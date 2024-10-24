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【花蓮食記】胖嘟嘟臭豆腐 - 本地人吃的平價臭豆腐，賣到凌晨消夜不怕沒東西吃

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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：775篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

胖嘟嘟臭豆腐
place花蓮縣花蓮市中山路392號號
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
2.50
CP值
4.00
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【花蓮食記】胖嘟嘟臭豆腐

 

胖嘟嘟臭豆腐位在中山路和建國路的三角形店面，店面雖然不大但生意很好，從下午四點半賣到凌晨，是花蓮人宵夜的好選擇，他們的臭豆腐炸得又酥又香，除了臭豆腐還有炸豆包、茶葉蛋等小點心，總類豐富價格平實，不怕晚上沒東西吃！

【花蓮食記】胖嘟嘟臭豆腐

 

【花蓮食記】胖嘟嘟臭豆腐

▲胖嘟嘟臭豆腐菜單：可點店家配好的套餐，也可單點，臭豆腐有韭菜和泡菜、皮蛋三種口味，另外也有販售店家自製的辣椒醬、剝皮辣椒和泡菜。

 

【花蓮食記】胖嘟嘟臭豆腐

▲看著油鍋內熱騰騰的臭豆腐都忍不住流口水了。

 

【花蓮食記】胖嘟嘟臭豆腐

▲內用區在後面巷子的另一個小空間，只有兩張桌椅，我們選擇外帶回飯店吃。

 

【花蓮食記】胖嘟嘟臭豆腐

胖胖餐 115元： 胖胖餐有臭豆腐(小)、炸豆包(小)、茶葉蛋、紅茶，泡菜是另外用袋子裝的。

 

【花蓮食記】胖嘟嘟臭豆腐

 

【花蓮食記】胖嘟嘟臭豆腐

▲臭豆腐小份的有四塊，另外搭配兩塊豆包，臭豆腐外皮炸得金黃酥脆，豆腐內的孔洞吸附了醬汁香氣很夠味。

 

【花蓮食記】胖嘟嘟臭豆腐

▲豆皮口感較脆硬，沒什麼黃豆香氣，吃過池上的根本就回不去了阿！

 

【花蓮食記】胖嘟嘟臭豆腐

【花蓮食記】胖嘟嘟臭豆腐

▲泡菜口感爽口脆甜，酸甜的醬汁很開胃，很適合搭配臭豆腐這類的炸物。

 

 

雞蛋糕短評：臭豆腐炸得外酥內軟，醬汁也很夠味，泡菜又脆又甜，生意非常好，內用座位不多大部份人都是外帶。


用餐環境★★☆
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★★


【胖嘟嘟臭豆腐美食資訊】

地址：花蓮縣花蓮市中山路392號
電話：0970561324
官網：facebook
營業時間：16:30–23:00 (周一~周四、周日)、16:30–01:00(周五、周六)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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