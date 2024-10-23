第四天睡飽飽起來吃個早餐

早上行程很隨意，搭了街上的嘟嘟車

前往清邁古城區域一處走走



羅摩利寺在舊城區北護城河一側

這裡沒有常見的金碧輝煌，取而代之的是沉著古樸的色系



舊城區一處斑駁磚牆，可見過去歷史風貌



三王紀念碑

位於清邁市立藝術大學的正前方，紀念三位對清邁有著重大貢獻的人物，分別是蘭甘亨大帝、孟萊王以及南蒙王，他們也是蘭納歷史上最重要的三個泰北國王!

潔白典雅的白色建築，在陽光照射下顯得格外清幽宜人。



約莫閒晃到了中午，回到尼曼一號商場

找了間特色咖啡店稍作休息，等等就要前往這趟旅程的第二個住宿點



接下來的2晚皆會住在這間Buri Sriping Riverside Resort & Spa

室內空間很大，非常古典的房型，小陽台望出去可看到中間的庭院

整個Resort是座落在河畔旁，光想像隔天一早能在湖畔用餐就滿心期待

稍微安頓好行李後就前此行最舒爽的行程-Spa啦~

這次友人選的是Divana集團位於清邁分點的Spa館區

穿過很像京都小竹林後就可看到位於池畔內的接待大廳



換上室內拖，室內有各式香氛相關的商品(最有名的莫過於該品牌自有的護手霜、身體乳、精油等等)

迎賓飲品(有點類似蝶豆花製作的)及冰涼的香氛毛巾

待服務人員稍作介紹各種不同價位的療程服務，選好後就開始放鬆啦~~~



療程結束後，還有熱茶及精緻的水果盤，為Spa畫下完美的句點



今晚就走一個在地路線~~逛夜市!

這次逛的是清邁大學夜市，整個區域非常的廣且大

我們只挑了其中某一區來走

才剛走進美食區，就看到一旁有賣炸蠍子的、各式炸蟲蛹以及鱷魚肉(本人有小挑戰一下鱷魚肉，但吃起來口感比較像烤太乾的豬肉?)



買了青木瓜沙拉、泰式海鮮以及炸馬鈴薯球

泰式香料真是多到令人眼花撩亂，但也果不其然夠酸夠辣

一盤青木瓜絲辣到大家只能吃個1、2口就投降了



雖是12月初的清邁，但依舊熱氣逼人

最後就以椰子冰淇淋來為換飯店的第一晚做個完美的Ending吧~



期待明日的行程~~~

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