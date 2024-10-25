來台中一定要來奶油飯店！這是一間由but.we love butter打造的飯店探索體驗館，看外觀真會讓人誤以為是間飯店，獨棟4層樓奶油色復古美式建築，外型超美的，但只能參觀、不能住啦。從地下一樓到三樓空間不僅免費開放參觀，還招待奶油餅乾和一杯茶飲，也太好了吧～難怪就算排隊，大家還是想前來一睹風采，，一棟4層樓的奶油色建築佇立在街角，牆面上有英文標語，充滿濃濃美式風格。
奶油飯店就位在民權路街角，奶油色建築，牆面上有英文標語butter Hotel，整棟充滿濃濃美式風格。
奶油飯店其實來自台北知名喜餅品牌「but.奶油甜點」的分店。
現場發放號碼牌，每組體驗限時40分鐘，12:50開始發號碼牌，13:00開始開放，最晚報到時間16:50
一樓美拍場景：看到各式各樣美美有創意的黃色洗衣機。
一進來有人解說及先看影片，希望你以來到飯店的求職者身份開始參觀～影片分享
換好制服準備上工了～
裡面居然有個Check in 櫃台，房間鑰匙牆，別忘了來報台實習一下～
入場動線建議：一樓參觀完-先到地下室B1-再搭電梯到三樓-走樓梯到二樓-最後回到一樓從櫃檯旁出口離開。
接著我們往地下一樓，這裡居然有好幾個電梯，猜猜那個才是真的電梯可以搭乘？
沒想到連電梯裡面都超有創意。
可以直接坐到3樓
3樓：321奶油浴場：以羅馬浴場為靈感打造而成。
這裡就是試吃奶油餅乾的地方，現場提供半塊太陽奶油餅乾，好好吃喔，難怪每個人吃完幾乎都外帶一盒回去。
太陽奶油餅乾只有台中限定，裡面有蜂蜜和奶油與古法敖製純正麥芽製作，外酥內軟，一口咬下幸福的滋味～
現場佈置像浴場一樣，還有毛巾，超舒壓的～影片分享
連茶杯都好精緻，喝起來別有風味～
每個場景都超好拍的，喜歡拍照的一定要來。
二樓像飯店走廊，可以從房間門小洞窺視裡面究竟有什麼，引發人的好奇心。
4樓999必須預約才能前往。
這裡真是好玩好吃又好買，下次來台中，別忘了來奶油飯店探險參觀喔～
奶油飯店：台中市西區民權路217巷18號；營業時間：平日：13:00-18:30；假日：13:00-17:00（周一公休）
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