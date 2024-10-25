發酵食物，舉凡味噌、納豆、米糠醃菜等，都是日本餐桌上屢見不鮮的常客，而許多研究報告也指出，日本人健康長壽的秘訣，似乎也和這些發酵食物大有關聯。

其中麴菌所製成的調味料，除了能取代鹽、糖、味精等調味料，增添食物風味外，還有軟化肉質的功能。「Mura邑居酒屋」的餐點即以此為主打，將鹽麴、醬油麴、味增等麴菌大量入菜，鹹中帶甜的滋味讓人有種坐在日本家常食堂吃飯的錯覺，店內也不乏日本人來品嚐這濃濃的家鄉味。

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林森北路商圈一帶，日式居酒屋林立，「Mura邑居酒屋」即是其中一間。

不要看門口有著開幕花籃，就以為它是新參戰的一員，其實「Mura邑居酒屋」已經是常駐四年的老面孔，於今年六月重新整修，讓消費者有更好的用餐感受。

內部空間寬敞，座位數多，明亮感也是許多居酒屋少見的，反倒比較像是日式料理店；而且因為店內未販售串燒類食物，所以店內也沒有不適油煙味，是非常加分的一點。

牆面以酒瓶做擺飾，而這些日本酒當然也能在「Mura邑居酒屋」喝到。

如果隻身前往，吧台則是最佳選擇。

順帶一提，「Mura邑居酒屋」即使平日晚間用餐時段也幾乎客滿，更不用說週五週六更是一位難求，但出餐速度卻超快，完全打破我對於居酒屋的印象，值得嘉許。

裏頭還有需脫鞋的榻榻米座位，素雅的淡木色很是舒適，而座位間隔的竹簾不僅帶有日式風情，也兼具隱私功能。

除了菜單上的長駐菜色之外，小黑板上也會有限定菜色可供點選。

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▲小菜 $100/人

「Mura邑居酒屋」餐前小菜固定每人收取$100，就像是日本居酒屋會出現的お通し。當天是提供黑鮪魚生魚片，如果不吃生食店家會另外安排餐點。

論生魚片本身，雖說我平常不吃生食，但黑鮪魚這高級食材似乎得嘗試一下，搭配煙燻醬油一入口即有濃厚風味，替味蕾暖暖身。

▲冷製鴨肉佐塩麴醬 $280

「Mura邑居酒屋」的人氣主打餐點，是塩麴醬跟鴨肉的搭配，這也是我第一次吃鴨肉冷盤。

麴，是「Mura邑居酒屋」的特色，而鹽麴是以米、麴菌和鹽混合發酵而成，不僅可以作為調味料，如果用來醃製肉品還有軟化肉質的效果。

冷製鴨肉的色澤很美，肉質呈現玫瑰色澤，鴨皮則是烤至焦色。

下方的醬汁即是鹽麴醬汁，口味有點像是帶淡淡甜味的薄鹽醬油，是有深度的鹹味，不會過於死鹹搶了鴨肉風采。

鴨肉本身肉質細嫩，咀嚼時肉汁挾帶獨到的鴨肉香氣，很是滿足。另也可將一旁的蘿蔔泥捲在其中，更添清爽度。

▲明太子蛋捲 $280

如果要我選出最喜歡的「Mura邑居酒屋」料理，蛋捲絕對榜上有名。整卷未切的蛋捲不僅能維持熱度，裏頭明太子也能完整被蛋液溫柔包覆著。

一旁提供木刀分切，切下時可以明顯感受到鬆軟與多汁，剖面能清楚易見明太子蹤跡。

蛋捲本身有著柴魚香氣，鹹度不高，伴隨著淡淡甜味；明太子則是海味滿滿，有著些微的辣度，整體十分好入口，絕對是道男女老幼通吃的料理。

▲烤鰈魚味噌燒 $380

鰈魚肉質十分厚實，口感油滑入口即化激似鱈魚，但再帶點Q度。鹹甜味噌更添烤魚日式風味，沒有魚刺是一大加分。

▲水蓮炒豬肉 $220

以大量蒜泥與自製塩麴拌炒的水蓮，脆口中帶有些許的甜味與蒜香，十分家常耐吃的口味。

▲魷魚炒明太子 $380

飽含海洋鹹鮮的一道菜色，以微辣明太子拌炒燒烤過的魷魚，熟度恰到好處，保有魷魚的Q彈多汁感，伴隨炭烤香氣與明太子鹹香，口感跟口味都超級下酒，連不吃魷魚的男友P都忍不住一口接著一口。

▲醬油麴炸雞塊 $260

醬油麴顧名思義，即是由醬油跟麴菌混合發酵而成，所以兼具鹹味、甜味以及發酵香氣，是傳統日本料理經常使用的調味料。

外皮炸得香酥，一口咬下十分燙口，以醬油麴醃漬的雞腿塊多汁軟嫩，有鹹味但多了層次，是在外頭不易吃到的調味。

▲明太子奶油烏龍麵 $260

烏龍麵、炒麵，是日式居酒屋常見的主食，之前吃過的明太子烏龍麵多半搭配的是蛋黃，「Mura邑居酒屋」則是選擇搭配奶油，這組合是我從來沒有想像過的中西合併口味。

一盤烏龍麵上擺放著粒粒分明的明太子，分量著實不少，食用前要徹底攪拌均勻，下方大量的融化奶油使得麵條不易黏糊結塊，明太子也更能平均的附著在上頭，光是奶油的香氣就讓人忍不住想立刻嚐嚐。

我必須說，奶油醬汁在這道餐點中絕對是一大亮點，甚至超越明太子及烏龍麵本體，一入口是滿滿的滑順感與香氣，隨之而來的才是明太子的鹹鮮與烏龍麵的嚼勁，也由於奶油的過渡，讓明太子辣度與鹹度溫和了不少，整體達到很完美的平衡，建議必點。

▲啤酒 $150

▲和歌山梅沙瓦 $180

目前「Mura邑居酒屋」有舉辦周一至周四特定時間部分酒精飲品第二杯半價的活動，來居酒屋怎麼能少了酒精助興！

生啤是一如既往地新鮮爽口；如果喜歡果實酒，梅酒沙瓦絕對適合你，酸甜又帶有梅子的特殊香氣，清涼氣泡感對我來說絕對是消暑的一大功臣。

【本篇為與Mura邑居酒屋合作文章】

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Mura邑居酒屋 / FB

地址：台北市中山區林森北路119巷36號

電話：02-2511-1577

營業時間：周一至周四17:00-23:50；週五週六17:00-00:50（周日公休）

※備註：酌收10%服務費 / 小菜每人固定收取$100 / 提供Wifi

（用餐日期：2024/9）



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