哈囉 週五愉快

每天喊減肥，又很愛吃到飽的阿肥又來了

之前很常跟光頭哥去中和 #我家牛排，說真的中和店真的很難等，每次去最少都要等一個小時.......都餓到要翻臉了，當天還不給預約，我們是機動性的。

#我家牛排近期開的店，都主打80-100種以以上的品項，說真的，要吃完全品項還真的是很難啊！！畢竟我們也不是什麼大胃王。

喜歡吃到飽主要是，什麼都有，不用顧慮我不吃什麼，光頭哥不愛什麼。

雖然林口A9#我家牛排，已經不是近期開的店了，聽說品項超過#我家牛排中和店，我們決定去看看$360起吃到飽到底值不值得

#我家牛排林口環球購物中心A9店

地址： 244新北市林口區文化三路一段2號3F

電話：02-2608-1893

營業時間：週一至週五 11:00-22:00

林口環球百貨其實只能算是小型的商場，裡面東西真的不多，一樓最令我感到有興趣的就是 #日藥本舖、#寶雅及咖啡廳，不過這家咖啡聽我會想來的店，感覺很舒服的一家店。

好啦！！我門要直衝三樓了#我家牛排林口環球購物中心A9店

我們剛到#我家牛排林口環球購物中心A9店門口，就有服務人員前來詢問是否有訂位，光頭哥表示沒有訂位，很快不到三分鐘，服務人員就來帶位了，其實我們每次去#我家牛排用餐時間都是14:00-15:00都是非用餐時間，但就算這個時間去中和一樣要等候約一小時，很開心今天到#我家牛排林口環球購物中心A9店不用等候，整個就是心花怒放❣️❣️❣️，真的是頭一次。



這次我們決定不點排餐，因為每次點了排餐後都很後悔，因為在等待排餐上桌時，光是是生菜沙拉、湯品、炸物，我的胃容量就差不到8分了，所以，我跟光頭哥說：我這次不點排餐，雖然大家都說：價差40元就可以多一份排餐可以吃，但吃不完排餐也是浪費，我們就依照自己的胃容量來享受美食吧❗️❗️❗️

⬇️⬇️⬇️先來看看整體環境吧❗️室內裝潢使用鏡面方式來反射及光線折射，整體環境讓人感覺很柔和

室內環境更非常乾淨，地板更不用說，沒有哪裡濕一塊或其他污漬，清潔度給💯分，⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

再來我們看看食材及餐檯了，生菜沙拉及水果區，哇賽‼️‼️也太乾淨了吧！！沙拉餐檯沒有醬料四溢，水果區也是沒有一堆掉在冰塊上的水果，這裡也給⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

⬇️⬇️⬇️炸物區，我也要給⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️好評啦 ，雖然非用餐時間，但#我家牛排林口環球購物中心A9店，是一直在補餐點，並沒有因為非用餐時段，就減少出餐量。

⬇️⬇️⬇️冷盤區，拍攝時有部分剩少量，但很快就補齊了，冷蝦很甜，肉也很Ｑ彈，不會粉粉爛爛的感覺，雲朵木耳及其他醃漬物，也不失水準，餐檯不用說一樣⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️好評

⬇️⬇️⬇️湯品區，熱湯有三種口味，玉米濃湯是必備，再來有玉米菜頭排骨湯及紫菜豆腐蛋花湯，雖然都不是什麼特別盎貴的食材，以往在牛排館就是一種至兩種湯品，在這救了一種選擇，我記得中和店是提供玉米濃湯及酸辣湯。

雖說，紫菜豆腐蛋花湯看起來很廉價，因為我很喜歡紫菜煮湯，所以，這次初訪#我家牛排林口環球購物中心A9店，湯品第一碗我就選擇紫菜豆腐蛋花湯，玉米濃湯就是普遍牛排館提供的玉米濃湯口感，這個應該沒意外，玉米菜頭排骨湯只剩菜頭跟排骨，不過湯頭是鮮甜的，也是直得品嚐。

⬇️⬇️⬇️餐包區，餐包都是有餡的，建議正面烤一次，反面再烤一次，裡面受熱的程度也會比較均勻，這樣比較好吃😋😋😋

⬇️⬇️⬇️飲料區該有的都有，沒有比較特別的新穎的口味，但咖啡提供兩家廠商，#布納咖啡及 #UCC咖啡，#UCC咖啡在各地吃到飽現在還蠻常見的，個人也蠻喜歡的，午餐後總會泡上一包#UCC咖啡掛耳咖啡，#布納咖啡是連鎖咖啡品牌，目前在雙北都有，兩種咖啡喝起來，#布納咖啡酸度較低相對的濃度較低一點點。

注意到了嗎？飲料區檯面也是乾乾淨淨，完全不會黏黏的，一樣給⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️好評。

熱食區：牛肉壽喜燒，黃咖哩，滷肉，隔壁是港式餐點：珍珠丸，蔬菜燒賣，小籠包，小饅頭，

除了剛剛湯品區，在這還有肉羹湯及四神湯還有麻辣鴨血

熱炒區：因為要拍照時剛好很多人，所以就簡單介紹。⬇️⬇️⬇️麻婆豆腐、番茄魚

避免影響取餐客人，就拍攝自己拿取的熱炒區食物，清蒸魚、香滷五花肉、炒麵、麻油杏包菇、熱炒高麗菜。

餐後甜點就有兩個冰櫃，小泡芙、咖啡蛋糕、輕乳酪蛋糕、黑森林蛋糕、抹茶蛋糕、蛋塔、奶酪、茶凍、養樂多還有古早味盒裝豆花及愛玉，冰櫃內也是很乾淨。一樣給⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️好評

蛋糕挑了三款，黑森林蛋糕、巧克捲及檸檬蛋糕，口感就$360吃到飽的價格，應該是無法挑剔，就是很一般❗️❗️❗️目前吃過的牛排館或是火鍋店的蛋糕，我想應該出自同一家廠商吧

霜淇淋有兩種口味，香草及巧克力，我個人覺得這種霜淇淋比較好吃，去過中和店幾次，都提供韓國口味的像哈密瓜、草莓啊！！就是添加物口感很重的口味，個人覺不喜歡。

桌面一樣式乾淨到很可以，一樣給⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️好評。

再來看看水果區，光水果區大概就有20種，我簡單挑了幾種，西瓜、哈密瓜、蘋果及紅龍果，水果真的是慎選我拿的這三種都有甜，哈密瓜甜度適中且有脆度，蘋果外觀看起來像蜜蘋果，但甜度及脆度都不太足夠，紅肉李不會酸到讓人難以入口。餐檯區一樣一樣給⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️好評。

這次初訪#我家牛排林口環球購物中心A9店，整體用餐感想，用餐環境及各取餐餐台都乾淨到沒話說，店內裝潢透過鏡面反射及燈光折射，昏黃的燈光就是讓人感覺溫馨感，如果單點沙拉吧$360，個人覺得很值得，因為種類真的很多，讓你不只吃到飽還吃到撐呢？

最近的A9很熱鬧，有去A9的朋友，午茶時段可以去試試#我家牛排林口環球購物中心A9店，用餐環境不會太吵雜，桌與桌間的距離雖然很近，但因為坪數空間大，所以也不會讓人覺得擁擠及有壓迫感，這點跟中和店差異很大。



⬇️⬇️⬇️#我家牛排林口環球購物中心A9店真的如同店內標題，注意看！這間餐廳太狠了。話說真的很狠，所以還是建議先去電訂位吧

整體我給⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️，所有的餐台都非常乾淨，光是這點我就給予滿分了 ，所以$360買一個舒適、溫馨的用餐環境絕對值得