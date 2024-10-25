桃園中路特區美食/新開幕寵物友善桃園火鍋店【寒聚精緻鍋物桃園正光店】試營運期間餐費打8折

(有8-12人包廂)附設麵飯食/冷熱飲/DIY霜淇淋/雪花冰自助吧無限吃喝。特約停車場滿額可折抵停車費。茹素另有(18種蔬果~素食套餐)搭香菇素食湯底火鍋可吃。

牛肉壽喜飯、咖哩豬肉丼飯~無限吃到飽

寒聚精緻鍋物-桃園正光店

電話:03-217-0225

營業時間:11:30~22:30(21:30最後點餐)

地址:桃園市桃園區正光路325號

線上預約訂位( 點我 )

粉絲頁: 寒聚精緻鍋物-桃園正光店

海洋藍用餐氛圍裝潢有質感!

一、二樓均有用餐座位、自助吧及洗手間。不用跑上跑下(貼心)

寵物友善 (毛孩)不可落地；不可上沙發。需自備寵物推車；坐於推車內

餐桌側邊小抽屜內有『牙線、面紙、濕紙巾』

親子用餐有兒童椅

寒聚最特別的地方！竟然有電梯

帶家中行動不便長輩或推嬰兒車親子家庭聚餐

如果沒提前預約訂位(臨時來用餐)一樓若客滿、服務生座位安排2樓時爸比免扛推車走樓梯；阿公阿嬤也免擔心膝蓋不好無法爬樓梯上2樓用餐。

這兒有電梯可搭乘至2樓

開車 餐廳隔壁有特約(鼎豐力行停車場)

停車場出入口是在『力行路』這邊! 不是在正光路喔!

內用消費滿500元免費停1小時，消費滿1000元免費停2小時(每車折停車費上限2小時)

若您們4人用餐開2台車。

消費總額超過2000元=各可折抵(免費停車2小時)

結帳時記得主動告知(店員)您車停隔壁才能做折抵

我們是看到寒聚

在桃園fb社團貼文(試營運打8折)相約騎車來吃火鍋享優惠

騎車的話需找附近巷弄或燦坤3C桃園店前方(付費)機車停車格停放。(小提醒) 騎車停付費停車格用餐(無法)折抵停車費用! 需自付

櫃檯旁有2台生鮮冷凍海鮮、肉品大冰箱

好奇的詢問櫃檯店員: 寒聚也是海鮮、肉肉超市嗎？賓果! 店內有賣嚴選肉品與海鮮!

掃下圖QR code(加入寒聚LINE好友)

享: 內用消費結帳時(購買)外帶冷凍生鮮食材打8折優惠

如果您沒內用；也可單純到店購買冷凍肉品或海鮮。LINE會員(不用餐)單純買冷凍生鮮食材享打9折優惠

除此之外! 結帳時小紫發現! 不只店內有賣冷凍生鮮肉品

老闆在(宏昌六街142號)還有開一家『 寒聚生鮮-桃園總店 』

店裡賣的產品選擇更多元。

有賣: 高蛋白乳清/舒肥雞絞肉/舒肥雞胸肉/牛肉/頂級肉品/活凍海鮮/年菜/進口乾貨/餅乾/醬料/飲料...等商品。是許多桃園市民與團媽們揪團團購~買自煮料理、火鍋、烤肉食材量販超市。

寒聚精緻鍋物-桃園正光店用餐需知(如下圖)

避免未來店家更新菜單內容/單價與消費方式(僅供參考)請以您用餐『當日』現場規定為準!

消費方式:

現金/刷卡/線上支付/LINE Pay 有低消 ! 身高141cm以上須點一份$379元以上套餐 身高未滿110cm (未點套餐)不收費 身高110~140cm (未點套餐)酌收自助吧費用200元/人 以上依人頭/每人收取 30元 清潔費。不收服務費! 菜盤 可更換(限定)肉盤或海鮮 可『打包』鍋內熟食。自助吧餐食『不可』打包外帶 尖峰時段~用餐限1.5小時(離峰時段)則無強硬規定；用餐超時店員沒有趕人喔 (離峰時段)則無強硬規定；用餐超時店員沒有趕人喔 若自帶酒水內用，需加收200元清潔費

點餐方式:

手機掃QR碼點餐若沒帶手機或不曉得如何點餐都可以請(現場服務生協助)

點餐步驟:

掃QR碼〉選湯底〉選套餐主餐。想吃豐盛一點〉再選擇套餐加購或單點商品〉

剛試營運不久！加減會有一些小狀況(可理解)

今天掃碼後~無法進入點餐頁面。後來請服務生協助(使用平板點餐)很快就完成點餐程序

寒聚桃園正光店10月用餐『完整菜單』 點我 查看

除了20多種單人『肉品、海鮮套餐』選項。

另外還有(下圖)2~6人套餐MENU可點食

雙人豪華套餐1999元~有龍蝦喲

火鍋湯底需另外加價! 一人一鍋

火鍋套餐附一份菜盤

寒聚菜盤內(零火鍋料) 新鮮蔬菜、豆腐、海帶搭菇類大約13種左右

若您無肉不歡! 不愛吃蔬菜!

菜盤可以更換『西班牙橄欖豬/特選安格斯雪花牛/5隻南美甜白蝦』3選1

一、二樓均有設置『無限吃喝』自助吧

佐醬區(基本辛香佐料)通通有!

另有(南瓜味噌/特製五味/秘製胡麻)3種特調風味佐醬

點素食火鍋套餐! 有素沙茶醬!

自助吧! 貼心設置洗手台、擦手紙~洗手很方便

王子麵/蒸煮麵/意麵/粉絲/雞絲麵 5種麵食~自助無限吃到飽

單人『牛豬羊雞肉火鍋套餐』MENU

最低379元起(台灣嚴選嫩雞柳)到頂級(極緻A5和牛板腱)至少16種牛豬羊雞肉類選擇

試營運到10/31止。菜單內全品項『打8折』

1855熟成無骨牛小排套餐 $649元

我有加價+225元升級肉量加倍

自助吧有白飯、壽喜牛肉丼飯及(下圖)咖哩豬肉丼飯~無限吃到飽

咖哩豬肉丼飯~肉質軟嫩又入味! 芡汁濃稠度嘟嘟好。洋蔥吸飽飽咖哩醬香~咖哩醬澆淋白飯香又涮嘴

餐桌使用IH爐。無明火~帶小朋友吃火鍋安全性比使用瓦斯爐鍋物店好

胡椒豚骨湯底 +60元

濃郁豚骨湯底內有+枸杞與紅棗及白胡椒

將菜盤梭哈全放進鍋中煮、豚骨湯有順口微白胡椒辣香及蔬菜甜

菜盤內『無』提供火鍋料。

親子家庭用餐~可以(單點火鍋料)加料煮給寶貝吃

一樓飯食自助區前方有個透明櫥窗

可以看到廚房人員(原肉)現切肉品秤重擺盤之畫面!

肉片都是現點現切~不是事先切好冰冷凍的備餐肉盤

肉類套餐(每份)肉片重量130g

1855熟成無骨牛小排 油花分怖美美的

加價升級雙倍肉量 出餐時會有兩盤肉

安格斯無骨牛小排 有厚度

熟成牛肉肉質特嫩、肉汁特甜! 湯滾下鍋來回涮個3~5下

(五分熟)免沾醬吃原味! 嫩甜

肉肉沾食特製五味醬或秘製胡麻醬 很夠味

胡麻醬濃厚花生芝麻堅果香氣! 我覺得比沾佐沙茶醬來的好吃

朋友點的極選伊比利黑豚套餐 $559元 +$180元升級雙倍肉量。再+239元升級豪華海陸

點套餐也可(加購)以下海鮮或波龍

藥膳湯底 +50元

寒聚藥膳湯和其它品牌火鍋店藥膳相比~較清爽溫順! 湯韻比較沒那麼厚重! 若藥膳味再重一點點肯定更醇香夠味

極選伊比利黑豚肉盤(130g)

從豬肉片紋路判斷! 這應該是伊比利梅花豬肉片;有厚度! 不薄切

伊比利黑豚 肉質比台灣梅花豬肉片來的好吃又無肉腥味! 軟嫩中又微帶Q感

加價肉量加倍! 一樣是分成兩盤出餐(不會)切放同一個盤子

(試營運到10/31)用餐有收人頭清潔費每人30元

正式開幕後(未來)是否改成收10%服務費/不收人頭清潔費？

須請您用餐前先詢問或私訊店家粉專洽詢

服務生送餐、巡桌時會主動(桌邊服務)幫加湯

(加湯)都是+您鍋內湯頭口味湯底so從開始用餐到餐畢都可喝到(點選的)火鍋湯頭(原湯)滋味

伊比利黑豚 沾佐特製五味醬也好好吃!

帶著薑未與蕃茄醬、醬油膏、蒜末...等mix調製後酸甜適中茄醬香『五味醬』風味。沾佐海鮮或肉片吃都很搭!

套餐加價升級豪華海陸 配餐內容(如下圖)

海鮮盤底下有舖冰塊保鮮!

6種海鮮裡頭配有3種不同口感蝦蝦

生食級干貝 煮5分熟鮮甜

天使紅蝦/南美甜白蝦/黑虎蝦(草蝦) 肉質不一樣。

天使蝦~不宜煮太熟(煮太熟)會尚失蝦甜味。天使紅蝦腸泥較粗~先拉除腸泥再吃才不會有沙沙感。

甜白蝦~甜Q。黑虎蝦~緊實。

現流蛤蜊尺寸大顆；蛤仔肉新鮮飽滿。台灣鯛魚片~無土味(嫩~)

朋友說: 牛肉壽喜燒丼飯 甜甜日式醬汁根本是白飯小偷呀! 若不是想留一點胃吃自助吧冰品；會想再續一碗吃

壽喜牛丼 肉質肥瘦相間。不會太肥膩，也不會乾柴，口感挺嫩der

冷飲區 新加坡Asia Farm蔬果飲品

纖採蔬果汁/麝香葡萄汁/大紅袍烏龍

無糖零熱量可樂/芬達橘子汽水/美粒果柳橙汁/飛想茶檸檬紅茶/雪碧/可樂

無論到哪外食~我最愛(無色)雪碧汽水

曾聽朋友說過: 來自北美最大巧克力生產商HERSHEY'S FREEZE好時冰沙系列很好喝

沒想到竟然讓我在(寒聚)遇到!

立馬來一杯! 牛奶巧克力冰沙

巧克力味很順口且不會太甜。冰沙果真好喝

另一個口味是『青蘋果葡萄冰沙』 我沒喝

熱飲(含)咖啡系列總共有12種。

比較特別的是這兒然有『熱~杏仁茶』及抹茶控愛喝的『宇治金時』抹茶牛奶熱飲

我們剛剛一入座就先被自助冰品區『雪花冰』給吸引

服務生說: 一、二樓自助吧的霜淇淋及雪花冰(口味)不一樣。

等等吃完1樓的DIY冰品，也可上2樓DIY不同口味霜淇淋及雪花冰吃喔!

寒聚的冰品吧有6款配料可以自己添加、裝飾提味

花生碎/玉米脆片/OREO餅乾碎/杏仁片/迷你棉花糖/彩色巧克力米 您愛哪一種？

我們一致認為+玉米脆片或花生碎特好吃

沒自己DIY過雪花冰

好奇+貪吃的我們今天『4款』DIY冰品都有吃到

(下圖)製作雪花冰時畫面，真的頗有下雪fu

機器刨出來的楊枝甘露雪花冰(不是)細小綿密顆粒!

雪花冰是帶片狀感! 冰品配料~想吃什麼？自已搭配。朋友這碗+巧克力米與玉米脆片

哇塞! 這楊枝甘露雪花冰、帶著濃郁芒果香；每一口都好"芒"

好吃到我又續了第2碗

立頓香濃奶茶雪花冰 我們配料自加巧克力米、碎花生、oreo餅乾碎片

現刨奶茶雪花冰

表層冰品片狀感! 下方雪花冰則是呈現細絲感! 口感不會太甜! 入口是『立頓奶茶味』加oreo餅乾碎片很對味

哈蜜瓜霜淇淋 不用加配料『單吃』就好吃! 味道真的很哈蜜瓜

不是那種很怪香料粉味冰品。 哈蜜瓜味道很順口、和吃新鮮水果味道一樣。

日本北海道霜淇淋 我們比較沒那麼愛。

因為光芒都被哈蜜瓜口味及現刨雪花冰給搶走啦!

一樓用餐座位

二樓用餐座位比一樓多

2樓有一間8~12人包廂

目前包廂無低消限制。但需事先預約訂位

非常適合生日慶生、家庭聚餐、低調想保有隱密性(不打擾人/也不被打擾)的客群

2樓也有附設自助吧

自助無限吃喝到飽餐食；除了『冰品口味』和一樓不一樣。其它均與一樓相同

壽喜牛丼飯、咖哩豬丼飯、白飯及5種麵食通通自取無限吃到飽

快趁10月試營運期間(全餐食)8折優惠期間來吃一波

目前沒收服務費。用餐是每人餐費另外+30元清潔費(以人頭計算)

清潔費沒有打折嘿!另算喔!

正式開幕後~有哪些優惠活動好康？請您自己關注 店家粉專 之公告!

對了~不曉得是不是正光店試營運期間人手不足so尚未提供手作甜點？看網路天母店用餐有附甜點捏！期待下次來用餐也能吃到『寒聚手作甜點』美食

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