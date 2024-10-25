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高雄市橋頭區高雄美食 – 橋頭老街白糖粿 x 古早味的回憶 | 酥脆香甜的享受

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窩客好文

高雄旅遊王

發表篇數：371篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 橋頭區

造訪商家：

白糖粿
place高雄市橋頭區橋南40號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吃心絕對 2024 年 9 月 20 日 在〈高雄美食 – 橋頭老街白糖粿 x 古早味的回憶 | 酥脆香甜的享受〉中留言功能已關閉

關於橋頭老街白糖粿的兩三事

假日來橋頭糖廠走走，先來橋頭老街買白糖粿，有三種口味：花生、芝麻和白糖，每一種口味都各有特色，外酥內軟的口讓人一吃就停不下來。

白糖粿英文可翻譯成 Sweet Rice Cake 或是 Sweet Rice Ball，也有人翻譯成 Taiwanese Churros，Churros就是吉拿棒，因為它的作法跟口感有點相似。

白糖粿的台羅拼音是pe̍h thn̂g-kué，也有人寫成北疼貴，似乎也沒有違和感，哈。

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橋頭老街白糖粿短影片


▲好久沒玩自已作歌了，用AI做了首「橋頭老街白糖粿」的歌來當背景音樂玩玩囉，此為30秒短影片版本。


▲「橋頭老街白糖粿」，2分52秒完整版

橋頭老街白糖粿位置與環境

高雄市橋頭區高雄美食 – 橋頭老街白糖粿 x 古早味的回憶 | 酥脆香甜的享受
▲▼橋頭老街的白糖粿攤位位於高雄市橋頭區橋南路40號，營業時間是下午1點到6點（不定休）。這家攤位雖然沒有正式的店名，但在老街中間區塊的位置非常顯眼，經常可以看到排隊的人群。

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關於橋頭老街

橋頭老街是一條充滿歷史和文化氣息的街道，位於捷運橋頭火車站與糖廠站之間。這裡的老街不長，但隱藏了許多美食和小吃攤位。走在老街上，你會被各種傳統小吃的香味所吸引，像是阿婆咖哩鮪魚羹七十年老担仔黃家肉燥飯等都是來此必吃的美食。

交通

從捷運橋頭火車站或糖廠站步行不到5分鐘即可到達老街，非常方便。

最佳時間

下午1點到6點是營業時間，建議早點去，避免排隊過久。

橋頭老街白糖粿菜單

✅ 白糖粿 💰15
✅ 鹹粿 💰15
✅ 芋頭餅 💰15
✅ 炸年糕 💰15 | 💰25/兩個
✅ 洋菜凍 💰15

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橋頭老街白糖粿餐點介紹

✅ 白糖粿 💰15

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▲白糖粿主要是用糯米製成，外皮炸的金黃酥酥脆，咬下去會月淡淡的米香味，口感非常的香甜Q彈。

✅ 炸年糕 💰15 | 💰25/兩個

高雄市橋頭區高雄美食 – 橋頭老街白糖粿 x 古早味的回憶 | 酥脆香甜的享受
▲▼一般只有過年會吃的炸年糕這裡也有，是許多人的兒時記憶，外皮酥脆 內裡軟糯，鹹甜交織的滋味讓人欲罷不能。

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橋頭老街白糖粿營業資訊

  • 🏠 橋頭區橋南路40號
  • ⌚️ 13:00~18:00
  • 🛏️ 星期一休息 / 不定休
  • ☎️ 0913-895-850
  • 🚈 橋頭車站 走路8分鐘
  • 🚇 捷運橋頭糖廠站 走路7分鐘


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