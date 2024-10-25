牧禾堂日式食堂，台中北區美食推薦。來到熱鬧的北平路，這裡集結超級多美食小吃，一條路真的吃不完。找到這間牧禾堂日式食堂店面挺吸引我，有日式丼飯蓋飯拉麵可以選擇，環境舒適乾淨，餐點也不錯吃，還享有飲料、味噌湯免費續，平均1~2百就能飽足一餐。

台中景點、北屯美食

牧禾堂日式食堂在哪裡?

牧禾堂日式食堂，台中有許多分店，這次吃的是北平路分店，招牌顯眼超好認，就在北平路全聯對面

牧禾堂日式食堂環境介紹

店內約有十幾個座位，整體還滿乾淨明亮的，給人一種舒服的感覺

牧禾堂日式食堂菜單價位

菜單招牌有陶燒飯、丼飯、烏龍麵、拉麵、蓋飯等日式家常料理，還有多種炸物小點可以搭配，平均一人大概1~2百元，感覺還不錯

餐具擺放在桌上可以自取，裡面還有提供飲料跟味噌湯可以免費續

御陶燒-風味醬燒豬 $160

日式和風的御陶燒，底下滿滿高麗菜跟蛋，肉量也給不少，上面還有邪惡的起司

我選了招牌豬肉，口感很軟嫩好吃，店家的獨門醬汁真的很下飯

溏心蛋 $30

溏心蛋略為普通，似乎熟過頭，沒有流心的感覺

咖哩可樂餅 $30

大人小孩都愛的可樂餅，選了咖哩口味，外酥內裡紮實，還很有飽足感

丼飯-招牌起司雞排 $150

超邪惡的起司雞排，起司還有炙燒過非常誘人，底下也有蔬菜、蛋拌飯

雞排整個非常厚實，咬起來特別過癮

1百多元也能吃得很滿足，這間生意一直都還算不錯，其他餐點也蠻有興趣的，有機會再來嘗試

吃飽順路到斜對面買個手搖飲，新開幕現打鮮果冰沙，口感細膩又好喝，口味選擇多~這間很可以

>>【台中北區】球客道鮮果冰沙│北平路飲料新秀！超多種口味鮮果冰沙、現萃手搖飲

店家資訊

延伸閱讀

以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載

更多台中美食，來粉絲頁按讚追蹤吧