋頭控，一起分享的快樂加倍

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

抹茶提拉米蘇  $220

我們也是抹茶控，看到抹茶口味一定要嚐鮮

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

咖啡提拉米蘇  $220

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

跟對的人在一起，不管吃什麼都覺得美味

我們不趕時間聊到傍晚才散會，太開心了

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

謝謝史努比從韓國帶回來的首爾塔鑰匙圈

特別挑選我最愛的粉紅色，就甘心～捷運東門．Labu cafe (義大利麵 / 燉飯 / 甜點

捷運東門．Labu cafe / SODA by coffe

緣起部落格，相識十幾年的我們情比姐妹深，我愛妳們捷運東門．Labu cafe (義大利麵 / 燉飯 / 甜點

 

＜Labu cafe＞台北市中正區信義路2段161巷2弄7號

(02) 2351 - 6210    營業時間11:30～16:00 / 17:30～20:30 (週一公休)

捷運東門站8號出口步行約3分鐘

FB粉絲頁：Labu café

 

文章標籤
Labu cafe SODA by coffeeflair 捷運東門
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