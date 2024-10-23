欣欣生技食品 | 斗六軍用罐頭工廠，新展售中心超好拍！年菜禮盒佛跳牆。

欣欣生技食品 | 雲林斗六免費參觀軍用罐頭工廠「欣欣生技食品」於今年重新整修展售中心，提供試吃招牌羊肉爐、年菜禮盒佛跳牆、花膠干貝雞，料多味美，另外還有設置全新打卡牆，可在這裡盡情拍照，另外還推出最新露營神器【自熱火鍋】、【快熱餐】，露營野餐超方便。

斗六軍用罐頭工廠「欣欣生技食品」

之前介紹過欣欣生技食品的國軍罐頭，有很多男性讀者跟我分享這種軍中罐頭當年大多是外島服兵役才吃的到，可能要犒賞在外島辛苦服役的軍人們。

「欣欣生技食品股份有限公司」創立於民國62年，曾隸屬於行政院退輔會，民國92年配合政府當時國有企業「民營化政策」，引進民間資金開啟「官民合資」階段，於民國100年正式邁進「全民營化」經營。

之前展售中心很像小時候媽媽帶我去軍公教福利中心，今年改裝全新展售中心，我又跑來欣欣生技食品逛逛，從斗六火車站租Moovo騎過來只要15分鐘。

陪伴不少男生當兵時期的限定國軍罐頭

國軍軍用罐頭廠，露營、野餐、家裡儲備糧食都很方便，現在一般民眾都可以進來購買，在營區中有販賣相當多的「限定美食」，豬肉、牛肉、羊肉罐頭，不僅肉塊大份量又多，連軍中營養口糧、牛肉乾這裡都有販售。

專門生產國軍罐頭的欣欣生技食品早期是行政院退輔會體系，改建後門口有設置可愛的罐頭椅，可在這裡拍照打卡留念。

欣欣生技食品全新展售中心環境

裝潢改造後看起來更明亮乾淨，而且空調超涼(大笑)，還有設置網美打卡牆，全新洗手間，現場還有提供招牌羊肉爐試吃！

罐頭不須放防腐劑原因：

罐頭商業滅菌：封罐好的罐頭，在殺菌釜裡進行100多度高溫及高壓滅菌，所以罐頭可以常溫保存不需冷凍或冷藏，是因為滅菌的技術，而不是添加防腐劑，請大家安心食用。

我以前在食品廠奶粉廠當品管時還要每天拆罐頭卷封確保品質喔。

▲招牌商品跟禮盒展示區。

極品養生羊肉爐

展售中心裡有提供養生羊肉爐現場試吃，詢問了一下，羊肉爐是最熱賣的商品！

養生羊肉爐肉塊後吃起來很軟，香濃的中藥湯底，吃起來跟現煮的羊肉爐一樣濃郁好喝，讓我很驚艷！果然是熱賣第一名的商品。🫠

紅燒牛肉

食尚玩家推薦，只要當過兵的一定會懷念！很多爸爸、弟兄都固定買一些回家庫存！有人還留言跟我說在軍中會拿牛肉罐頭加麵條，加熱後就是很豐富的一餐。

除了紅燒牛肉罐頭還有紅燒豬肉罐頭。

加熱即食的粥品也是很方便的品項，使用前搖一搖，開罐倒出後加熱即可食用。 (不可連罐直接加熱)

我覺得還有龜苓膏真的頗有趣的，這可是養生聖品。

逛了一圈，欣欣生技的罐頭品項真的不少，香滷花生、花生麵筋、義大利肉醬、義大利肉醬白醬、古傳肉燥、瓜仔肉、香筍干貝鍋等，朋友跟我說在軍中時，麵筋每次一開罐都會被搶光。

還有麻辣燙跟五更腸旺，我都想直接來碗白飯了。(大笑)

佛跳牆

除了經典的軍用罐頭，欣欣生技食品也有推出「佛跳牆」禮盒。裡面真的有干貝、芋頭塊、秀珍菇、鵪鶉蛋、魷魚、豬肉等，一罐裡面盡是滿滿好料。

花膠干貝雞

「花膠干貝雞」禮盒，這兩款禮盒設計都頗典雅，都有附上提手方便拿取，裡面有兩隻大雞腿、珍貴花膠、干貝、銀耳，細火慢燉數小時才能完成濃郁鮮甜湯頭。

欣欣的口糧餅跟餅乾也是相當多人懷念的味道，這裡也可以買到特色的防災乾糧。

佛跳牆試吃，整罐佛跳牆料超多！在家裡依照個人口味加上水，再加上大白菜(或者高麗菜)等菜煮熟即可享用餐廳級佛跳牆。

軟骨在高壓下加熱煮得相當軟嫩，裡面還有炸過的鵪鶉蛋、栗子、芋頭、魷魚、香菇，湯頭鮮美甘甜，不用花到一千多兩千元就可以在家享用佛跳牆。

花膠干貝雞，我也要趁機品嚐一下，畢竟有花膠跟干貝這樣高級食材，花膠購買都是秤兩的，是屬於高單價乾貨海鮮，另外干貝也是高級乾貨，加入兩隻大雞腿，還有加上一些花雕酒增香，一入口滿滿都是鮮味，真的太幸福了。

花膠干貝雞一樣是依照個人口味加上水跟大白菜(或者高麗菜)煮熟，不用大火燉煮好幾個小時，也不用泡發干貝跟花膠，就有鮮美無比的花膠干貝雞湯可以享用。

過年年菜在家裡輕鬆就能享用餐廳級煲湯！送禮也相當大方好看。

現場還有提供冰的花生仁湯給客人喝，這花生超級鬆綿，而且是非賣品喔，在這裡才喝的到。

這個黑糖口糧很好吃，我個人推薦必買。

因為免費開放參觀，欣欣生技食品也有接待遊覽車團客，很多民眾都是好幾罐好幾罐購買，可能是懷念當兵時的回憶。

因為欣欣生技食品的罐頭是露營神器！順勢推出台灣製的自熱鍋，跟某撈陸製加熱鍋不同，兩種口味可以挑選，羊肉粉絲煲、牛肉粉絲煲，加熱時請留意安全喔。

一樣是可自熱的快熱餐也有分兩種口味，筍絲焢肉、咖哩牛肉，米飯包跟調理包都是鋁箔袋包裝，附上加熱片，野餐、露營、登山都可方便享用到熱熱的米食，真的很方便。

加熱時會產出熱能，請注意安全避免燙傷。

新的展售中心還特別設置了異國風情打卡牆，還有許多拍照小物跟道具可以使用。

經典國軍罐頭，勾起許多人年輕時的回憶，很多人會購買這些罐頭回家回味，除了經典紅燒牛肉、羊肉爐，年節禮盒佛跳牆、花膠干貝雞直接在家裡晉升大廚！加熱就可吃到料多味美的煲湯。