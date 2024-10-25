「 和牛賀日本和牛炭火燒肉專門店」位於高雄美術館區，那裏可說是美食一級戰區

對「和牛賀」並不陌生，之前有到台中分享用過餐，食記：台中大墩店-和牛賀➛日本和牛炭火燒肉專門店

這次點了經點自烤和牛盛合、 極品自烤豚肉盛合 ，雖然是套餐但餐點不令人失望，有數道精緻美味的前菜

肉品當然是重點…份量上不少，肉質佳…我們兩大兩小點了兩份餐也是吃飽飽…

為什麼高雄有那麼多好吃的餐廰呢?! …和牛賀也要來新竹開分店嗎?

記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營

高雄-和牛賀日本和牛炭火燒肉專門店

和牛賀引進日本各產區A5和牛，堅持B.M.S 10級以上最優品質，並且保證產地直送，品質認證、衛生控管

之前有到過 「台中大墩店-和牛賀➛日本和牛炭火燒肉專門店」用餐 (台中目前停業)

對和牛賀套餐印象是肉的份量好多、雞湯好濃…

而現在套餐內容與之前略有不同…比較多元化…豐富多樣精緻前菜，

肉品品質優但份量沒有那麼驚人…，但覺得各有好壞…喜歡吃肉肉的朋友可能會比較喜歡肉多

停車資訊

附近停車場 -北三馬卡停車場

停車場地址： 高雄市鼓山區美術北三路215號

店內環境

進入前會看到各項和牛證書與和牛產地小旗子

和牛賀的座位都是採包廂式…

若是點單價較高的套餐會全程由專人代烤

包廂的名稱都是以和牛產地命名

我們被安排在「宮崎」包廂

菜單頁數有些多…放在食記後方

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我們點了：經典自烤和牛盛合、極品自烤豚肉盛合、單點可樂一杯

➤ 經典自烤和牛盛合 2280+10%/一人 ， 平日中午每人優惠200元 (2080元+10%)

➤ 極品自烤豚肉盛合 1380+10%/一人 ， 平日中午每人優惠200元 (1180元+10%)

套餐皆含：前菜、主餐、飯食、醋飲、湯品、甜點、飲品

【經典自烤和牛盛合】

前菜：木盒先付( 日本A5和牛香腸、麻辣牛筋、 自製小菜兩種 )、 煙燻和牛蔬食沙拉捲、 海膽生牛肉 、主廚特製料理

主餐： 極上澳洲厚助牛舌-薄切 、 日本A5和牛盛合-四種部位、 紐約客SHABU SHABU 、西班牙伊比利豬肋條、烤蔬食小盛

飯食(澎湖火燒蝦釜鍋飯) 、醋飲、湯品、甜點、飲品

【極品自烤豚肉盛合】

前菜：木盒先付、主廚特製料理

主餐： 西班牙伊比利豬肋條 、 西班牙伊比利豬松阪 、 西班牙伊比利豬梅花排 、台灣士雞腿肉、 宜蘭櫻桃鴨

海鮮綜合盤（生食干貝/草蝦/鮑魚） 、烤蔬食小盛

飯食( 澎湖火燒蝦釜鍋飯)、醋飲、湯品、甜點、飲品

點好餐，服務生送上茶、醬料

醬料 - 烤肉醬、蔥鹽、檸檬汁

茶 - 杉林溪烏龍蒸茶

喝起來很順的烏龍茶…不會有苦味或是澀味

小孩點的可樂

和牛賀是採木碳加熱

(和牛盛合) 木盒先付( 日本A5和牛香腸、麻辣牛筋、 自製小菜兩種 )

自製小菜 - 醃蘿蔔、韓式泡菜

日本A5和牛香腸

麻辣牛筋

(豚肉盛合) -木盒先付 ( 醃蘿蔔、韓式泡菜、干貝、豆干)

這豆干滷的超入味…而且口感也不會硬硬的…好好吃!!

(和牛盛合) 煙燻和牛蔬食沙拉捲

煙燻和牛蔬食沙拉捲

(和牛盛合) 海膽生牛肉

超奢華的 「海膽生牛肉 」- 日本A5和牛、海膽、鮭魚卵、魚子醬

超鮮甜的組合…連霏仔都說好好吃

(和牛盛合) (豚肉盛合) 主廚特製料理 - 胭脂蝦鮮酥脆餅

胭脂蝦鮮酥脆餅

胭脂蝦鮮酥脆餅

(和牛盛合) 主餐肉品端上桌時…會順道端上這次肉品產自那個縣的牌子

今天提供的日本和牛為信洲(長野縣)牛肉

和牛盛合 - 日本A5和牛盛合-四種部位 ： 鯉魚管、小菲力、三角肩小排、前腿心

鯉魚管接近牛屁股的部位，小菲力、三角肩小排、前腿心皆為靠近前腿肉

和牛為信洲(長野縣)牛肉雖然不是三大名牛，但肉的品質也還不錯…

一旁有附上昆布鹽…幫助解膩

烤和牛肉前記得先用和牛油塗在烤盤上…增加牛肉的香氣

(和牛盛合) 極上澳洲厚助牛舌-薄切

這個套餐可以吃到日本和牛、澳洲和牛牛舌…也可以吃到「 西班牙伊比利豬肋條 」

西班牙伊比利豬肋條 口感上較有嚼勁…也有豬肉香氣

豚肉盛合 - 西班牙伊比利豬肋條 、 西班牙伊比利豬松阪 、 西班牙伊比利豬梅花排 、台灣士雞腿肉、 宜蘭櫻桃鴨

豬肉套餐份量看起來比牛肉還多吧!

西班牙伊比利豬梅花排 …份量很大飽足感十足

豬肉的都不會有腥味…很好吃

西班牙伊比利豬肋條

西班牙伊比利豬松阪

(和牛盛合) (豚肉盛合)烤蔬食小盛 -杏鮑菇、櫛瓜、山藥

這是兩份套餐的量

飯食可以選擇： 台灣屏東萬丹春日米釜鍋飯 (二人份)，或是加價

澎湖火燒蝦釜鍋飯 +120元 (二人份) or 台灣士雞腿肉釜鍋飯 +90元 (二人份)

手切日本和牛肉燥飯 +90元 (一人份) or 日本和牛油月見拌飯 +50元 (一人份)

我們選擇了 「澎湖火燒蝦釜鍋飯 」加價120元 (二人份)

澎湖火燒蝦釜鍋飯

適中的蝦味悶進飯裏，覺得這裏的功夫更好…因為飯不會軟軟爛爛的，真的蠻好吃的哦

用餐過程送上冰沙解膩…

這是當季水果製作的冰沙 - 紅心芭樂冰沙…很特別對不對

(豚肉盛合) 海鮮 -生食干貝、草蝦、鮑魚

海鮮新鮮並且也都蠻大隻的

(和牛盛合) 紐約客SHABU SHABU

套餐最完美的ending …紐約客SHABU SHABU

相信愛和牛的朋友都不陌生…這是另一種享受，之前在

▪︎ 沖繩國際通燒肉-極上燒肉LOUNGE 神樂 - 焼すき 烤壽喜 ¥980 (兩份)

▪︎ 竹北-老乾杯(喜來登店) - 紐約客壽喜涮涮燒 為360+10%元

也都吃過類似的燒肉料理方法

把紐約客先沾醬…並由專人代烤

對了，在和牛賀單點一份為690元…平日特價390元~~

看來點套餐真的划算許多吧

烤熟之後再沾生雞蛋一起吃

有時…再多的言語是多餘的，霏霏咬下一口後直接比讚

紐約客SHABU SHABU有香濃的奶油香氣和牛，再加上和牛賀特製燒肉醬提出和牛美味，

陸某與霏：真的很好吃!!

湯品為 「姬松茸雞湯」

店家為現沖湯品，但覺得這個湯的雞腥味較為明顯 >

所以接受度沒有很高

套餐的最後是「綿密霜淇淋」做最後的結尾…

印象中是烏龍茶霜淇淋…

這是第三次到訪和牛賀，之前都是到台中店…台中店的和牛份量真的蠻驚人的

食記：台中大墩店-和牛賀➛日本和牛炭火燒肉專門店

而高雄店則是有多元化的餐點、好吃的和牛、最後的紐約客SHABU SHABU更是讓人留下美好的endig

和牛賀菜單

取自官方臉書：https://www.facebook.com/wagyuga/menu/?id=100063855821759&sk=menu

和牛賀菜單 - 各項殊榮

和牛賀菜單 - 日本和牛的分佈

其中 和牛賀有拿到合作的：神戶、鳥取、熊本、宮崎、大分、飛驒、位台、前沢、秋田、

和牛賀菜單 - 牛肉部位介紹

和牛賀菜單 - 壽星活動

當月壽星 - 每桌可享9折優惠，贈送肉盤(伊比利豬)

當日壽星 - 每桌可享85折優惠，贈送肉盤(伊比利豬)

含壽星滿四位送義大利希蕊氣泡酒

四人同行一人免費需消費四套套餐，而生日優惠活動不適用於商業午餐

和牛賀菜單

和牛賀菜單 套餐 -

最稀有佈位和牛盛合 3280+10%/一人 (一頭牛只有十分)(專人代考)

套餐含前菜、主餐、飯食、醋飲、湯品、甜點、飲品

和牛賀菜單 套餐 -

夏多布里昂和牛盛合 2880+10%/一人 (專人代考)

套餐含前菜、主餐、飯食、醋飲、湯品、甜點、飲品

和牛賀菜單

和牛賀菜單 套餐 -

經點自烤和牛盛合 2280+10%/一人 ， 平日中午每人優惠200元 (2080元+10%)

套餐含前菜、主餐、飯食、醋飲、湯品、甜點、飲品

和牛賀菜單 套餐 -

超值自烤和牛盛合 1880+10%/一人 ， 平日中午每人優惠200元 (1680元+10%)

套餐含前菜、主餐、飯食、醋飲、湯品、甜點、飲品

和牛賀菜單 套餐 -

極品自烤豚肉盛合 1380+10%/一人 ， 平日中午每人優惠200元 (1180元+10%)

套餐含前菜、主餐、飯食、醋飲、湯品、甜點、飲品

和牛賀菜單 - 肉片單點

和牛賀菜單- 肉片單點

和牛賀菜單 - 肉片單點

和牛賀菜單

和牛賀菜單 - 牛舌、和牛料理

和牛賀菜單 -海鮮、其他肉品

和牛賀菜單 - 手切日本和牛肉燥飯

和牛賀菜單 - 蔬菜、湯類

和牛賀菜單

和牛賀菜單 - 主食、冰淇淋

和牛賀菜單 - 飲料、酒類

(開車不喝酒、喝酒不開車)

和牛賀菜單 - 生啤酒

高雄餐廰食記：

高雄-Smile One精緻涮涮鍋✔高雄福華大飯店30樓景觀餐廰✔精緻鍋物

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲超夠味

高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓浮誇系美食吃到飽

高雄左營-銅花精緻涮涮鍋✔火鍋界的LV ✔專業服務 ✔食材高檔 ✔金箔粥