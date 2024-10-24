現在婚禮都那麼精緻的嗎～露天大草地、漂亮燈飾、鮮花、西式純白系😍一切都顛覆我對婚宴的印象呢！！

▼表弟和弟妹的結婚照&全家福照，連相片也佈置得這麼漂亮，愛了愛了❤️ ❤️

▼Drink Bar調酒師現場特調雞尾酒，喜宴未開始就微醺～

▼這場喜宴好像是洪廚辦的，前面氣氛感覺很棒，讓我們也很期待菜色！

▼阿伯阿嬸他們也都開始喝了🤣

我剛好坐在外燴工作區附近，香味一直飄來，好香好餓呀，我腳也不自覺走到辦桌後場…

▼原來是這個大蒸籠在蒸東西，難怪這麼香！！

▼後場非常壯觀，一大～桌子菜色，我遠遠觀看辦桌人員忙碌又不紛亂的工作身影，手上也有戴手套很衛生，感覺經驗豐富呢！專業！

沒多久傳來主持司儀說婚宴即將開始，我趕緊跑回座位🤤準備開吃囉。

珍菌地雞魚翅風味鍋

▼第一道菜很特別，不是開胃冷盤，而是雞湯！後來問我表弟，原來是象徵「起家」台語的諧音，吃雞起家！這還是我第一次聽到呢～好吉利的意涵！

▼雞湯滿滿的海料魚翅，隨手一撈就是一大片，吃得好幸福呀🥰

▼餘光瞄到辦桌人員推著餐車和草皮奮鬥，餐點端到我們桌上居然一點湯汁都沒灑，好功力！

手作長春捲

好清爽的擺盤，這個水藍真的是畫龍點睛，前菜的輕盈氛圍營造的很好～

醬佐翡翠螺

竹子做的叉子，形狀好像一個個愛心❤️這大概是我吃過最漂亮的螺肉了！

醋みそ(味噌)中卷

小卷味道好鮮好爽口，原來還可以搭配蘋果醋味噌醬，吃喜宴居然讓我學到了！之後回家來試試看，不過應該沒辦法調的這麼好吃，畢竟喜宴主廚是專業的嘛。

碧綠東坡肉

東坡肉上菜～開始大魚大肉啦！

眼尖的我也注意到送菜人員有戴手套，整潔滿分good、good。

▼這肥嫩肥嫩的豬皮，入口不油膩，瘦肉也是一夾即化，愛吃的人可真不少～

響螺珊瑚貝

這黑醋醬淋得好藝術，搭配白色瓷盤充滿西餐感，涼拌貝肉和蔬菜，很喜歡這種清爽感。

漁師刺身の鮮饗宴

這這這生魚片也太美了吧😍我連吃飯店都沒看過這麼美的擺盤，居然在辦桌吃到！晶瑩剔透的圓盤冰，彷彿在說月圓人圓滿～而且上面的花是鮮花！好美呀！

▼生魚片也是有厚有新鮮。

▼這場婚禮還有個很有趣的地方，新郎新娘兩人自己坐！可以觀看全場，又可以吃得盡興，這樣安排挺不錯的耶！

▼於是也誕生了專屬服務管家～專門幫新人們上菜、桌邊服務。

▼連餐點也是精緻的單人份，辦桌主廚也太厲害了，根本就是在吃西餐套餐，完全顛覆我對傳統喜宴的想像！

▼白蘿蔔捲鮮鮭魚，精緻、小小一口也不會破壞唇妝。

▼現榨果汁會一直補，喝完就跑去拿一壺～我自己就喝了好幾杯，果汁富翁🍹

鮑魚田樂燒進級職人壽司

✨ ✨同樣讓人驚呼的擺盤～連我弟也要端起來合拍一張！

▼一人一顆鮮嫩鮑魚，搭配滿滿料的壽司捲，吃起來飽足又爽口！

黑潮珍珠龍蝦蒸金銀蒜

龍蝦人人有份，肉彈飽滿，好鮮！

海大蝦現煎南瓜醬

海大蝦也是一人一盤，光擺盤就超費工！蝦肉很甜，搭配南瓜醬剛剛好的清爽。

龍膽石斑櫻桃鴨牛蒡壽喜燒

又是龍蝦、又是龍膽石斑，今天吃海鮮吃得好滿足❤️

而且每道菜葷素搭配恰到好處，已經吃過半場了，卻也不顯膩口，越吃越順口就是指這樣子吧！

八寶玉露海鮮羹

怎能少了這道經典辦桌手路菜～鮮美魚翅海鮮羹，滿滿的料，湯頭喝起來濃郁又爽口，讓大家也是一碗接一碗！

後面吃得太開心，漏掉兩道還有果盤忘記拍照，不過看前面菜色這樣，應該也能想到一樣是很精緻又豐盛！

今天這場婚禮對我來說很創新，無論是佈置或是菜色，都很有新鮮感！想當初我結婚時可是大紫千紅，非常傳統～現在年輕人可真懂～尤其是辦桌菜色讓賓主盡歡，不僅美味、擺盤美還兼顧主人家面子，讓我都想再辦一次婚禮了！

我也找表弟要到了辦桌的電話，立刻加入口袋名單，大家需要辦桌外燴廠商也可以參考看看～

洪廚喜宴

地址：台南市柳營區雙和路51號

電話：06 622 3925

營業時間：10:00-21:00

粉專：https://reurl.cc/GAoA3y