【新竹食記】2025新竹巨城美食懶人包 - 20間巨城購物中心內外附近美食餐廳一次收集

經常在巨城附近吃喝，收集了這幾年的食記整理成懶人包，這次一口氣收集了20間美食餐廳，除了購物中心內的連鎖品牌外，這篇還收錄了巨城附近步行5分鐘左右絕對必吃的好店，像是最近獲得必比登推薦的菜園上海餐廳、禾日香古早味魯肉飯都是近期超有人氣的餐廳，還有裝潢超美食物也厲害的Lady nara 曼谷新泰式料理、JAI宅、微生咖啡、饅饅好食，也歡迎留言分享給我更厲害的美食喔！

巨城內美食

【伊勢路勝勢日式豬排】



伊勢路勝勢日式豬排是來自日本三重縣的品牌，以厚切炸豬排聞名，炸海鮮料理也是店內人氣特色，豬排外酥內嫩，肉汁充分鎖在肉內，內用點主餐還能無限享用生菜絲和白飯，根本是大飯桶的愛店！

詳細圖文介紹：【新竹食記】伊勢路勝勢日式豬排新竹店 - 生菜和白飯可免費續加，豬排外酥內嫩超級厚實

位置：遠東SOGO 3樓

【YAYOI 彌生軒】



YAYOI 彌生軒源自於明治時期東京日本橋，有著一湯三菜的文化，提供丼飯和定食等餐點，點定食白飯、味噌湯、小菜可無限免費續加，CP值非常高，其中名古屋鰻魚飯還能體驗鰻魚三吃，喜歡日式料理的人可以吃看看！

詳細圖文介紹：【新竹食記】YAYOI 彌生軒(新竹巨城店) - 源自明治時期的東京日本橋，一湯三菜無限續加CP值高

位置：Big City遠東巨城購物中心7樓。

【瓦城泰國料理】



瓦城泰國料理是全台最知名最老牌也是規模最大的泰國連鎖品牌，在全台各地有非常多間分店，主打優質用餐環境親切服務，他們首創月亮蝦餅的獨特料理，檸檬魚、綠咖哩、冬粉鮮蝦煲也是經典必吃菜色，特色泰式甜點摩摩碴碴也是飯後搭配超棒的甜點。

詳細圖文介紹：【新竹食記】瓦城泰國料理(新竹巨城) - 全台最知名泰式連鎖餐廳，月亮蝦餅、檸檬魚、綠咖哩都是熱門必點

位置：Big City遠東巨城購物中心7樓。

【Lady nara 曼谷新泰式料理】

曼谷新泰式料理 Lady nara 在曼谷擁有最強網美餐廳的美譽，店內走的是慵懶舒適風，使用籐椅和植物等南洋風格，來到這用餐彷彿真的置身於泰國一樣，它們的輕食、鹹食、甜點和飲料都別具風格特色，很值得來品嘗看看。

詳細圖文介紹：【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO店) - 新竹網美必訪的泰式餐廳，用餐環境超美服務超棒

位置：遠東SOGO 2樓。

【京都勝牛】

京都勝牛是來自京都的炸牛排專賣店，在日本韓國已有高達60多間分店，在台灣的百貨公司購物中心也常常看到這間店的身影，豬排外皮炸得金黃酥脆，豬排口感厚實，麥飯、生菜、味噌湯都可以免費續，帶小朋友吃這個真的很划算！

詳細圖文介紹：【新竹食記】京都勝牛(新竹巨城店) - 來自京都的日式豬排連鎖店，服務好用餐環境優

位置：Big City遠東巨城購物中心7樓。

【點點心】



點點心新竹巨城店是藝人

阿緯創立的品牌，用餐時段生意極好，除了流沙包，蔥油雞扒撈丁、蘿蔔糕、脆皮鮮蝦腸也是店內招牌，店內的氛圍很有一秒來到香港的感覺！

詳細圖文介紹：【新竹食記】點點心(新竹巨城店) - 道地港式點心，造型可愛的豬仔流沙包

位置：Big City遠東巨城購物中心4樓。

【東京純豆腐】

東京純豆腐為日本豆腐鍋第一品牌，店家堅持豆腐每日手工現做現蒸，主打天然新鮮食材，並可客製化湯底辣度。

詳細圖文介紹：【新竹食記】東京純豆腐(新竹SOGO店) - 日本豆腐鍋第一品牌

位置：遠東SOGO B1。

【馬祖新村】

馬祖新村

嚴選食材，堅持新鮮天然手作，他們的車輪餅內餡飽滿，有濃郁卡士達和芝麻香氣，麻吉吃得到QQ的口感，外皮有餅乾的脆度，真的一吃就上癮。

詳細圖文介紹：【新竹食記】馬祖新村(新竹巨城店) - 新推出beard papa's聯名卡士達系列車輪餅

位置：Big City遠東巨城購物中心3樓。



巨城外附近美食

【泰銷魂】

​泰銷魂主打道地泰式料理，最經典的泰式打拋豬、綠咖哩、沙嗲、泰式奶茶都吃得到，義式手工冰淇淋也極為香濃，店內用餐環境寬敞舒適，裝潢充滿前衛設計感與小巧思並充分融合泰國元素，店內還有獨立私人包廂，非常適合情侶、家族或公司聚餐。

詳細圖文介紹：【新竹食記】泰銷魂(新竹三民店) - 沙嗲、泰奶、義式冰淇淋都是必吃必喝，用餐環境超美還有私人包廂

地址：新竹市東區三民路92號1樓，巨城步行約3分鐘。

【菜園上海餐廳】



菜園上海餐廳營業至今已20年，在新竹地區是頗有名氣的中式合菜餐廳，假日熱門用餐時段幾乎都是滿位狀態，他們服務非常好會主動幫忙介紹菜色倒茶水，二樓有包廂座位區適合家族部門聚餐，熱門招牌菜有脆皮雞、菜飯、招牌白肉、西紅柿牛小排等等，部分菜色需提前預訂才吃得到，最近更獲得米其林推介。

詳細圖文介紹：【新竹食記】菜園上海餐廳 - 用餐環境好服務佳，特色菜要預訂才吃得到

地址：新竹市東區東大路一段136號，巨城步行約3分鐘。

【禾日香古早味魯肉飯】

詳細圖文介紹：【新竹食記】禾日香古早味魯肉飯 - 白飯上滿滿膠質的魯肉，配上一顆半熟蛋是老饕專業吃法

禾日香古早味魯肉飯早期在北門街的鄭氏家廟旁，近幾年搬至巨城購物中心附近，他們的魯肉使用手切的溫體豬肉，肥肉有滿滿的膠質非常香，在google擁有1700則評論4.1顆星評價很高，前陣子更獲得米其林推介，來到這一定要點一碗招牌的太陽飯，半熟蛋配上滷汁一起吃超香！

地址：新竹市東區民族路163號，巨城步行約5分鐘。

【老瀋陽酸菜白肉鍋】

​這間老瀋陽酸菜白肉鍋火鍋的湯底有滿滿的酸白菜，酸味恰到好處，很適合涮各式肉品，來到這也一定要點他們的手工虎皮蛋餃，蛋餃表面有烙印過的痕跡吃起來超香，除了火鍋店內的水餃、捲餅也都是熱門必點，推薦點他們的組合套餐吃起來很多樣化。

詳細圖文介紹：【新竹食記】老瀋陽酸菜白肉鍋 - 巨城附近的東北煙囪火鍋，手工虎皮蛋餃是必點

地址：新竹市東區三民路125號，巨城步行約5分鐘。

【毋肉1999】



餐廳位在很有歷史的老宅內，經過門口就被熱帶植物造景和復古綠窗深深吸引，餐廳取名毋肉(無肉)就如同字面意思是間蔬食餐廳，他們的義大利麵和燉飯都很有特色，每道義大利麵的配菜和麵體也呈現豐富的變化，雖然是間剛開幕沒多久的小店，但完全能感受到老闆的用心。

詳細圖文介紹：【新竹食記】毋肉1999 - 位在巨城附近巷弄中的老宅內，蔬食義式料理有豐富的配料

地址：新竹市東區民生路170巷5號，巨城步行約5分鐘。

【豐華小吃】



老闆是鼎X豐的師傅自行開業，這間必吃的是炒飯系列，其中寧式排骨炒飯最受歡迎，炒手也是熱門餐點，每到用餐時間門口總是滿滿的用餐人潮，來吃要有排隊的心理準備喔！

詳細圖文介紹：【新竹食記】豐華小吃 - 剛開幕就排了滿滿用餐人潮，寧式排骨飯推薦必點

地址：新竹市東區民生路147號，巨城步行約3分鐘。

【JAI宅】

巨城附近藏了一間超美的熱帶叢林風義式餐廳，也是網美最愛的拍照熱門餐廳，JAI宅不只用餐環淨漂亮，餐點更是厲害，橘醬口味的義大利麵很有特色，加麵加飯不加價，英式伯爵牛奶冰磚和瀑布原味提拉米蘇也是滿滿的亮點與驚艷！

詳細圖文介紹：【新竹食記】JAI宅(新竹巨城店) - 藏在公園內的超美熱帶叢林用餐氛圍，橘醬口味義大利麵徹底征服饕客味蕾

地址：新竹市東區民權路195號，巨城步行約1分鐘。

【龍昌小館】



來到龍昌小館一定要試試他們的湯包和鍋貼，這兩者都是巨無霸size等級的，份量非常大，炒飯也是最多點的招牌之一，蒸餃

外皮是屬於厚實類型吃起來有點Q度，裡面的內餡非常多汁飽滿，吃起來清爽不油膩。

詳細圖文介紹：【新竹食記】龍昌小館 - 巨城商圈附近的老字號餐館，巨無霸份量蒸餃鍋貼好驚人

地址：新竹市東區錦華街12號，巨城步行約2分鐘。

【微生咖啡】

微生咖啡位在巨城商圈的老宅內，咖啡館沒有明顯招牌，周圍栽種許多綠色植物和樹木，重新賦予了這棟老屋新的生命。這間咖啡館除了用餐環境厲害外，他們的餐點也相當有特色，像是網友們推薦的飯糰系列、日式煎餃...等等，找個好日子，在這裡點杯咖啡，悠閒的吃個早午餐享受美好的一天吧！

詳細圖文介紹：【新竹食記】微生 Float Dept. - 位在巨城商圈老宅內的咖啡館，必吃日式飯糰煎餃

地址：新竹市東區民權路111巷23號，巨城步行約5分鐘。

【八二親食】

​ ​八蔬二葷、五色食藝為八二親食這家餐廳的Slogan，現代人對於吃甚為講究，除了講求味美還要講求健康，少鹽少油少肉可減輕身體負擔，八分蔬食二分葷食已成當代最流行吃法。 這間餐廳融合了日式和食和雲南米線，並將傳統壽司與蔬果融合，使創意美食站上另一個高度。

詳細圖文介紹：【新竹食記】八二親食 Mama Kim - 八蔬二葷、五色食藝，兼具營養與味美的養身料理

地址： 新竹市東區三民路43號1樓 ，巨城步行約3分鐘。

【饅饅好食】

​饅饅好食以精緻水果蛋糕在北部和台中多間百貨分店起家，今年更在新竹開了間歐式風格的獨立店面，餐廳是間獨棟的老宅，有自己的歐式庭院和噴水池，每個角落都超好拍。餐廳除了提供各式招牌水果蛋糕，還有早餐盤、輕食和多種飲品選擇，不管是來吃個早午餐或下午茶都很適合。

詳細圖文介紹：【新竹食記】饅饅好食 Mum,Mum (新竹三民總店) - 歐洲氛圍感滿點的獨棟老宅餐廳，沒錯這裡真的是新竹

地址：新竹市北區三民路2巷6號，巨城步行約5分鐘。

【翟九】

翟九創始店位在新竹巨城附近，店內牆上掛了許多的墨寶，不說還真的看不出是麵店，店內必吃的是招牌肉燥乾拌麵，肉燥超級香麵條Q彈帶勁，水餃和牛肉麵也頗有水準，這間是長輩一定會喜歡的麵店！

詳細圖文介紹：【新竹食記】翟九(新竹創始店) - 典雅用餐空間完全看不出是麵店，肉燥乾拌麵沒吃到一定會後悔

地址：新竹市東區民權路217號，巨城步行約2分鐘。

