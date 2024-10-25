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台中最新景點│奶油飯店BUTTER HOTEL│奶油黃復古美式飯店 │只開放下午時段│試營運免費參觀招待餅乾和茶飲│台中打卡景點推薦

大海愛上藍天 人氣：40
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1741篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 西區

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來台中一定要來奶油飯店！這是一間由but.we love butter打造的飯店探索體驗館，看外觀真會讓人誤以為是間飯店，獨棟4層樓奶油色復古美式建築，外型超美的，但只能參觀、不能住啦。從地下一樓到三樓空間不僅免費開放參觀，還招待奶油餅乾和一杯茶飲，也太好了吧～難怪就算排隊，大家還是想前來一睹風采，，一棟4層樓的奶油色建築佇立在街角，牆面上有英文標語，充滿濃濃美式風格。

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奶油飯店就位在民權路街角，奶油色建築，牆面上有英文標語butter Hotel，整棟充滿濃濃美式風格。

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奶油飯店其實來自台北知名喜餅品牌「but.奶油甜點」的分店。

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現場發放號碼牌，每組體驗限時40分鐘，12:50開始發號碼牌，13:00開始開放，最晚報到時間16:50

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一樓美拍場景：看到各式各樣美美有創意的黃色洗衣機。

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一進來有人解說及先看影片，希望你以來到飯店的求職者身份開始參觀～影片分享

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換好制服準備上工了～

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裡面居然有個Check in 櫃台，房間鑰匙牆，別忘了來報台實習一下～

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入場動線建議：一樓參觀完-先到地下室B1-再搭電梯到三樓-走樓梯到二樓-最後回到一樓從櫃檯旁出口離開。

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接著我們往地下一樓，這裡居然有好幾個電梯，猜猜那個才是真的電梯可以搭乘？

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沒想到連電梯裡面都超有創意。

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可以直接坐到3樓

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3樓：321奶油浴場：以羅馬浴場為靈感打造而成。

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這裡就是試吃奶油餅乾的地方，現場提供半塊太陽奶油餅乾，好好吃喔，難怪每個人吃完幾乎都外帶一盒回去。

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太陽奶油餅乾只有台中限定，裡面有蜂蜜和奶油與古法敖製純正麥芽製作，外酥內軟，一口咬下幸福的滋味～ 

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現場佈置像浴場一樣，還有毛巾，超舒壓的～影片分享

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連茶杯都好精緻，喝起來別有風味～ 

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每個場景都超好拍的，喜歡拍照的一定要來。 

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二樓像飯店走廊，可以從房間門小洞窺視裡面究竟有什麼，引發人的好奇心。 

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4樓999必須預約才能前往。 

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這裡真是好玩好吃又好買，下次來台中，別忘了來奶油飯店探險參觀喔～ 

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奶油飯店：台中市西區民權路217巷18號；營業時間：平日：13:00-18:30；假日：13:00-17:00（周一公休）

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