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新竹市東區【新竹。東門市場】新竹最強布丁就隱身在東門市場裡．艾比兒甜點

安妮貓玩食遊 人氣：8
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窩客好文

安妮貓玩食遊

發表篇數：195篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：

艾比兒甜點-東門三樓
place新竹市東區大同路東門市場86號3樓3120室
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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新竹市東區【新竹。東門市場】新竹最強布丁就隱身在東門市場裡．艾比兒甜點

在「鬧著玩」看到他們去新竹吃到這個好吃的布丁時

想到戶長喜歡吃布丁

有機會到新竹的那天

我就說我想去東門市場

新竹市東區【新竹。東門市場】新竹最強布丁就隱身在東門市場裡．艾比兒甜點

我們在城隍廟吃了午餐之後

散步到東門市場

艾比兒甜點隱身在市場的三樓

需要找一下

不要因為很多店面沒開就以為走錯路

我們到的時候還不到營業時間

已經很多人在外面等候了呢！

店門外的腳踏車是老闆當初走賣時的起家車

為了紀念還安置在店門外

新竹市東區【新竹。東門市場】新竹最強布丁就隱身在東門市場裡．艾比兒甜點

營業時間就寫在腳踏車上展示箱的玻璃上

還畫了他們的店貓

新竹市東區【新竹。東門市場】新竹最強布丁就隱身在東門市場裡．艾比兒甜點

店貓這個時候也被外面的人潮吵醒了

睜著雙眼好奇地看著

應該是在看有沒有熟客😆

新竹市東區【新竹。東門市場】新竹最強布丁就隱身在東門市場裡．艾比兒甜點

新竹市東區【新竹。東門市場】新竹最強布丁就隱身在東門市場裡．艾比兒甜點

因為我們是5口人

所以被安排坐在閣樓

新竹市東區【新竹。東門市場】新竹最強布丁就隱身在東門市場裡．艾比兒甜點

下面的位子也滿了

因為店面不大

所以後面到的客人就需要等待了

左邊的樓梯就是上閣樓的樓梯

很陡

要小心腳步

但小孩們像猴子一樣

一點都沒在怕的

新竹市東區【新竹。東門市場】新竹最強布丁就隱身在東門市場裡．艾比兒甜點

新竹市東區【新竹。東門市場】新竹最強布丁就隱身在東門市場裡．艾比兒甜點

這裡沒有供應飲品

只有戚風、布丁跟烤布雷

新竹市東區【新竹。東門市場】新竹最強布丁就隱身在東門市場裡．艾比兒甜點

但是不用擔心

他們有跟隔壁的瓏之陶合作

有單品咖啡可以點

新竹市東區【新竹。東門市場】新竹最強布丁就隱身在東門市場裡．艾比兒甜點

而且會直接送到位子上

服務真的太貼心

新竹市東區【新竹。東門市場】新竹最強布丁就隱身在東門市場裡．艾比兒甜點

我們點的布丁上場

吃了一口之後

我真的能知道為啥稱之為“新竹最強布丁”了

我是喜歡吃蛋糕的人

但意外的布丁比戚風讓我更喜歡

有機會你們真的應該來吃吃看

新竹市東區【新竹。東門市場】新竹最強布丁就隱身在東門市場裡．艾比兒甜點

吃到一半還有遊戲時間

老闆特地上來跟孩子們玩遊戲

讓這個午後時光充滿趣味

孩子也不會在這裡覺得無聊

新竹市東區【新竹。東門市場】新竹最強布丁就隱身在東門市場裡．艾比兒甜點

可愛的咪咪有機會再來偷摸你

新竹市東區【新竹。東門市場】新竹最強布丁就隱身在東門市場裡．艾比兒甜點

這家就是提供咖啡的瓏之陶

不吃布丁的朋友也可以來這裡喝咖啡

新竹市東區【新竹。東門市場】新竹最強布丁就隱身在東門市場裡．艾比兒甜點

東門市場的一樓最熱鬧

很多餐飲可以選擇

新竹市東區【新竹。東門市場】新竹最強布丁就隱身在東門市場裡．艾比兒甜點

新竹市東區【新竹。東門市場】新竹最強布丁就隱身在東門市場裡．艾比兒甜點

新竹市東區【新竹。東門市場】新竹最強布丁就隱身在東門市場裡．艾比兒甜點

很少見的西藏料理這裡也有

有機會想多來幾次東門市場

總覺得有好多餐廳不能放過啊.....

 

 

 

 

艾比兒甜點

IG：https://www.instagram.com/alexsarah_dessert.dm/

地址：新竹市東區大同路86號 東門市場3樓3120室

營業時間週三、四、日 15:00~20:00 / 週五、六 15:00~21:00 (週一、二公休)

 

 

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