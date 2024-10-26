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台中西區美食 台中餐廳推薦【御三家備長炭串料理】精誠商圈居酒屋 精緻日料 至11月底生啤酒買一送一

辣媽 人氣：19
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窩客好文

辣媽

發表篇數：321篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

備長炭串料理御三家
phone04-2329-2892
place台中市西區精誠六街25號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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御三家27.JPG

整理相片時，看到如此鮮美的鮭魚親子丼飯，差點又流下口水了~

前不久與大公主前往位於精誠商圈的一家日式居酒屋【御三家備長炭串料理】

再次品嚐到正宗的日式料理，也再次回想起以前在日本料理店打工時的情景~

這裡的食物非常新鮮，有生魚片、定食、丼飯、串燒...各式料理，

氛圍也非常棒，讓人很放鬆，與眾不同的是它的燒烤是採用「備長炭」哦，

快跟著辣媽一起享受美食，感受幸福的滋味吧！

御三家2.JPG

【御三家備長炭串料理】位於台中市西區精誠六街，地處熱鬧的精誠商圈中，

但它又是在寧靜的巷弄裡，名符其實的巷弄美食啊~

在地經營22年，評價非常高，相當受到喜愛哦！

御三家3.jpg

​​​​御三家.JPG

我們是下午5點前往用餐，吃飽喝足離開時已是夜晚，

整個氣氛完全不一樣，白天給人感覺是溫馨的餐廳，

一到夜晚，在燈光的襯托下，搖身一變成為讓人放鬆、應酬宵夜的居酒屋！

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在介紹餐廳内的環境及精緻的料理前，辣媽先將好康分享給大家：

✨即日起至11月底，生啤酒買一送一哦！特別提醒大家：禁止酒駕&未成年請勿飲酒！

✨到11月底同時有「新品丼飯嘗鮮活動」，12月起恢復原價！

✨適逢週年慶，推出餐券可購買，面額：1,000元，買5張送1張，以此類推！

＊＊詳情請諮詢店內服務人員或洽官方粉絲團或IG，在文末有附上連結哦＊＊

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從剛踏進庭院到進入餐廳裡頭，整個日式風格的設計辣媽特別喜歡！

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【御三家備長炭串料理】的創辦人是來自日本關西的西原社長，

懷著對故鄉味道的熱愛和對台灣的濃厚情感，創立了御三家，

並將日本職人的精神帶進台灣！

現在則是交棒給來自北海道的二代料理長-松井大樹，

不僅秉承了西原社長的職人精神，完美重現了大阪的經典風味，

更是將北海道的特色融入其中，使御三家的料理風格更加豐富多元。

((上述品牌故事，擷取自官方粉絲團))

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店内瀰漫著居酒屋的氛圍，但也有著日式文化的細膩與莊重~

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【御三家備長炭串料理】不定時推出新菜單，並且會更新在餐廳的社群平台哦！

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用餐區有一般桌椅的設置~

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也有靠長凳，像是做個小隔間一樣~

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更有榻榻米包廂，家庭聚餐、公司聚餐，或者招待客戶，非常適合哦~

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如果是獨自前往用餐，也可以坐在卡布里台前，一個人靜靜享用~

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充滿了日式風格的餐廳，牆上掛滿了各行業知名人士的簽名~

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正在認真料理的就是來自北海道的二代料理長，

對於每一個烹調細節，他非常的講究，像是串燒的火候掌控、壽司的手法...

每個環節都是堅持將正宗日式風味原汁原味呈現~

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前面辣媽有提到御三家與眾不同的是，它的串燒料理是以「備長炭」烤製，

「備長炭」有著濃郁的炭香，無煙無臭且耐燒，能將食材的鮮味肉汁鎖住！

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店内服務人員是穿著日式浴衣，漂亮有質感，服務又親切~

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帶入座後，會先為顧客送上熱茶及小菜~

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滿滿一桌好料理，配上買一送一的生啤酒，多麼棒的享受啊！

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＊烤鮭魚下巴＊

鮭魚下巴耶，好奢華的食材哦，外層微微的焦香，更顯肉質的細緻，

擠點檸檬汁，酸香開胃，更帶出魚肉的鮮美~

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恰恰的地方超香的~

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鮭魚下巴不僅刺少肉多，肉質細緻Q彈，更含有豐富膠質，非常精緻的一道特色料理！

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＊蟹肉奶油可樂餅＊

這道也是御三家的特色料理之一，一般的可樂餅做成圓扁形，但這裡做成球狀，

超可愛的，輕輕一咬，外層是又香又薄的酥皮，裡面綿密細膩入口即化~

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真材實料，滿口都是濃郁的蟹味與奶油香氣，老少咸宜的一道佳餚！

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＊炸物＊左邊是炸花枝，右邊則是炸牛肉

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酥脆的外皮包裹著Q彈的花枝，沾著酸甜的塔塔醬，

多一點濕滑的口感，滋味更豐富~

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炸牛肉外酥内鮮嫩，肉質多汁且不柴，沾上特製豬排醬，風味更提升！

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＊串燒＊由左至右：豬頸肉、烤雞心、烤雞肉

不得不說，用備長炭燒烤的串燒果然更好吃，香氣更加濃郁，

雞心與雞肉外層涮上的醬汁，鹹香味濃，肉質鮮嫩可口！

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豬頸肉非常香，有彈性也較有嚼勁，而且是越嚼越香哦！

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＊牛舌定食＊含有野菜沙拉、辣泡菜、蒸蛋、味噌湯

相當豐富的菜色，各有其不同的口感，色香味俱全，而且價格很親民呢！

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滿滿的牛舌舖在飯上，淋上些許醬汁，再灑上大把青蔥，真的是物超所值！

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牛舌非常鮮甜口感滑嫩~

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牛舌夾著青蔥，或者包著米飯一同入口，又是不同的感受，這道辣媽非常推薦！

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＊鮭魚親子丼飯＊

喜歡吃生魚片的朋友，一定會愛上鮭魚親子丼飯，而且CP值更高~

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鮭魚滑嫩又Q彈，完全無腥味，加點芥末沾點醬油，味道非常鮮美~

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辣媽還自製鮭魚握壽司呢，用湯匙挖一點米飯，加一點芥末，舖上一片鮭魚，

再加上會爆汁的鮭魚卵，最後淋一點點醬油，一口吃，最滿足~

一顆顆鮮美的鮭魚卵在口裡爆開，滿口都是自然的鹹鮮，加上甜美的鮭魚，

真的會讓人一再回味，這道也是必點哦！

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來【御三家備長炭串料理】用餐真的是件享受的事，既可以感受居酒屋的氛圍，

還能夠享用精心料理的佳餚，品嚐到道地正宗的日式料理~

並且還有多項優惠活動，值得來品嚐，美味的御三家，推薦給大家！

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台中餐廳推薦【御三家備長炭串料理】

地址：台中市西區精誠六街25號

營業時間：星期二~星期日17:00～24:00

訂位方式：電話訂位、臉書FB私訊

電話：04-2329-2892

IG：@gosanke.head.office2.0

FB：@御三家備長炭串料理總本店 

（假日店內用餐2小時，最後點餐時間22:45）

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