



想聚餐、想慶祝，要找異國美食、印度料理餐廳？原本在松山區很受歡迎的納達吉印度料理，因租約到期從南京三民站搬到市府捷運站附近、在基隆路一段上交通更便利，可享受精緻的印度創意料理及賓至如歸的服務，雙主廚精心烹調的多樣化印度料理選擇很多且葷素都有，還能配合客製化料理，從香料濃郁的正餐到手工製作的甜點，都可讓人品嚐印度美食的美好風味，環境寬敞、舒適，洋溢著異國情調的台北印度料理餐廳也是拍照打卡的好地方，可宴會包場的印度餐廳不僅適合情侶約會、朋友小聚，還特別適合大夥兒一起來聚餐、包場辦活動喔！

台北市信義區基隆路一段127號的納達吉印度料理地利很好，從板南線捷運市政府站1號出口走路6分鐘，有212、270、仁愛幹線、忠孝幹線...二十幾路公車經過的「捷運市政府」站牌，附近也有忠信廣場地下停車場、城市車旅市府轉運站停車場，無論是搭乘捷運、公車，還是自行開車前往享用捷運市府站美食都很方便。

納達吉在南京三民站營業了六年、擁有超多忠實粉絲，因為租約到期才決定搬到這個新位置。

新店面9月初開始正式營業後不僅保留了受歡迎的招牌印度料理，還推出了好幾道全新的特色料理，讓舊客人一吃就覺得熟悉、讓新客人更是驚艷，人氣直線上升，除了有許多附近科技公司的印度人和外國人來吃之外，也吸引不少喜歡印度料理的朋友來用餐！

納達吉印度料理在松山高中斜對面的新址佈置得很有特色，搶眼的橘色門面很能吸引目光，東方宮廷風的窗框配上溫暖的燈光，讓人有種踏進異國之地的感覺。

門口舒適的布沙發上還擺放著花紋抱枕和充滿印度風情的毯子，是超適合拍照打卡的好地方！

納達吉印度料理每週一休息，其他日期都有營業。若遇特殊節日(如聖誕節或過年期間)星期一就會特別開門。

想點外送的朋友可透過Uber、Foodpanda和Inline點外送，納達吉印度料理沒有店家自己的外送服務。

另一邊牆上貼有納達吉印度料理菜單。

納達吉提供多樣化的開胃菜、沙拉、坦都窯烤，主食有雞肉、牛肉、羊肉、海鮮料理，還有手工烤餅、飯食跟甜點，也提供時多樣的蔬食料理，內用結帳會收服務費10%。

除了有一般的單點料理，納達吉還推出平日午間菜餐及一整套的精選套餐。

內用有低消限制，低消中午400元、晚上700元。嬰兒沒有低消限制、小孩則視情況而定(詳情請問店家)。

Nataraj Indian Cuisine 納達吉印度料理的名字靈感來自於濕婆神(又被稱為納塔吉Nataraj)，是毀滅與創造的主神更是印度舞蹈之神，象徵著生命力和宇宙的永恆律動，這種充滿生命力的精神正是納達吉餐廳的靈魂所在。

納達吉兩位來自印度的主廚用心調配出每一道充滿濃郁印度風味的菜餚，完全不用料理包，從新鮮蔬果到層次豐富的香料，都呈現南北印度料理的精髓。餐廳主打傳統與創新的融合，不惜成本加入皇族御用的腰果與杏仁，無論是雞肉、羊肉、牛肉，還是當日鮮魚、龍蝦、干貝製成的海鮮咖哩，都讓客人能感受到印度文化的熱情與獨特。

走進納達吉，映入眼簾的是素雅的紅磚、木地板和石灰牆，造型獨特的實木編織吊燈懸掛在黑色天花板下，溫暖的燈光灑滿整個空間，讓人瞬間感到放鬆與自在。

納達吉擁有五、六十坪的寬敞空間，還配備了音響和投影螢幕，是個理想的聚會場地。如果有特別的活動需求也可以自備投影機，可容納50至55人的餐廳很適合包場，無論是舉辦生日派對、公司聚餐，還是舉行講座或小型活動都能輕鬆應對。

這裡融合了西餐的儀式感和鮮明的印度風情，視覺效果非常吸引人。沉穩溫柔的木質調，吉充滿異國情調的印度風元素，讓人感覺不只是進入一家餐廳，更像是一場迷人的感官旅程。

想來的朋友能以GOOGLE店家的Inline系統或打電話訂位。

納達吉的付款方式接受刷卡、現金、Apple Pay、Samsung Pay和街口支付，但不接受Line Pay。

納達吉印度料理的老闆是家鄉在印度東部加爾各答的印度華僑，因為曾待過五星級飯店，所以在想開印度料理時，便決定將餐點跟整個用餐體驗更精緻化，提供精製創意印度料理和客製化服務，讓每個大人、小孩、老人家都可以吃得開心。

納達吉印度料理結合創新和傳承，會感受到印度料理的獨特魅力，卻又多了分高級餐廳的享受感，讓人不僅滿足於美食，更沉醉於其中的情調與氛圍。

納達吉印度料理有提供兒童椅和兒童餐具，但基本上不能帶寵物用餐，但若比較乖且不會亂吵的寵物、放在寵物籃就可以跟店家商量，平日用餐的話店家其實是較有彈性的(詳情請洽店家)。

後面用餐區包廂旁的角落有個紅酒櫃。

納達吉印度料理有供應多種飲料，除了有四種口味的印度優格及可樂、汽水之類的軟性飲料，還有提供礦泉水、果汁以及多種茶飲，用餐時若想要喝酒的話除了可點台灣金牌啤酒、海尼根、可樂娜之外，還有印度精釀啤酒，店裡也有提供單杯烈酒喔！(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

納達吉餐廳裡有個可容納8、9人包廂，氣氛溫馨又具有異國情調，真是為小型聚會而設的完美場所！無論是家人團聚、朋友慶生，還是同事們來這聚餐都非常適合。

全餐廳包場門檻是8萬元，訂包廂低消是1萬2千元，想包場或使用包廂都需要事先預訂。

一般的印度料理可能比較像小館，擺盤、氛圍都沒有很講究，納達吉擺盤和料理手法都比較細緻，不光餐點有很多種選擇、還可以客製化料理，能針來的客人做推薦菜色。

印度人來能享受味覺濃厚的正宗印度風味。台灣人點餐時也可以特別跟店家吩咐調整辣度，當然有些菜本身就有辣度，所以可能無法完全去辣喔！

從坐下來後就能感受到一種獨特的儀式感！桌上擺放著細緻的餐盤、餐巾及刀叉，就像在高級西餐廳一樣。

服務生還會在入座後，禮貌地送上一杯清涼的開水，這種結合了西餐禮儀的細膩服務，也讓用餐時的心情隨著提升了好幾個檔次。

有人說要判斷餐點的乾淨程度，最簡單的方法就是看看廁所。

而納達吉的廁所不僅乾淨得一塵不染還充滿特色，就像進入明星化妝室一樣。牆上裝飾著雅致的鏡框，柔和燈光映照出一種溫暖的氛圍，讓人不禁多照幾張自拍。

爆漿脆球。

這樣一份有4顆爆漿脆球，這種被稱為巴尼布里的印度脆球，是全印都會吃的印度街頭。巴尼”代表水、而“布里”則是指薄脆的餅。別看圓滾滾的印度脆球外型很像可愛的QQ球，但吃起來口感可不一樣喔！

印度每一個地方喜歡的口味不同、印度脆球的內餡也都不一樣，沙拉的部份印度南部比較喜歡加優格，西部的話則喜歡加馬鈴薯，老闆印度東部的家鄉會用蠻有營養的鷹嘴豆，所以這碗沙拉有放了鷹嘴豆、番茄、洋蔥、黃瓜，還加了檸檬汁及很多的香料去調製。

上面這個印度脆球是全麥做的，外層金黃酥脆、裡面是空心的，印度人會用拇指去敲，因為臺灣人比較不習慣用手，所以特別準備小湯匙讓人慢慢敲破。而敲這脆球也是有一個技巧，雖然中間有一個線但不能敲打到側邊、要從上面敲打。

敲打印度脆球的過程還蠻有DIY的樂趣，而且因為餡料和香料水是分開的，即使顧著聊天談笑也不怕餅球變得潮濕軟掉，依然能享用到酥脆的口感。

底下是羅望子、薄荷、香菜調製的香料水，道地的吃法是直接倒在球裡。

老闆則是將脆球跟內餡分開來上。客人要先喝那杯香料水或倒在裡面都可以，就以自己喜歡的方法吃就好了。

輕輕咬下去時脆皮會瞬間破裂，接著會感受到裡面清新沙拉的滋味，裡頭的鷹嘴豆、番茄、洋蔥和黃瓜相互交融，讓每一口都充滿了豐富的層次感。

底下那杯香氣四溢的綠色香料水則讓整個口感添增了清新的酸爽，酸甜清爽的滋味與脆球的酥脆口感相得益彰，每一口都是味蕾的享受！

窯烤紅香料去骨雞腿肉。

坦都窯烤是種特製的圓形烤爐、利用超高的溫度來窯烤。納達吉為了烹飪窯烤，老闆還使用印度運來的烤爐，這次搬家還用吊車且改門才將烤爐放進廚房。這道窯烤雞腿是前菜，印度窯烤裡面這個是紅香料賣的最好，據說是排行第一名的熱銷商品。

旁邊擺盤的醬汁有黑色羅望子醬和綠色薄荷醬，羅望子醬有加藍莓、黑莓和葡萄乾中和酸度，綠色醬則是以新鮮薄荷製作。

印度人很愛吃雞、印度的國旗是紅白綠三色，所以他們有特製三種顏色的優格醬來醃雞腿。別的餐廳只有窯烤紅香料雞肉，只有在納達吉才可以吃得到紅白綠三種顏色的香料烤雞。

白色香料是優格跟腰果製作，綠色香料Haryali(意思是四種綠色)適用菠菜、薄荷、香菜跟綠色的辣椒調製，紅色香料是用紅香料、辣椒粉與優格一起醃製一晚。白色的烤肉不辣，紅色的烤肉微辣、綠色的烤肉較辣，三種都有不同的口感和風味。

這道經典印度料理烤得外酥裡嫩。雞腿肉以香料醃製後再做窯烤，散發出迷人的煙燻香氣，紅香料帶來些微辣感但又不會過於刺激，每一口都是鮮嫩多汁且可感受雞肉的鮮美和香料的深度，讓人不由自主地想一口接一口。

印度紅香料窯烤雞腿肉直接單吃會感受到純粹的原汁原味，也能加一點檸檬汁來嚐嚐。檸檬的酸味能夠平衡香料的濃郁，加了檸檬汁的紅香料雞腿肉則增添了清新的對比口感、吃起來風味也很迷人。

石斑魚咖哩。

因待過五星級飯店的老闆知道臺灣人喜歡怎樣的肉、怎樣的魚，深知台灣人很愛吃海鮮、所以特別研發出很多海鮮料理，石斑魚、馬頭魚、大明蝦、北海道干貝、小卷…通通都有，也因為海鮮很多，很多客人喜歡來他們的餐廳，老闆還很自豪：他們是海鮮咖哩最多的印度餐廳。

外國人跟印度人覺得鱸魚就很好，特別是意大利人法國人覺得海鱸魚就很好，而臺灣人喜歡石斑魚，石斑魚咖哩和馬頭魚咖哩都很受歡迎。

而且很多印度餐廳的咖哩醬都是用同樣的底換不同的肉而已，他們是會跟著不同的肉品調製不同的咖哩。

點羊肉咖哩會用羊骨頭熬，點牛肉則會配牛高湯做的咖哩，點雞肉會加用雞骨頭熬的咖哩，而他們海鮮咖哩的醬還很費工，特別選用龍蝦殼和明蝦殼先醃製再加入香料烤製、之後再經過精心熬煮，醬汁濃郁而豐富，與其他餐廳用雞湯來做海鮮咖哩很不同喔！

精心製作的海鮮咖哩醬每一口都散發著濃郁的海洋氣息，咖哩醬擁有滑順的口感，能吃到海鮮的鮮甜也有香料的複雜層次，石斑魚的肉質鮮嫩，吸附著醬汁，讓每一口都帶著濃濃的海鮮風味。

魚肉的柔滑與咖哩的香濃交織在一起，仿佛在舌尖上演一場味覺的交響曲。不僅讓人享受到咖哩的獨特魅力，還讓石斑魚的鮮美得到了完美的詮釋，真是一道讓人忍不住想要再多來幾口的美味佳餚！

香料燴羊膝咖哩。

這一道是肉品咖哩裡面最受歡迎的燉羊膝，因為印度人喜歡吃窯烤雞但是較少吃雞肉的咖哩。如果要點咖哩而不是吃素的話，點羊肉的機會就非常大！

主廚用了比較好的羊膝蓋的部分，且用黑豆蔻、丁香、肉桂及番茄做了一個很傳統道地的咖哩醬。

有些印度餐廳是用香料粉加一些所謂的新鮮食材去做料理，但他們每個細節都很講究，連醬料都堅持以新鮮原型食物自己製作。

他們的咖哩醬都是用新鮮香料熬製的，辣度很溫和不會嗆，辣度會把香料的特色更引出來而且是慢慢上來的喔！

這道咖哩有著濃郁的肉香和香料氣息，羊膝肉被煮得軟嫩入味，幾乎入口即化。咖哩醬汁濃郁而香辣，每一口都充滿深層的香料風味，搭配著軟糯的羊膝肉，簡直是人間美味。

大蒜香菜烤餅。

烤餅是印度料理中不可或缺的主食，一般的烤餅只有放麵粉、水跟鹽巴製作，而他們所有的餅除了是全麥製作以外還有放新鮮的牛奶。所以原味烤餅跟大蒜香菜烤餅都很受歡迎。

想吃重口味的我們點了最受歡迎的大蒜香菜烤餅，上面的大蒜是用新鮮的大蒜去用的而不是塗大蒜抹醬，烤餅香氣十足，剛出爐時酥脆的邊緣散發著濃郁的大蒜和香菜味，外皮酥脆、裡面鬆厚軟Q，鹹香的烤餅還會越嚼越香。

除了單吃之外也很建議撕下一小塊來蘸咖哩，香脆又不失柔軟的烤餅不僅提升了咖哩的風味，咖哩也讓烤餅的香氣變得更加迷人！

因為太喜歡香料燴羊膝咖哩的醬汁，用完餐後我們還請餐廳幫我們打包剩下的醬汁、打算之後回家配飯用！

牛奶燉米布丁。

米布丁是老闆的家鄉加爾各達最出名的甜點，米布丁他們用加香料、玫瑰水、牛奶跟印度生米下去燉煮出來的，因為加了薑黃粉所以外表黃黃的，上面還加了蔓越莓跟杏仁片裝飾。

米布丁口感細膩柔滑，上面搭配的蔓越莓和杏仁片更能增添風味。米粒在口中爆發出濃濃的奶香，吃起來QQ類似西米露的口感，甜而不膩的好吃甜點讓人吃過一次便愛上。

印度奶茶焦糖布蕾。

看似一般的烤布蕾，但卻是用印度的香料、荳蔻、肉桂做內餡的特別甜點。這是他們自己研發的口味，目前在外面應該是是吃不到的。

這道別具創意的焦糖布蕾外表微焦酥脆，裡面的軟綿內餡有濃郁的奶香與印度香料的辛甜，豆蔻、肉桂和薑的香味在口中交織，能感受到很奇妙的口感層次，每一口都能品味到溫暖的異國風情。

芒果拉昔。

芒果拉昔是用店家自己用新鮮優格再加上芒果醬做的，這款芒果拉昔口感濃郁滑順，每一口都像是在吃芒果奶昔般清涼，微酸的優格搭配芒果的香甜，口感超好。除了很解渴也是適合飯後飲用的好喝飲品。

印度香料奶茶。

除了芒果拉昔之外，餐後也很適合點印度香料奶茶，這兩樣飲料在印度餐廳很受歡迎。印度香料奶茶要加帶有焦香味的二砂糖更對味，店裡也有賣冰印度香料奶茶，點冰的時他們還會把糖先加好。

外面賣的印度拉茶感覺跟一般奶茶沒有太大差別，而這款印度香料奶茶口味跟印象中完全不同，強烈建議要加二砂糖再喝！

雖然剛開始可能會很訝異怎麼會有這種沒喝過的味道，但卻會越喝越順口，加了荳蔻、肉桂、薑的印度香料奶茶有一種溫暖的清香，冬天喝會覺得暖胃又暖心喔！

我們是剛開店的時候去用餐的，所以能拍到餐廳較少人的樣子，在用餐時能感覺週邊用餐的人漸漸地多了起來，生意很不錯耶！

這裡的每一道菜都不只是填飽肚子，也像藝術品一樣能讓人慢慢品味、回味無窮。而且用料豐富、實在的料理不僅能吃得飽還能吃得安心，因為每一口都是原型食材製作，這樣的料理不僅滿足味蕾還兼顧了健康。

來納達吉不僅僅是吃飯而已，在這樣的環境中賓客們能感受到儀式感的提升，品味到每道料理背後的故事。不緊滿足了味蕾，更是一種沉浸式的文化體驗，讓顧客們都能深刻體會到印度文化的特別與西餐高雅儀式感的交融。

納達吉印度料理餐廳連醬料都是精心熬製，每道現做的料理都有別處吃不到的美好風味，選擇很多且有葷有素還可客製化調整，無論是肉食愛好者還是蔬食派都能找到喜歡吃的，重要的是不管點什麼都不踩雷，加上裡面的環境寬敞又舒適、氣氛超好，隨手一拍就是美照，加上交通超方便，要宴會包場也很適合，能一次滿足聚餐、拍照、吃美食的多種願望。喜歡異國美食的朋友很推薦跟納達吉印度料理訂位喔！

納達吉印度料理餐廳

地址：台北市信義區基隆路一段127號

電話：02-27485777

營業時間；週二~週日11:30–14:30、17:30–21:30(週五11:30–14:30)，週一公休

粉絲團：https://www.facebook.com/NatarajIndianCuisineTaipei

線上訂位：https://inline.app/booking/-MmzrEDGvcD0NxMy-O0C:inline-live-2/-MmzrERt3CgX8U3PuJrL?language=zh-tw

文章轉自 信義區印度餐廳-市府捷運站納達吉印度料理，可宴會包場的台北印度料理，台北客製化印度料理(納達吉印度料理菜單、訂位) - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑