【新竹食記】2025新竹巨城美食懶人包 - 20間巨城購物中心內外附近美食餐廳一次收集

2025-12-08 11:36文字：雞蛋糕生活美學專題報告 

內容目錄

巨城內美食

  1. 伊勢路勝勢日式豬排
  2. YAYOI 彌生軒
  3. 瓦城泰國料理
  4. Lady nara 曼谷新泰式料理
  5. 京都勝牛
  6. 點點心
  7. 東京純豆腐
  8. 馬祖新村

巨城外附近美食

  1. 泰銷魂
  2. 菜園上海餐廳
  3. 禾日香古早味魯肉飯
  4. 老瀋陽酸菜白肉鍋
  5. 毋肉1999
  6. 豐華小吃
  7. JAI宅
  8. 龍昌小館
  9. 微生咖啡
  10. 八二親食
  11. 饅饅好食
  12. 翟九

 

經常在巨城附近吃喝，收集了這幾年的食記整理成懶人包，這次一口氣收集了20間美食餐廳，除了購物中心內的連鎖品牌外，這篇還收錄了巨城附近步行5分鐘左右絕對必吃的好店，像是最近獲得必比登推薦的菜園上海餐廳禾日香古早味魯肉飯都是近期超有人氣的餐廳，還有裝潢超美食物也厲害的Lady nara 曼谷新泰式料理JAI宅微生咖啡饅饅好食，也歡迎留言分享給我更厲害的美食喔！

 

巨城內美食

【伊勢路勝勢日式豬排】

​ ​伊勢路勝勢日式豬排是來自日本三重縣的品牌，以厚切炸豬排聞名，炸海鮮料理也是店內人氣特色，豬排外酥內嫩，肉汁充分鎖在肉內，內用點主餐還能無限享用生菜絲和白飯，根本是大飯桶的愛店！

詳細圖文介紹：【新竹食記】伊勢路勝勢日式豬排新竹店 - 生菜和白飯可免費續加，豬排外酥內嫩超級厚實

位置：遠東SOGO 3樓

【YAYOI 彌生軒】

​ ​YAYOI 彌生軒源自於明治時期東京日本橋，有著一湯三菜的文化，提供丼飯和定食等餐點，點定食白飯、味噌湯、小菜可無限免費續加，CP值非常高，其中名古屋鰻魚飯還能體驗鰻魚三吃，喜歡日式料理的人可以吃看看！

詳細圖文介紹：【新竹食記】YAYOI 彌生軒(新竹巨城店) - 源自明治時期的東京日本橋，一湯三菜無限續加CP值高

位置：Big City遠東巨城購物中心7樓。

【瓦城泰國料理】

瓦城泰國料理是全台最知名最老牌也是規模最大的泰國連鎖品牌，在全台各地有非常多間分店，主打優質用餐環境親切服務，他們首創月亮蝦餅的獨特料理，檸檬魚綠咖哩冬粉鮮蝦煲也是經典必吃菜色，特色泰式甜點摩摩碴碴也是飯後搭配超棒的甜點。

詳細圖文介紹：【新竹食記】瓦城泰國料理(新竹巨城) - 全台最知名泰式連鎖餐廳，月亮蝦餅、檸檬魚、綠咖哩都是熱門必點

位置：Big City遠東巨城購物中心7樓。

【Lady nara 曼谷新泰式料理】
曼谷新泰式料理 Lady nara 在曼谷擁有最強網美餐廳的美譽，店內走的是慵懶舒適風，使用籐椅和植物等南洋風格，來到這用餐彷彿真的置身於泰國一樣，它們的輕食、鹹食、甜點和飲料都別具風格特色，很值得來品嘗看看。

詳細圖文介紹：【新竹食記】Lady nara 曼谷新泰式料理(新竹SOGO店) - 新竹網美必訪的泰式餐廳，用餐環境超美服務超棒

位置：遠東SOGO 2樓。

【京都勝牛】

​ ​京都勝牛是來自京都的炸牛排專賣店，在日本韓國已有高達60多間分店，在台灣的百貨公司購物中心也常常看到這間店的身影，豬排外皮炸得金黃酥脆，豬排口感厚實，麥飯、生菜、味噌湯都可以免費續，帶小朋友吃這個真的很划算！

詳細圖文介紹：【新竹食記】京都勝牛(新竹巨城店) - 來自京都的日式豬排連鎖店，服務好用餐環境優

位置：Big City遠東巨城購物中心7樓。

【點點心】

點點心新竹巨城店是藝人阿緯創立的品牌，用餐時段生意極好，除了流沙包蔥油雞扒撈丁、蘿蔔糕、脆皮鮮蝦腸也是店內招牌，店內的氛圍很有一秒來到香港的感覺！

詳細圖文介紹：【新竹食記】點點心(新竹巨城店) - 道地港式點心，造型可愛的豬仔流沙包

位置：Big City遠東巨城購物中心4樓。

【東京純豆腐】
​ ​

東京純豆腐為日本豆腐鍋第一品牌，店家堅持豆腐每日手工現做現蒸，主打天然新鮮食材，並可客製化湯底辣度。

詳細圖文介紹：【新竹食記】東京純豆腐(新竹SOGO店) - 日本豆腐鍋第一品牌

位置：遠東SOGO B1。

【馬祖新村】
​ ​

馬祖新村嚴選食材，堅持新鮮天然手作，他們的車輪餅內餡飽滿，有濃郁卡士達和芝麻香氣，麻吉吃得到QQ的口感，外皮有餅乾的脆度，真的一吃就上癮。

詳細圖文介紹：【新竹食記】馬祖新村(新竹巨城店) - 新推出beard papa's聯名卡士達系列車輪餅

位置：Big City遠東巨城購物中心3樓。


巨城外附近美食

【泰銷魂】
​泰銷魂主打道地泰式料理，最經典的泰式打拋豬、綠咖哩、沙嗲、泰式奶茶都吃得到，義式手工冰淇淋也極為香濃，店內用餐環境寬敞舒適，裝潢充滿前衛設計感與小巧思並充分融合泰國元素，店內還有獨立私人包廂，非常適合情侶、家族或公司聚餐。

詳細圖文介紹：【新竹食記】泰銷魂(新竹三民店) - 沙嗲、泰奶、義式冰淇淋都是必吃必喝，用餐環境超美還有私人包廂

地址：新竹市東區三民路92號1樓，巨城步行約3分鐘。

【菜園上海餐廳】

菜園上海餐廳營業至今已20年，在新竹地區是頗有名氣的中式合菜餐廳，假日熱門用餐時段幾乎都是滿位狀態，他們服務非常好會主動幫忙介紹菜色倒茶水，二樓有包廂座位區適合家族部門聚餐，熱門招牌菜有脆皮雞、菜飯、招牌白肉、西紅柿牛小排等等，部分菜色需提前預訂才吃得到，最近更獲得米其林推介

詳細圖文介紹：【新竹食記】菜園上海餐廳 - 用餐環境好服務佳，特色菜要預訂才吃得到

地址：新竹市東區東大路一段136號，巨城步行約3分鐘。

【禾日香古早味魯肉飯】
​ ​

詳細圖文介紹：【新竹食記】禾日香古早味魯肉飯 - 白飯上滿滿膠質的魯肉，配上一顆半熟蛋是老饕專業吃法

禾日香古早味魯肉飯早期在北門街的鄭氏家廟旁，近幾年搬至巨城購物中心附近，他們的魯肉使用手切的溫體豬肉，肥肉有滿滿的膠質非常香，在google擁有1700則評論4.1顆星評價很高，前陣子更獲得米其林推介，來到這一定要點一碗招牌的太陽飯，半熟蛋配上滷汁一起吃超香！

地址：新竹市東區民族路163號，巨城步行約5分鐘。

【老瀋陽酸菜白肉鍋】
這間老瀋陽酸菜白肉鍋火鍋的湯底有滿滿的酸白菜，酸味恰到好處，很適合涮各式肉品，來到這也一定要點他們的手工虎皮蛋餃，蛋餃表面有烙印過的痕跡吃起來超香，除了火鍋店內的水餃、捲餅也都是熱門必點，推薦點他們的組合套餐吃起來很多樣化。

詳細圖文介紹：【新竹食記】老瀋陽酸菜白肉鍋 - 巨城附近的東北煙囪火鍋，手工虎皮蛋餃是必點

地址：新竹市東區三民路125號，巨城步行約5分鐘。

【毋肉1999】

餐廳位在很有歷史的老宅內，經過門口就被熱帶植物造景和復古綠窗深深吸引，餐廳取名毋肉(無肉)就如同字面意思是間蔬食餐廳，他們的義大利麵燉飯都很有特色，每道義大利麵的配菜和麵體也呈現豐富的變化，雖然是間剛開幕沒多久的小店，但完全能感受到老闆的用心。

詳細圖文介紹：【新竹食記】毋肉1999 - 位在巨城附近巷弄中的老宅內，蔬食義式料理有豐富的配料

地址：新竹市東區民生路170巷5號，巨城步行約5分鐘。

【豐華小吃】

老闆是鼎X豐的師傅自行開業，這間必吃的是炒飯系列，其中寧式排骨炒飯最受歡迎，炒手也是熱門餐點，每到用餐時間門口總是滿滿的用餐人潮，來吃要有排隊的心理準備喔！

詳細圖文介紹：【新竹食記】豐華小吃 - 剛開幕就排了滿滿用餐人潮，寧式排骨飯推薦必點

地址：新竹市東區民生路147號，巨城步行約3分鐘。

【JAI宅】
巨城附近藏了一間超美的熱帶叢林風義式餐廳，也是網美最愛的拍照熱門餐廳，JAI宅不只用餐環淨漂亮，餐點更是厲害，橘醬口味的義大利麵很有特色，加麵加飯不加價，英式伯爵牛奶冰磚瀑布原味提拉米蘇也是滿滿的亮點與驚艷！

詳細圖文介紹：【新竹食記】JAI宅(新竹巨城店) - 藏在公園內的超美熱帶叢林用餐氛圍，橘醬口味義大利麵徹底征服饕客味蕾

地址：新竹市東區民權路195號，巨城步行約1分鐘。

【龍昌小館】

來到龍昌小館一定要試試他們的湯包鍋貼，這兩者都是巨無霸size等級的，份量非常大，炒飯也是最多點的招牌之一，蒸餃外皮是屬於厚實類型吃起來有點Q度，裡面的內餡非常多汁飽滿，吃起來清爽不油膩。

詳細圖文介紹：【新竹食記】龍昌小館 - 巨城商圈附近的老字號餐館，巨無霸份量蒸餃鍋貼好驚人

地址：新竹市東區錦華街12號，巨城步行約2分鐘。

【微生咖啡】
​ ​

微生咖啡位在巨城商圈的老宅內，咖啡館沒有明顯招牌，周圍栽種許多綠色植物和樹木，重新賦予了這棟老屋新的生命。這間咖啡館除了用餐環境厲害外，他們的餐點也相當有特色，像是網友們推薦的飯糰系列日式煎餃...等等，找個好日子，在這裡點杯咖啡，悠閒的吃個早午餐享受美好的一天吧！

詳細圖文介紹：【新竹食記】微生 Float Dept. - 位在巨城商圈老宅內的咖啡館，必吃日式飯糰煎餃

地址：新竹市東區民權路111巷23號，巨城步行約5分鐘。

【八二親食】

八蔬二葷、五色食藝為八二親食這家餐廳的Slogan，現代人對於吃甚為講究，除了講求味美還要講求健康，少鹽少油少肉可減輕身體負擔，八分蔬食二分葷食已成當代最流行吃法。 這間餐廳融合了日式和食雲南米線，並將傳統壽司與蔬果融合，使創意美食站上另一個高度。

詳細圖文介紹：【新竹食記】八二親食 Mama Kim - 八蔬二葷、五色食藝，兼具營養與味美的養身料理

地址： 新竹市東區三民路43號1樓 ，巨城步行約3分鐘。

【饅饅好食】

饅饅好食以精緻水果蛋糕在北部和台中多間百貨分店起家，今年更在新竹開了間歐式風格的獨立店面，餐廳是間獨棟的老宅，有自己的歐式庭院和噴水池，每個角落都超好拍。餐廳除了提供各式招牌水果蛋糕，還有早餐盤輕食和多種飲品選擇，不管是來吃個早午餐或下午茶都很適合。

詳細圖文介紹：【新竹食記】饅饅好食 Mum,Mum (新竹三民總店) - 歐洲氛圍感滿點的獨棟老宅餐廳，沒錯這裡真的是新竹

地址：新竹市北區三民路2巷6號，巨城步行約5分鐘。

【翟九】

翟九創始店位在新竹巨城附近，店內牆上掛了許多的墨寶，不說還真的看不出是麵店，店內必吃的是招牌肉燥乾拌麵，肉燥超級香麵條Q彈帶勁，水餃和牛肉麵也頗有水準，這間是長輩一定會喜歡的麵店！

詳細圖文介紹：【新竹食記】翟九(新竹創始店) - 典雅用餐空間完全看不出是麵店，肉燥乾拌麵沒吃到一定會後悔

地址：新竹市東區民權路217號，巨城步行約2分鐘。

 

【巨城購物中心資訊】

地址：新竹市東區中央路229號
電話：036238000
官網：febigcity
營業時間：11:00–21:30(周一~周四、周日)、11:00–22:00(周五、周六)

 

