群組上有人分享，說買便當可以加購20元的綠豆沙裝到滿，這家店就是新村便當 三廠店！7月才開幕，平時中午時段總是滿滿的人潮。如果沒早點到，排隊可是需要一段時間。這家店的招牌是「雜碎飯」，讓人聯想到斷水流大師兄 XD，還有他們的眷村風味「豆乳豬飯」！最吸引人的當然是那杯只要加購20元就可以裝到滿的綠豆沙，看著對面工地的大哥們放飯時間一到，就趕緊衝過來買便當，場面相當熱鬧！讓我們一起來期待這美味的便當吧！

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新村便當 三廠店 位置/停車

新村便當 三廠店位於新竹市北區延平路一段，延平大飯店的斜對面。時間一到，附近的住戶就會走過來買便當。門口可以臨停摩托車，大量訂購也有外送服務。如果要方便一點，可以先預約再來取餐，節省等待時間。

外送範圍是3公里內消費滿500元，超過3公里則滿1000元才提供外送。

店內空間

這家店主打外帶，沒有內用空間。店內有自助湯品區，今天的湯品是蘿蔔清湯，大家可以自由裝取。點餐時，需要先到櫃檯點餐，然後再選小菜，每天有七選四的小菜。店家採用報號方式選菜，這種方式相當方便，節省不少時間。

20元就可以綠豆沙裝到滿！這個時候當然就是要來先裝一半，搖一搖再繼續裝啦！綠豆沙喝起來綿密超涼爽的。

新村便當 三廠店 菜單

新村便當 三廠店提供14種便當，價格介於90元至125元之間。大多數餐點現點現炸，保證每一口都能吃到香脆美味。

招牌雜碎飯 $90

這道雜碎飯以糯米椒炒三層肉為主，結合了辣椒的微辣和醬油的甜香，三層肉醬香四溢，讓人食慾大開。

便當還附有兩道小菜和一顆荷包蛋，簡單卻美味。

眷香豆乳豬飯 $100

這道眷村風味的豆乳豬飯，豬肉外酥內嫩，口感層次豐富。豆乳的香氣帶出了懷舊的眷村家常味，讓人懷念不已。

秘醬烤雞排飯 $125

雞排先炸後烤，再加上特製秘醬，風味極佳。雞排外酥內嫩，醬料香氣濃郁，搭配白米飯，讓人吃得滿足又飽足。

新村便當 三廠店 營業時間地址

📍新村便當 三廠店

時間 : 11:00-13:40 | 16:30-19:40

電話 : 0917-498-080

地址 : 新竹市延平路一段245號

外送 : 3公里內滿500，3公里以上滿1000

*最終餐點內容、價格、營業時間請依店家公告為主

📍中華店

電話：03-5536600

竹北市中正東路530號

📍關東店

電話：0921507557

新竹市東區新莊街178號