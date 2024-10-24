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【台北信義美食】Nola Kitchen 紐澳良小廚- 信義象山店：一秒飛到紐奧良，道地南方美式料理︱捷運象山站交通、菜單、評價

洋洋的吃喝玩樂 人氣：26
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洋洋的吃喝玩樂

發表篇數：112篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

Nola Kitchen 紐澳良小廚 (信義總店)
phone02-2722-7662
place台北市信義區信義路五段150巷14弄16號
作者本次評價：
3.50
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.00
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Nola紐澳良小廚 信義象山店 (2).jpg

這家Nola Kitchen 紐澳良小廚- 信義象山店已經開了好久好久，距離捷運象山站步行約十分鐘的距離，記得我上次來吃大概是七八年之前，這家最知名的菜色就是炸雞鬆餅，吃完可以順便帶小孩去旁邊的中強公園玩耍，消耗他們的體力，或是自己想去走象山步道都可以，用餐環境也頗為舒適
 

1.Nola Kitchen 紐澳良小廚- 信義象山店︱交通、營業資訊

Nola Kitchen 紐澳良小廚- 信義象山店
住址：台北市信義區信義路五段150巷14弄16號
電話：02 2722 7662
營業時間：11：30~22：00
線上訂位


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2.Nola Kitchen 紐澳良小廚- 信義象山店︱餐廳環境

寬敞明亮的用餐空間，適合三五好友聚餐聊天

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Nola紐澳良小廚 信義象山店 (11).jpg

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Nola紐澳良小廚 信義象山店 (14).jpg

Nola紐澳良小廚 信義象山店 (13).jpg

Nola紐澳良小廚 信義象山店 (9).jpg

Nola紐澳良小廚 信義象山店 (8).jpg

3.Nola Kitchen 紐澳良小廚- 信義象山店︱經典雙人套餐$1280

飲料&主廚例湯

下雨的時候來杯熱熱的濃湯很不錯海鮮湯飯配麵包不錯但他飯真的很稀，提拉米蘇的手工甜點口感有點特別，就是一家吃了還可以但又沒有特別想再來的餐廳，但沒吃過的人可以來嘗試看看

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Nola紐澳良小廚 信義象山店 (7).jpg

酥炸雞軟骨

這是我個人的最愛，吃起來很像鹽酥雞攤賣的雞軟骨，但炸的很酥脆，我可以一個人吃一盤

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Nola紐澳良小廚 信義象山店 (19).jpg

小楓糖鬆餅炸雞

小份的鬆餅炸雞的炸雞外皮炸的也很酥配上淋的楓糖漿剛開始是好吃的，但炸雞很大塊，所以每次來都點但每次我只要吃到一半就會覺得膩，屢試不爽

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Nola紐澳良小廚 信義象山店 (3).jpg

海鮮什錦湯飯

海鮮湯飯配麵包不錯但他飯真的很稀，可能我吃不懂紐奧良的感覺

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Nola紐澳良小廚 信義象山店 (20).jpg

Nola美式手工甜點

提拉米蘇的手工甜點口感有點特別

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4.Nola Kitchen 紐澳良小廚- 信義象山店︱個人評價

兩大一小吃雙人套餐消費金額為$1408元，偏貴但還蠻飽的，紐澳良小廚- 信義象山店就是一家吃了還可以但又沒有特別想再來的餐廳，但沒吃過的人可以來嘗試看看

Nola紐澳良小廚 信義象山店 (10).jpg

Nola紐澳良小廚 信義象山店 (1).jpg

5.Nola Kitchen 紐澳良小廚- 信義象山店︱菜單（依店內為主）

Nola紐澳良小廚 信義象山店 (15).jpg

 

 

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Nola Kitchen 紐澳良小廚信義象山店
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