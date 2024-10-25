吃心絕對 2024 年 9 月 20 日 在〈高雄美食 – 橋頭老街白糖粿 x 古早味的回憶 | 酥脆香甜的享受〉中留言功能已關閉

關於橋頭老街白糖粿的兩三事

假日來橋頭糖廠走走，先來橋頭老街買白糖粿，有三種口味：花生、芝麻和白糖，每一種口味都各有特色，外酥內軟的口讓人一吃就停不下來。

白糖粿英文可翻譯成 Sweet Rice Cake 或是 Sweet Rice Ball，也有人翻譯成 Taiwanese Churros，Churros就是吉拿棒，因為它的作法跟口感有點相似。

白糖粿的台羅拼音是pe̍h thn̂g-kué，也有人寫成北疼貴，似乎也沒有違和感，哈。

橋頭老街白糖粿短影片



▲好久沒玩自已作歌了，用AI做了首「橋頭老街白糖粿」的歌來當背景音樂玩玩囉，此為30秒短影片版本。



▲「橋頭老街白糖粿」，2分52秒完整版

橋頭老街白糖粿位置與環境



▲▼橋頭老街的白糖粿攤位位於高雄市橋頭區橋南路40號，營業時間是下午1點到6點（不定休）。這家攤位雖然沒有正式的店名，但在老街中間區塊的位置非常顯眼，經常可以看到排隊的人群。

關於橋頭老街

橋頭老街是一條充滿歷史和文化氣息的街道，位於捷運橋頭火車站與糖廠站之間。這裡的老街不長，但隱藏了許多美食和小吃攤位。走在老街上，你會被各種傳統小吃的香味所吸引，像是阿婆咖哩鮪魚羹、七十年老担仔、黃家肉燥飯等都是來此必吃的美食。

交通

從捷運橋頭火車站或糖廠站步行不到5分鐘即可到達老街，非常方便。

最佳時間

下午1點到6點是營業時間，建議早點去，避免排隊過久。

橋頭老街白糖粿菜單

✅ 白糖粿 💰15

✅ 鹹粿 💰15

✅ 芋頭餅 💰15

✅ 炸年糕 💰15 | 💰25/兩個

✅ 洋菜凍 💰15

橋頭老街白糖粿餐點介紹

✅ 白糖粿 💰15



▲白糖粿主要是用糯米製成，外皮炸的金黃酥酥脆，咬下去會月淡淡的米香味，口感非常的香甜Q彈。

✅ 炸年糕 💰15 | 💰25/兩個



▲▼一般只有過年會吃的炸年糕這裡也有，是許多人的兒時記憶，外皮酥脆 內裡軟糯，鹹甜交織的滋味讓人欲罷不能。

橋頭老街白糖粿營業資訊

🏠 橋頭區橋南路40號

⌚️ 13:00~18:00

🛏️ 星期一休息 / 不定休

☎️ 0913-895-850

🚈 橋頭車站 走路8分鐘

🚇 捷運橋頭糖廠站 走路7分鐘