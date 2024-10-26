【休閒零食推薦】HHMBUY 日投晒晒｜Paritou x KUROMI -混果焦糖甜心與玉米濃湯風味 (禾合每有限公司、三麗鷗聯名商品)

提到休閒零食、辦公點心推薦，最近安妮王被這款HHMBUY 日投晒晒 Paritou x三麗鷗 Kuromi聯名堅果燒到不行!!!

不管是焦糖甜心的甜蜜氣味，或者玉米濃湯的鹹香滋味，搭配酥脆的腰果與杏仁，口感層次超豐富，每一口都讓人欲罷不能。

而且包裝超級可愛，隨手包的設計很方便，隨時隨地都能來一包解饞。

趕快到「禾合每有限公司」購買這些美味、可愛又營養的堅果吧~

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Paritou x KUROMI -包裝設計

這包裝萌翻天啦!!!

這款Kuromi聯名堅果的包裝，簡直就是為親子、小朋友、喜愛Kuromi的粉絲們量身打造的商品!!!

可愛的Kuromi圖案，搭配上亮眼的色彩，瞬間就能抓住安妮王的目光。

在口味上，Paritou x KUROMI 共推出「混果焦糖甜心風味」與「混果玉米濃湯風味」，每一包都是獨立包裝，讓安妮王可以隨時隨地享受美味的零食。

小小一包，包裝超可愛，帶著它出門，隨時都能來個下午茶時光，跟Kuromi一起分享甜蜜滋味吧~

Paritou x KUROMI -混果焦糖甜心風味

可愛的Kuromi竟然和堅果聯名啦!!!

這款「Paritou x KUROMI -混果焦糖甜心風味」的印尼腰果與美國杏仁，經過低溫烘焙，保留了堅果的營養價值，再裹上一層香濃的焦糖，每一口都像在吃甜點一樣幸福~

安妮王一打開包裝，就能聞到濃濃的焦糖香氣，讓人食指大動；每一顆都裹著香濃的焦糖，就像給堅果穿上了一件甜蜜的外衣，口感豐富又滿足，吃起來一點都不會膩ㄛ~

不管是當作下午茶點心，還是辦公室的零食，都很適合解解饞，療癒一下。

Paritou x KUROMI -混果玉米濃湯風味

超級Cute的Kuromi 與玉米濃湯口味的堅果，也是很不錯的搭配

每一顆杏仁和腰果經過低溫烘焙，保留了堅果的營養價值，再裹上香濃的玉米濃湯粉，吃起來鹹香滋味超涮嘴，健康又美味，就像在喝玉米濃湯一樣，香氣四溢，讓安妮王吃得安心又滿足!!!

小小一包，包裝超可愛，帶著它出門，隨時都能來個下午茶時光，趕緊跟Kuromi一起分享玉米濃湯的美味吧~

Paritou x KUROMI│評價

超好吃的混果系列-焦糖甜心和玉米濃湯兩種口味，搭配新鮮堅果的酥脆口感，帶給安妮王豐富多樣的休閒時光~

這款「Paritou x Kuromi聯名混果系列」，可愛的隨手包設計，隨身攜帶很方便，超萌的；加上美味的口感，送禮自用兩相宜，不管是送給小朋友、還是送給喜歡Kuromi的朋友，都是一份很棒的禮物。

Paritou x KUROMI│聯絡資訊

公司名稱：禾合每有限公司(HHMBUY日投晒晒)

產品名稱：Paritou x KUROMI -混果焦糖甜心風味、Paritou x KUROMI -混果玉米濃湯風味

官網：https://www.hhmbuy.com/

產品連結：https://www.hhmbuy.com/collections/nut-kuromi?rcode=PI88